Советское - значит съедобное. Поток сознания о еде СССР. Часть I, - Г.Иванкина

14:39 21.01.2018 Последнее время тема советского питания сделалась остро-популярной. Люди спорят, галдят, ругаются на тему "Какая была при Андропове "Любительская" колбаса?" или "Куда исчезло наше вкусное мороженое?!" В чем глубинная причина шумного интереса к теме еды, которая, о, простите, давно уже переварена - лично я не разумею. Мне понятны дискуссии относительно советского высшего образования или - коммунистической идеологии, но скандалить из-за того, что публицист Икс или блогер Игрек обругали отечественные макароны конца 1980-х - это мне странно. Почему надо клеймить позором человека, давившегося невкусной кашей в пионерском лагере? Это его каша и его детская психотравма, раз он по сию пору о ней кричит. Примечательно: задав этот вопрос читателям Живом Журнале, я получила ответ от известного блогера Дмитрия Румянцева, пишущего под псевдонимом Germanych: "Еда – что может быть более важным для жизни человека? Медицинское обслуживание, образование, общественный транспорт, центральное отопление, отдельная квартира и т.п. – это все ценности, которые вошли в сознание человеческого общества лишь в XIX – начале XX вв. А вот еда – это изначальная ценность. Еда – это сакральное понятие. Ни одно социальное потрясение, ни одна революция былых времен – по крайней мере до середины XX века – не происходили из-за каких-либо еще причин, кроме еды". Видный публицист Егор Холмогоров в своей статье "Что и как ели в СССР?" тоже дал свой ответ: "Почему эта тема важна? Потому что продовольственный кризис стал одной из основных причин краха советской модели. Люди в своем большинстве довольно долго могут прожить без свободы, без собственности, иногда кое-как выживают без закона и даже, увы, без Бога. Но вот без еды люди умирают очень быстро, а качество своей жизни оценивают по тому, как много и насколько вкусно могут есть". Иначе говоря: поесть, покушать и пожрать - это основной инстинкт (и пусть шарлатан Зигмунд Ф. не втирает нам о сексе - попробовал бы недельку поторчать без хлеба и воды).



Даже ненавистники советской системы и бывшие диссиденты вспоминают великолепные молочные изделия - глазированные сырки, творог, сметану, сырковую массу с изюмом, кефир - именно кефир, который можно было есть ложкой, а не вот эту жидкую кислятину с лживой надписью 3,2%. Сейчас тоже есть в продаже дорогостоящий и приличный кефир. Повторю - дорогостоящий. И не прямо-таки во всех магазинах. Некоторым точкам просто не выгодно брать на реализацию "нормальный" продукт - он быстро портится и не имеет мега-спроса. В целом же, утверждать, что вся советская еда оказывалась дрянью или же - наоборот - амброзией с райским яблочком - не приходится. Советское государство ставило себе конкретную задачу: накормить, причем быстро и по ГОСТам. ГОСТ - фактор съедобности. Никакие "усилители вкусов" да прочие "ароматы ежевики и лесного утра" (тут должна быть красивая формула) не использовались. Критики полагают, что это - не завоевание, а напротив - слабость, ибо если бы при "совке" бурно развивалась пищевая химия, то все эти сырки-ряженки благоухали бы полимерной малиной. Господа все время забывают, что "вкус колбасы, близкий к натуральному" - это сугубо коммерческая программа. Цель: продать как можно больше и в кратчайшие сроки. Сделать товар наиболее привлекательным и - дешевым в производстве. Вкусно? Пахнет? Ура! Но. Дивные йогурты с наполнителями и шоколад-без-шоколада - лишь имитация еды. От нее сил - нуль. В рекламе да: оскаленная моделька расскажет, как она бодрится на творожках фирмы N, успевая в офис, на фитнес и к любовнику, а в другой рекламе - позитивный мажор-детеныш сделает аж тридцать три сальто - на печеньицах марки L. В реале и модельки - с убитой печенью, и детеныши - не вылезают из стационаров. Неслучайно современные девочки 16-17 лет уже имеют целлюлит, характерный для женщин зрелого возраста. Кстати, советские тетки, даже набирая значительный вес, казались мощно-литыми, а не дрябло-жирными, как нынешние "пампушки". Есть нюанс: на мясе с макаронами и торте "Подарочный" или на чипсах с газировкой и шоколадных батончиках, где от какао-бобов - только отдушка и воспоминание? О, если бы только целлюлит!



