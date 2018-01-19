Террористы захватили отель "Intercontinental" в Кабуле, но были оперативно ликвидированы

03:31 21.01.2018 Террористы, захватившие отель в Кабуле, уничтожены, заложники освобождены





Силовикам удалось ликвидировать террористов, напавших накануне вечером на постояльцев отеля Intercontinental, который расположен на холме Bagh-e-Bala в северо-западной части Кабула.



Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы МВД Афганистана Наджиба Дониша, антитеррористическая операция завершена, все этажи здания очищены, все заложники освобождены, обнаружены тела трех боевиков.



Также отмечается, что в результате атаки террористов убито пять человек, в том числе один иностранный гражданин. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести, среди них трое военных.



В свою очередь местные СМИ предполагают, что число жертв и пострадавших может составлять от 10 до 35 человек.



Накануне вечером стало известно, что примерно в 21:30 по местному времени (в 20:00 мск) группа вооруженных людей проникла в отель Intercontinental в Кабуле. В этот момент здесь проходили свадебные торжества. Террористы открыли огонь по посетителям.



Кроме этого, в отеле также шла конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны.



Сообщалось, что боевики, среди которых был как минимум один террорист смертник с поясом шахида, взяли в заложники постояльцев отеля и персонал. Источник - svpressa.ru

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