 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армия Асада взяла авиабазу Абу-Духур и разрезала пополам "Идлибский котел" джихадистов
08:35 21.01.2018

Сирийские войска окружили крупную группировку террористов в провинции Идлиб

На востоке провинции Идлиб сирийские правительственные войска окружили крупное формирование террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" * и освободили от боевиков важный аэродром.

Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ, в результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года.

Также сообщается, что штурмовые отряды правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль.

Таким образом, завершилось окружение крупной группировки террористов в восточной части провинции Идлиб.

* - "Джабхат ан-Нусра" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - svpressa.ru
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