Турецкие танки вошли в сирийский Африн. Курды обвиняют Россию в предательстве

09:29 21.01.2018 Танки Вооруженных сил Турции вошли в сирийский Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований.



Как передает RT со ссылкой на турецкие СМИ, бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны сил самообороны курдов.



Ранее "Свободная пресса" сообщала, что курдские силы самообороны (YPG) считают, что турецкая военная операция в регионе не могла бы начаться без одобрения России.



При этом курды назвали Россию "преступным партнером Турции в убийстве гражданского населения в Африне".



Напомним, накануне Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. ВВС Турции нанесли авиаудары по сотне объектов курдов, в результате чего, по данным YPG, погибли девять человек, в том числе мирные граждане.



Официальный Дамаск уже выступил с решительным осуждением нападения Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД САР.



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Курды назвали Россию "преступным партнером Турции в убийстве мирного населения"





Курдские силы самообороны (YPG) считают, что турецкая военная операция в регионе не могла бы начаться без одобрения России.



"В связи с этим мы считаем Россию в равной степени ответственной за эту атаку", - цитирует газета "Коммерсант" заявление YPG.



При этом курды назвали Россию "преступным партнером Турции в убийстве гражданского населения в Африне".



Напомним, накануне Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. ВВС Турции нанесли авиаудары по сотне объектов курдов, в результате чего, по данным YPG, погибли шестеро мирных жителей и трое военных.



Ранее Реджеп Тайип Эрдоган - президент Турции - заявил, что вооруженные силы страны фактически начали наземную операцию в Африне, а премьер-министр Турции Бинали Йылдырым уточнил, что полноценная наземная операция турецких вооруженных сил может быть начата уже 21 января.



Между тем, официальный Дамаск решительно осуждает нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД САР. Источник - svpressa.ru

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