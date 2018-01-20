КоКом 2.0: Америка обещает Китаю участь Советского Союза, - А.Ситников

17:09 20.01.2018 Яблоком раздора стал искусственный интеллект







Председатель подкомитета по угрозам Америке и возможностям Вооруженных сил США, член Палаты представителей Элиза Стефаник высказала мысль, что Китай должен быть изолирован от американских инноваций и вообще западных технологий. Конгрессмен боится, что Поднебесная добьется превосходства над Соединенными Штатами в области искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году. Если, конечно, не предпринять срочных сложных и трудных мер.



"…Правительственная повестка дня (КНР - авт.) формирует дорожную карту для стратегического сотрудничества между промышленностью, научными кругами и их гражданским обществом, - заявила Стефаник. - Эти планы, в сочетании с ресурсами, усилиями и терпением, помогут Китаю вырваться вперед во многих технологических секторах (в которых сейчас пока доминирует Америка)".



Более прямолинейно высказался бывший заместитель министра обороны Боб Работ, комментируя стратегию развития ИИ в КНР. "У меня перед глазами возник образ Никиты Хрущева, который стучал ботинком по трибуне в ООН и кричал, "мы вас похороним". Дескать, Китай станет гробовщиком Соединенных Штатов, если Вашингтон оставит все, как есть.



О том, что нужно делать, и насколько серьезны планы КНР, прокомментировал Эрик Шмидт, председатель совета директоров Alphabet, материнской компании Google: "Федеральное правительство должно ответить на этот вопрос (о развитии ИИ в Китае - авт.) на самом высоком уровне, как это произошло после того, как Советский Союз ошеломил мир и запустил первый спутник".



Параллели с Советским Союзом означают, что Китайская Народная Республика сегодня заняла место бывшего СССР в мировой иерархии. Другими словами, американский истеблишмент уверен, что как и 50 лет назад, "свободный мир" во главе с Вашингтоном нуждается в новой жесткой политике в отношении к коммунистической стране.



Одновременно признается тот факт, что Америка является территорией закулисных переговоров, тайных торгов, офшорных сделок, где коммерческие интересы и технологические секреты являются священной коровой. Священной - в том смысле, что "продается и покупается" абсолютно все.



Именно поэтому Пол Шарр, эксперт по оборонным технологиям в Центре новой американской безопасности предложил правительству Трампа "резко снизить пороговый уровень китайских инвестиций и определить критические технологии, которые будет запрещено вывозить за границу". Отметим, что конгрессмен Элиза Стефаник рьяно поддерживает эту инициативу, хотя, по ее словам, "это очень похоже на меры по борьбе с распространением новых технологий и контролем над вооружениями, которые были приняты во время холодной войны".



По факту, речь идет о возвращении к имперской политике контроля над экспортом технологий и наукоемкой продукции, которая, начиная с 1949 года, проводилась в отношении Советского Союза и его союзников. То есть можно говорить о КоКом 2.0. (от аббревиатуры Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю).



Отметим, что сегодня в Америке вопросом экспорта технологий занимается Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), который, однако, рассматривает сделки по слиянию, поглощению или приобретению только крупных компаний, тогда как в США в "авангарде технологических исследований и разработок" все чаще стоят средние и небольшие фирмы. Именно к ним китайцы протоптали широкую дорогу.



С другой стороны, ситуация оказывается гораздо сложнее, чем видится с первого взгляда. Дело в том, что бизнесмены из Поднебесной являются заказчиками и двигателями множества американских разработок. Как минимум, половина фирм Силиконовой Долины и не менее трети подразделений Лос-Аламосской Национальной лаборатории сотрудничают с коллегами из Шанхая. Более того, китайцы финансируют и, скорей всего, контролируют огромное количество небольших наукоемких фирм в США, то есть дают живые деньги на новые проекты. Неслучайно, заокеанские инженеры и ученые, которые по разным причинам не попали в крупные корпорации, называют Китай "золотым гусем технического развития".



Как следствие, многие инженерные и научные центры Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики срослись, как сиамские близнецы, напоминает Уильям Картер, ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований. Об этом мало говорят и еще меньше пишут, однако на горизонтальном уровне научные и коммерческие связи двух стран очень широко распространены. Так что штатовская идеологема, будто технологии вывозятся в ущерб Америке, ассоциируются с прошлым.



Уильям Картер убежден, что США потеряют гораздо больше, чем КНР, если будут заморожены совместные проекты по развитию искусственного интеллекта и квантовых вычислений, которые, как считают и в Вашингтоне, да и в Пекине тоже (чего греха таить), могут стать ключом к будущему военному и экономическому господству. В любом случае, если вводить ограничения, то резать придется "по живому".



По большому счету, вашингтонских ястребов бесят не столько совместные исследования, сколько способность китайцев извлекать более высокую выгоду, чем это получается у американцев. То есть научная и производственная кооперация с Китаем, безусловно, выгодна США, но еще в большем выигрыше остается КНР. Если Америка делает шаг вперед, то Поднебесная - три. Кроме того, американцы уверены, что генераторами идей являются именно они, тогда как ученые из Поднебесной делают скучную, хоть и важную работу по детальной проработке.



С этой точки зрения, КоКом 2.0 и впрямь может затормозить развитие второй экономики мира. Другой вопрос, решится ли Дональд Трамп на шоковый технологический бойкот Поднебесной, если Пекин владеет американскими казначейскими облигациями на $ 1,2 трлн., что составляет 30% госдолга первой экономики? В сегодняшних условиях - нет, уверены эксперты в Соединенных Штатах. Или должны появиться очень веские политические аргументы, наподобие конфронтации с Россией по украинскому вопросу. Это может стать война США с КНДР, когда Пекин поддержит Пхеньян.



Пока же вся надежда заокеанского истеблишмента на системный кризис в КНР, который, как считают в Вашингтоне, вот-вот должен случиться. Мол, экономика Поднебесной перегрета и топчется на месте, если вычесть фактор переселения китайских крестьян в города (за счет более высокого уровня жизни). Кроме того, есть мнение, что экспорт продукции "Made in China" достиг уже своего пика.



Кстати, в Пекине понимают текущие сложности. Поэтому, собственно, и ставят на развитие ИИ, который должен обеспечить 28% прироста промышленности в ближайшие 12 лет. Если это случиться, то КНР станет первой экономикой мира по всем показателям. Ясное дело, за океаном категорически не хотят такого развития событий.



В качестве первого шага по фактической реализации КоКом 2.0 Трамп дал команду разобраться со всеми спорными вопросами по интеллектуальной собственности, инновациям и технологиям. То есть ограничения будут вводиться в результате судебных решений постепенно - шаг за шагом. Плюс к этому в Соединенных Штатах начали разрабатывать государственную стратегию по поддержке корпораций, занимающихся ИИ.



Американцы никак не могут смириться, что завершается эпоха однополярного мира, поэтому хотят разработать искусственный супер-мозг и дать ему в руки оружие. Пускай ИИ воюет, а они, взяв попкорн, удобно устроятся перед телевизором.



Александр Ситников

20 янв. 18 Источник - svpressa.ru

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