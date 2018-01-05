Вынесет ли широкая спина Путина вызовы 2018? - Т.Акимов, М.Мамытканов

10:52 21.01.2018 ВЫНЕСЕТ ЛИ ШИРОКАЯ СПИНА ПУТИНА ВЫЗОВЫ 2018?



Сегодня начинается новый передел мира. Только в кровавом случае США останутся сверхдержавой еще на 100 лет. Если ВВП раскидает все это, то он станет Сталином 21 века…



"Государственный департамент США огласил список стран, в которых наблюдается систематическое нарушение религиозных свобод. "В слишком многих странах по всему миру граждане подвергаются преследованиям, внесудебным наказаниям, а также тюремному заключению за то, что они реализуют свое право на свободу вероисповедания", – говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Хизер НОЙЕРТ, опубликованном 04.01.2018.



Каждый год Госдеп обновляет этот список, а в этом году в него вошли 10 стран. Среди включенных в список три бывшие республики СССР - Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. … В документе от 26 апреля 2017 года в список Госдепа попали те же 10 стран, однако еще несколько стран упоминались как государства с жестким отношением к религиозным свободам: Россия, ЦАР, Нигерия, Пакистан, Сирия и Вьетнам". http://ca-news.org/news:1424439/?from=portal&place=nowread



Чтобы это значило?



На серьезном аналитическом уровне новогодний посыл США президентам Туркмении, Узбекистана и Таджикистана означает, что им следует ждать проникновения на их территории различных "рембо-шахидов" - это как-бы дружеская озабоченность.



Но, если вспомнить, как много лет назад в Афганистане появился "ужасный парень Бин ЛАДЕН", а потом в 2001-м в Нью-Йорке упали башни-близнецы и это все стало "главной" причиной переброски войск США и НАТО в Афганистан (т.е. в Большую Центральную Азию), то многое проясняется. Ибо через 2 года (в 2003 г.) началась операция Центкома США "Буря в пустыне" и вскоре был повешен лидер Ирака Саддам ХУСЕЙН - главная угроза Израиля на тот момент. Заодно Пентагон и НАТО осуществили поэтапное окружение и 2-го врага Израиля - Ирана.



С помощью санкций и военных действий Иран оказался отрезан от остального мира и взят в кольцо с востока и с запада, а вокруг Ирана разгулялись банды ИГИЛ и Талибана. Затем (с юга) Иран был закрыт проектом "Арабская весна", который спалил всю Сахару, а заодно ликвидировал второго харизматика арабского мира Муаммара КАДДАФИ. Оставалось замкнуть кольцо только с севера - со стороны Каспия (СНГ). И вот, в канун 2018 года режим аятоллы получил-таки горячий рождественский презент в виде демаршей по улицам Тегерана...



Что имеем на сегодня?



На сегодня хитроумно (под радостное улюлюканье мусульманского плебса) полностью разрушена экономика всего арабского мира. Целыми остаются лишь бутики США - Саудия, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Турция (как член НАТО). Но и это временно, ибо новогодние оппа-феерверки Тегерана - это лишь прелюдия долгого "огненного маскарада" между всеми суннитами и шиитами. В нем, возможно, сгорят даже Мекка и Медина…



Итак, для полного "фарша" Ирана осталось изолировать его со стороны СНГ. Значит, иранские феерверки начнут дыметь в ЦА и на юге Кавказа (теракты, митинги, сепаратизм и демократия вкупе сделают свое дело). И "арабская весна станет центрально-азиатской", забурлит даже Каспийское море, которым владеют Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Россия. Там уже практиковались российские ракетоносцы, нанося точечные удары по Сирии, через Иран.



Мехами раздувания иранского костра на север будут ИГИЛ и Талибан. Своими набегами они начнут терзать Туркмению, Узбекистан и Таджикистан. (Это будет джихад за освобождение мусульман ЦА от гнета "кяфиров" и диктаторов). Затем иранский бардак в конец замучает азербайджанцев Ирана, давно мечтающих о создании Большого Азербайджана под флагом Баку. Вот так, юг Кавказа и ЦА попадут в большой иранский замес, под ногами которых самая дешевая нефть и газ. В этом дыму главам ЦА лишь останется плакаться в ООН, но это уже не поможет - матрица загружена. Значит, остается только Россия...



"Нет ВВП!"



По нашим прогнозам, иранский котел начнет закипать в аккурат к президентским выборам России (намеченных на март 2018). К этому времени и в Киеве (вероятно) наступит полный хаос из-за фокусов Саакашвили. Нью-майдан усилит полномасштабную "артдолбежку" за Донбас и Луганск, но спросить будет не с кого - в Киеве будет полный бардак. Возможно, к тому времени начнутся теракты и в Крыму - там тоже как-бы есть "борцы за веру" (местные татары). Добивать Путина на выборах будут политдевки (Собчак и Гордон). В общем, тяжело будет ВВП разорваться. Но, если он раскидает все это, то ВВП станет Сталином 21 века…



PS.



Руками шахидов (Пентагон и НАТО) постараются "грохнуть" не только ПУТИНА, но и китайский проект "Один пояс - один путь". Медленно, но верно иранский огонь переползет в СУАР Китая - это тоже долгий костер, лет на 50. (Только в таком кровавом случае США останутся сверхдержавой еще на 100 лет). Следовательно, многое зависит от вопроса: "на чьей стороне в этой глобал-мясорубке окажется Пекин?". Но, именно сегодня начинается новый великий передел мира - он всегда происходил с большой кровью…



Турат АКИМОВ



Максат МАМЫТКАНОВ



/05.01.2018/ Источник - "Деньги и Власть"

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