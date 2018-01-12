Облико морале: кризис ценностей казахского общества, - М.Алимов

11:15 21.01.2018 Так уж получилось, что с началом суровой эпохи рыночных реформ все связанное с духовностью, этикой у нас как-то незаметно отошло на задний план. И мы долгое время не осознавали, что это может привести к малоприятным последствиям. Но сегодня уже нельзя, уподобляясь страусу, делать вид, что в морально-нравственном состоянии общества ничего плохого не происходит. Скандалы, все чаще выплескивающиеся в СМИ и в соцсети, свидетельствуют о том, что ситуация может выйти из-под контроля.



Как представляется, главная причина наблюдаемых сегодня в духовной сфере явлений и тенденций заключается в том, что максимально расплывчатым стало само понятие "казахский социум". В основе этого лежит другой не менее печальный фактор – чудовищное социальное расслоение. Оно настолько глубоко разделило казахское общество, что уже не видно, на каких принципах его можно хоть как-то объединить.



Если сравнивать нынешнее положение в духовной сфере с прежними (читай, советскими) временами, то такое сравнение будет явно не в пользу дня сегодняшнего. И это вовсе не проявление ностальгии по "совку". Однако согласитесь: если тогда отдельно взятые граждане и общество в целом, несмотря на его многонациональный и поликонфессиональный состав, жили с надеждой на будущее и были в этом едины, то сейчас такой надежды уже нет.



Да, советский строй и существовавшие тогда порядки трудно назвать идеальными. Но тогда у людей было хотя бы ощущение социальной справедливости – то, что отсутствует в наши дни. Сегодня стало модным проклинать прежнюю эпоху и ее нравы, безапелляционно утверждать, что едва ли не все пороки общества, включая мздоимство, родом оттуда. Но признаемся честно: если они и из прошлого, то не всегда и не совсем из советского прошлого.

На такой вывод наталкивает начинающее все шире бытовать мнение, что у нас получилась не совсем рыночная экономика и что в итоге мы построили не вполне классический капитализм. С этим трудно не согласиться. И как-то уж совсем с трудом верится в заклинания о том, что впереди наше общество, нашу нацию ждет-таки настоящий и правильный капитализм – такой, как в Западной Европе, в Штатах, на японских и британских островах и прочих сингапурах.



Почему? А вот это, как говорится, вопрос вопросов. Попытаемся ответить на него очень кратко. Потому что строительство цивилизованного рыночного общества так или иначе взаимосвязано с духовной эволюцией. Собственно, капитализм не возник ниоткуда. Ему предшествовал длительный и непростой процесс формирования житейской философии, которая со временем трансформировалась в соответствующую идеологию – пуританизм, который имел несколько вариаций и ответвлений. Согласно Вернеру Зомбарту, жажда обогащения стара как мир, но лишь капитализм формирует человека, желающего обогатиться методичным, каждодневным трудом. Обратите внимание: методичным и каждодневным трудом. Насколько это вяжется с морально-этическими установками капиталистов отечественного разлива? Думается, ответ будет очень простым и емким – НИКАК. Более того, негативная инерция в этом направлении набрала такую силу, что, на наш взгляд, при ее сохранении с ней мало что можно будет построить вообще, а тем более правильный капитализм.



Размышляя над природой морально-нравственной деградации нашего общества, сталкиваешься с еще одним парадоксом. Почему при заметном росте религиозности нашего общества уровень его духовности оставляет желать лучшего? При всей кажущейся сложности вопроса ответить на него можно достаточно просто. Схематично это выглядит примерно так.

Во-первых, казахи никогда не были фанатиками религии, поскольку ислам у нас всегда переплетался с традиционными космогоническими воззрениями, бытовыми обрядами и обычаями и в силу этого носил прикладной характер.



Во-вторых, в советский период многие казахи имели возможность получить полноценное среднее и высшее образование, что наряду с господствовавшей тогда идеологией отделяло их от религии. Ведь чем просвещеннее человек, тем труднее его затянуть в тенета тех же ваххабитских проповедников. Сегодня получение высшего образования вроде бы не проблематично. Но с другой стороны, его качество упало ниже плинтуса. То, что отечественная система образования (не только высшего, но и школьного) переживает серьезный кризис, в том числе "благодаря" бессистемным и непродуманным реформам, ни для кого не секрет. А в результате малообразованные граждане становятся легкой добычей миссионеров самых разных мастей.