Условному капиталисту (включая маркетолога и продавца) вообще все равно, как вы будете себя ощущать после такого арома-вкусо-наполненного шоколада. Пойдете к врачу, а потом - в аптеку с рецептом? Великолепно! Прикормите заодно фарма-королей. Миссия - выполнима: реализовать свой хитроумный бизнес-план. Застолбить место на рынке! Понравиться едоку! Запихнуть в него свое изделие, предварительно напичкав манящей рекламой - с губастыми дивами и успешными супер-мачо, которые куют бабло, отхлебывая из правильной бутылочки. Советскому же производителю оно было не нужно - он выполнял план по выпуску ГОСТовского продукта и не задумывался на тему: "Как бы мне тот шоколад-кефир-зефир улучшить пластмассовыми клубничками?" Безусловно, эта ситуация имеет две стороны - как хорошую, так и плохую. Да, пищепром годами не модернизировался, но он и не гнал всякую дрянь к нашему столу. По факту мы имеем ровно то же самое, что и при Советах: в те годы мы стояли в очередях за колбасой, а теперь ее ...ищем. Нормальную. Съедобную. Желательно, мясную. Каприз у хомо-сапиенса такой извечный - мясом питаться. Неслучайно так популярны всяческие маркет-уловки, вроде "По старинному рецепту" и "Только что от фермера". Без ГМО! Без глютена и пальмового масла! В прессе мелькают советы: если яблоки некрасивые, червивые и чуть битые, так они просто на-сто-я-щие! А вот шикарные плоды с крепкими боками - они прямо-таки неродные и даже не вполне яблочные. Больное и проблемное население никак не выгодно государству, но очень выгодно большому числу предпринимателей. От хозяев глянцевой health-прессы - до держателей аптек. От просветленных знахарей, лечащих пареной репой, клизмой и заговором - до магнатов элитной фармакологии. Государство же постоянно сталкивается с "неликвидными" новобранцами или же с молодыми инвалидами, которые, к примеру, получили диабет в тридцатилетнем - зрелом, работоспособном возрасте. Но что делать? Капитализмус. А те гешефтмахеры (как производители сыра-без-сыра, так и аптеки, больше напоминающие супермаркеты) налог платят, а поэтому все-таки нужны государству! Замкнутый круг.



В силу вышеизложенных причин "жирная Америка" (и один из несомненных лидеров в области онкологии) еще в 1950-х годах столкнулась с негативным влиянием "быстрой", то есть дешевой и напичканной добавками, еды - на состояние здоровья. Европе тоже досталось вкусностей. В комедии с участием Луи де Фюнеса "Крылышко или ножка?" (1976) орудует его смешной и - бескомпромиссный персонаж – ресторанный критик Шарль Дюшмен. Он борется с натиском фастфуда и вступает в противоборство с фабрикантом Жаком Трикателем - владельцем сети "бюджетных" ресторанов, пользующих искусственные продукты питания. Искусственные - в прямом смысле этого слова. Дюшмен тайно проникает в цеха, где стряпается "натуральная рыба" и "сочное мясо" из …резины и прочих несъедобных ингредиентов. Шутка – шуткой, но проблема за эти годы никуда не ушла. Напротив. Тема генно-модифицированных продуктов вообще сделалась настоящей притчей во языцех. Одни с пеной у рта защищают ГМО, другие – не менее активно – бранят, на чем свет стоит. Зачем нужны ГМО? Ответ прост – для резвого, яркого созревания и такого же быстрого попадания к нам на стол. Занятно – ученые, как нам говорят, с успехом доказали, что продукты с добавлением ГМО-субстанций совершенно безвредны, однако же, производители еды непременно втискивают строчку на упаковке: "Без использования ГМО". И почему так? Потребитель настолько глуп и - глух к научным доводам? Феерия недоверия! Кроме того, широко распространены слоганы: "Как в детстве!", "Провансаль - сквозь годы!", "Чай с тем самым слоном!" и "Пломбир за 48 копеек!". Все понимают, о чем речь - о советском пломбире за 48. То есть - без дряни. Наверное. Надеемся! Популярны ретро-установки с "той самой газировкой" - люди готовы доплачивать за возможный, гипотетический вкус детства. Это не ностальгия. Это - тот самый основной инстинкт. Пожевать, отхлебнуть что-то съедобное.



В 1990-х годах, когда к нам хлынул "долгожданный" жвачково-сникерсовый поток, в моду вошли пакетики с быстрорастворимыми напитками – Invite, Zuko и Youpi. Броская и хлесткая телереклама направлялась адресно - малолетним любителям острых вкусовых ощущений: "Invite – просто добавь воды!" Или – "День рождения не был на праздник похож, был бесцветным – безвкусным – безрадостным, пока не появился Youpi!" И родители, которые в то время занимались активным добыванием денег, благосклонно взирали на приобщение их чад к цивилизовано-западной дольче-вита. Помимо юпи-инвайтов-зуко, в продажу поступило много красиво упакованной гадости - от консервированной ветчины и тамошнего маргарина - до ароматных йогуртов с иноземными буковками на крышке. Оно - привлекало и манило. Отменно пахло. Ура! У нас теперь тоже 150 видов сыра и столько же - творожков. Эйфория иссякла довольно скоро. Когда люди распробовали "цивилизованную" изюминку, они живенько отрезвели. Безвкусный-бесцветный-безрадостный "совок" оказался - ...здоровым и правильным.



Галина Иванкина



Продолжение следует Источник - Завтра

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