Стала известна должность младшей дочери Шавката Мирзиеева - Шахнозы

12:19 21.01.2018 На сайте Министерства дошкольного образования Узбекистана указали должность Шахнозы Мирзиеевой, младшей дочери президента страны: заместитель начальника Управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений. При этом СМИ запечатлели ее сидящей на видеоселекторном заседании рядом с Агриппиной Шин - главой созданного в сентябре 2017 года министерства.



Ранее "Озодлик" (узбекская служба Радио Свобода) со ссылкой на одну из подруг Шахнозы Мирзиеевой сообщал, что дочь президента несколько лет жила в Южной Корее, где ее муж работал в консульстве Узбекистана. "Там у них родилась дочь. Шахноза была домохозяйкой. Она хорошо изучила работу детских садов Южной Кореи. Теперь этот опыт пригодится ей в новой должности", - цитирует своего источника "Озодлик".



Отметим, что супруг Шахнозы Мирзиеевой после избрания ее отца главой государства был назначен, по неофициальным данным, заместителем начальника личной охраны своего тестя. Муж старшей дочери Мирзиеева Саиды, Ойбек Турсунов, работает заместителем главы администрации президента. Источник - fergananews.com

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