В-третьих, нарастание в обществе религиозных настроений во многом вызвано нерешенностью социально-экономических проблем. Особенно это касается молодежной среды. Не найдя работы, не имея постоянной крыши над головой, молодые люди начинают видеть выход из сложной жизненной ситуации в религии. Тем более когда эмиссары нашептывают, что, только встав на такой путь, они смогут решить свои насущные проблемы. Но это ведет не столько к росту духовности, сколько к архаизации массового сознания.

Теперь обратим взор на, так сказать, другую сторону медали. В последнее время звездами социальных сетей становятся персонажи типа Асель Баяндаровой и Айжан Байзаковой. Можно ли считать это неким показателем безнравственности, или же мы имеем дело с вполне объективными последствиями эволюции морали нашего общества в период рыночных реформ?



Начнем с того, что Асель и Айжан – не явления одного порядка, как может показаться на первый взгляд. Скорее всего, госпожа Баяндарова своими эпатажными фото всего лишь пытается заострить внимание соотечественников на проблемах (так, как она их понимает) общественной морали. С ней можно соглашаться, а можно и поспорить, но в любом случае исповедуемая ею философия едва ли выходит за рамки сложившихся у нас представлений о нравственности и этике.



И совсем другое дело – скандал с Айжан Байзаковой. Он случился в связи с ее действиями в ночном клубе, где, если мы не ошибаемся, стриптиз не является чем-то из ряда вон выходящим или незаконным. Хотя с точки зрения общепринятых норм возмущение некоторых граждан понять можно. Правда, избранные ими "методы борьбы" и особенно оперативность их реакции не могут не вызывать вопросов. Не покидает подспудное ощущение, что это были инспирированные акции. И сама история, и последовавшая за ней возня выглядят несколько мутновато, а административный арест Айжан – это вообще что-то за гранью.



В данной ситуации безнравственным, скорее, можно назвать ханжество нашей якобы светской власти. Если говорить о стриптизе и пошлых конкурсах, устраиваемых в стенах специфических увеселительных заведений, к коим можно отнести и ночные клубы, то, по сути, здесь нет предмета для морализаторства. По закону они имеют право существовать? Имеют. Так в чем же дело? Какой был смысл городить огород?



Другой вопрос, что в нашем массовом сознании женщина по-прежнему рассматривается как объект сексуальных утех или в лучшем случае как человек, который должен удовлетворять все материально-бытовые запросы (потребности) мужчин. А между тем мир в этом плане стремительно уходит вперед. Не только на европейском Западе, но даже в Латинской Америке с ее моралью, базирующейся на католических ценностях, женщины все чаще выходят на первые позиции, становясь президентами (в Бразилии, Аргентине, Чили и т.д.) и премьер-министрами. А у нас они о таком и не мечтают. В Казахстане редкие женщины-министры, как правило, отвечают за самые провальные сферы социально-экономической жизни. А женщину в роли акима области или крупного города даже представить сложно.



О какой высокой нравственности может идти речь, если половина общества (имеется в виду женская) фактически находится в положении вторичности? При этом исторический парадокс состоит в том, что в традиционном казахском обществе женщина имела более высокое положение, чем в других восточных обществах. Это общепризнанный факт.



Характерно, что если госпожу Байзакову подвергли весьма спорному, с точки зрения права, наказанию, то некий имам, пропагандирующий обязательные телесные наказания для женщин-мусульманок, остался вне поля зрения отечественной Фемиды. Тоже довольно показательный парадокс, как нельзя выпукло отражающий своеобразную мозаичность нашей общественной морали. Раздеваться в ночном клубе – это безнравственно, а бить кнутом женщину – это, так сказать, вполне пристойно.

Вот уж воистину неисповедимы пути господни…



Так на какой же парадигме или парадигмах должны базироваться морально-нравственные ценности в современных условиях:

- на установках традиционного казахского общества (читай, архаике)?

- на синтезе либеральной философии и традиционных ценностей (если такое возможно вообще)?

- на нормах исламской культуры?

- на какой-то золотой середине (какой)?



Вряд ли кто-то сможет дать однозначный ответ на этот вопрос. Но общий вывод сделать можно. Поскольку мы живем в XXI веке, когда, хотим мы того или нет, либеральные установки проникают повсюду (с глобализацией ничего не поделаешь), то с этим необходимо считаться. Но в то же время мы не можем вот так просто взять и отказаться от своего духовного наследия (иначе какой мы народ?), к коим относятся уважение к старшим, гостеприимство, терпимость, сострадательность и некоторые другие. Ведь они не теряют своей актуальности и сегодня. И, возможно, синтез всего этого и есть то, что должно стать парадигмой духовной эволюции нашего общества.



Мади АЛИМОВ

12.01.18 Источник - camonitor.kz

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