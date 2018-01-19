 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Воскресенье, 21.01.2018
17:18  "Мыльные пузыри" ближневосточной аналитики А.Эскина, - Р.Устраханов
15:41  "Будто-бы я хотел провести в Бухаре социальный революция", - письмо экс-главы Компартии Бухары Н.Хусаинова, 1921 г. (архив)
14:40  Два мира, два человечества, - Александр Дугин
14:39  Советское - значит съедобное. Поток сознания о еде СССР. Часть I, - Г.Иванкина
12:19  Стала известна должность младшей дочери Шавката Мирзиеева - Шахнозы
11:15  Облико морале: кризис ценностей казахского общества, - М.Алимов
10:52  Вынесет ли широкая спина Путина вызовы 2018? - Т.Акимов, М.Мамытканов
09:29  Турецкие танки вошли в сирийский Африн. Курды обвиняют Россию в предательстве
08:59  Уятмены на марше. Чем грозят Казахстану новые поборники старой морали, - В.Сурганов
08:35  Армия Асада взяла авиабазу Абу-Духур и разрезала пополам "Идлибский котел" джихадистов
03:31  Террористы захватили отель "Intercontinental" в Кабуле, но были оперативно ликвидированы
Суббота, 20.01.2018
21:32  Турция напала на сирийский Африн, ВВС наносят мощные авиаудары по курдам (видео)
19:19  Соединенные Штаты Европы – возможность или угроза России? - К.Гасанов
17:09  КоКом 2.0: Америка обещает Китаю участь Советского Союза, - А.Ситников
15:37  Египетский музей в Каире, - П.Густерин
15:25  Год Трампа: Шоу закончится либо войной, либо импичментом, - С.Гомзикова
14:31  Экс-президент Киргизии Атамбаев хочет официально возглавить правящую партию СДПК
12:19  Казахстан предлагает себя в площадку для Донбасо-украинских мирных переговоров
11:16  Новая боевая стратегия США. Все предельно четко - главные враги Россия и Китай
10:54  Эрдоган бьет по курдам, но попадает по России, - В.Мухин
10:28  Чуйские самозахватчики земли осадили Дом правительства Киргизии
10:22  National Interest: США грозит капитуляция перед Пакистаном?
10:18  Русские Просветители Туркестана, - Б.Махдумзод
09:12  Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия бюджета
08:29  Если уж Россию признали агрессором, давайте пользоваться этим! - военкор Александр Коц
00:28  На Казахстан наступает религиозное мракобесие: как с ним бороться? - САМ
00:26  На колу мочало... На кой минсельхоз Казахстана возглавил Шукеев, - Ю.Кисткина
00:23  На Аллаха надейся? Почему религиозный обряд "никах" стал в Туркмении вытеснять светский брак
00:17  США и Франция запускают сценарий хаоса в Алжире, - Амира Аль-Ясир
00:11  Боевая работа артиллерии ДНР (видео)
Пятница, 19.01.2018
23:31  Как казахстанская интеллигенция белены объелась...
23:21  Американские сенаторы подводят под санкции глав-рос-узб-буржуя А.Усманова. Шьют взятки Медведеву
22:49  РосМИД Лавров: недобитые в Сирии террористы стекаются в Центральную Азию
22:27  Первый танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики. Что бы это значило?
21:36  Анкара решила построить вторую нитку "Турецкого потока"
19:50  Близ Байконура оказывается до сих пор стоит крепость гуннов-эфталитов Алып (фото)
19:02  Полит-эмигрант Омурбек Бабанов сдал мандат депутата КырПарламента
18:51  "Православные" Ушайки. Собчак тоже залезла в прорубь
18:26  Курс доллара на "черном рынке" Туркменистана уже более, чем втрое выше официального
18:23  Аркадаг лично протестировал военный вертолет
18:11  Новым главой Таможни Таджикистана назначен генерал Каримзода
13:49  Проект Алматинского курорта "Кокжайлау" - это грандиозная афера, - В.Борейко
13:48  Санкции и надежды. Что привело к массовым протестам в Иране, - М.Хамеди
13:45  Интриги иранского двора. Почему протесты 2018 года не превратились в революцию, - Н.Кожанов
09:34  Казахизация памяти. В Акмолинской области опять переименовывают улицы
09:25  Казахский "бешбармак" ( пять пальцев) надо переименовать в "атадэм" (пища предков), - Елубайулы
09:23  Сгоревший актюбинский автобус: опубликован предварительный список погибших
09:14  Израильское оружие побеждает в Индии российское
09:07  The Strategist: Пакистан подбросил США головоломку
09:06  Путин залез в Иордань. Чего не сделаешь выборов ради
09:01  Важнейшая тема на повестке дня Турции - операция в сирийском Африне, - Дженк Башламыш
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    Узбекистан   | 
Стала известна должность младшей дочери Шавката Мирзиеева - Шахнозы
12:19 21.01.2018

На сайте Министерства дошкольного образования Узбекистана указали должность Шахнозы Мирзиеевой, младшей дочери президента страны: заместитель начальника Управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений. При этом СМИ запечатлели ее сидящей на видеоселекторном заседании рядом с Агриппиной Шин - главой созданного в сентябре 2017 года министерства.

Ранее "Озодлик" (узбекская служба Радио Свобода) со ссылкой на одну из подруг Шахнозы Мирзиеевой сообщал, что дочь президента несколько лет жила в Южной Корее, где ее муж работал в консульстве Узбекистана. "Там у них родилась дочь. Шахноза была домохозяйкой. Она хорошо изучила работу детских садов Южной Кореи. Теперь этот опыт пригодится ей в новой должности", - цитирует своего источника "Озодлик".

Отметим, что супруг Шахнозы Мирзиеевой после избрания ее отца главой государства был назначен, по неофициальным данным, заместителем начальника личной охраны своего тестя. Муж старшей дочери Мирзиеева Саиды, Ойбек Турсунов, работает заместителем главы администрации президента.

Источник - fergananews.com
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