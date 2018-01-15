Египетский музей в Каире, - П.Густерин

15:37 20.01.2018 Египетский музей

П.В. Густерин



Египетский музей в Кире был основан в 1858 г. Первая попытка создания подобного музея была предпринята пашой Мухаммедом Али (1805-1848) по совету Жана Франсуа Шампольона. В 1835 г. Мухаммед Али, дабы прекратить расхищение культурных ценностей Египта, издал указ об образовании национального музея древностей, руководителем которого стал Юсиф Зиа.[1]



Первая коллекция была подарена пашой Саидом (1854-1863) австрийскому эрцгерцегу Максимилиану во время его визита в Египет в 1855 г. Для составления коллекции в дар французскому императору Наполеону III (1852-1870), также собиравшемуся посетить Египет, в Каир в 1858 г. и был приглашен 37-летний сотрудник Лувра Франсуа Огюст Фердинан Мариетт, уже занимавшийся раскопками в Египте: в 1851 г. он открыл храм бога Сераписа в Мемфисе[2]. Мариетт развернул широкие изыскания в Абидосе, Дендере, Идфу, Карнаке, Медуме, Саккаре, Танисе, Фивах и др.[3] Визит Наполеона III не состоялся, и собранные художественные ценности стали основой нынешнего Египетского музея[4], первым директором которого и стал Мариетт, так много сделавший для сохранения культурного наследия Египта.



По поручению паши Саида Мариетт основал и в 1858 г. возглавил Службу древностей и Египетский музей. Когда Служба древностей Египта под руководством Мариетта обрела официальный статус, а сам Мариетт был назначен ее директором, ему удалось получить для собрания художественных ценностей страны несколько помещений в Булаке[5]. При Мариетте был полностью раскопан Большой сфинкс и в Саккаре найдена гробница с расписанной стеной, представившая полную картину жизни в Египте периода Древнего царства (XXVII - XXII вв. до н.э.).



После кончины Мариетта в 1881 г.[6] его тело было похоронено во дворе Музея. Когда в 1891 г. Музей был перенесен в Эль-Гизу[7], останки Мариетта были перезахоронены. В последний раз это произошло в 1902 г. в связи с открытием нынешнего здания Музея, что расположено на площади Майдан ат-Тахрир[8].



На место Мариетта был приглашен другой французский археолог - Гастон Камиль Шарль Масперо[9]. В 1869 г., в возрасте 23 лет, он начал изучать древнеегипетский язык, а уже в 1874 г. стал профессором Коллеж-де-Франс. В ноябре 1880 г. Масрепо был направлен в качестве главы французской археологической мисси в Египет, где продолжил активные поиски раритетов. В 1881 г. миссия была преобразована в Институт восточной археологии, основателем которого по праву считается Масперо. Местопребыванием Института стал Каир.



Как и его предшественник, Масперо прикладывал огромные усилия для сохранения древнеегипетских памятников, в том числе пресекая нелегальную торговлю антиквариатом. В результате раскопок под руководством Масперо был открыт тайник с мумиями фараонов XVII - XXII династий (XVII - VIII вв. до н.э.) в Дейр-эль-Бахари, "Тексты пирамид" - магические формулы, гимны богам, отрывки мифов и т.п. на внутренних стенах пирамид V и VI династий (XV - XXII вв. до н.э.) в Саккаре, гробницы в Дахшуре, Медуме и др. При нем началась расчистка и реставрация храмов Карнака и Луксора.[10]



Масперо возглавлял Службу древностей и Египетского музей в 1881-1886 и в 1899-1914 гг.[11] Он же положил начало изданию Генерального каталога Египетского музея.[12]



Раскопки в Египте при Масперо приняли регулярный характер, а их ареал расширился до Нубии. Они велись с такой интенсивностью, что в 1902 г. для Музея по проекту французского архитектора Марселя Дурньона было построено новое здание, в котором в настоящее время и размещается Египетский музей. Официальное открытие Музея состоялось в том же году. В сквере перед зданием Музея Мариетту, который является его фактическим основателем, был установлен памятник.



В 1902 г., кроме переезда коллекции в новое здание, была основана Библиотека Музея, которая в наши дни является одним из крупнейших в мире хранилищ различного рода изданий по египтологии.



Большой вклад в развитие Египетского музея внес первый российский египтолог Владимир Семенович Голенищев.[13] И Мариетт, и Масперо, сотрудничая с Голенищевым, издавали принадлежавшие ему копии надписей и открытые им папирусы.[14]



К настоящему времени экспозиция Музея насчитывает ок. 120 тыс. предметов, которые размещены на двух этажах в 56 залах общей площадью ок. 15 тыс. кв. м. Насыщенность помещений предметами соответствует эстетическому чувству древних египтян. Еще более 30 тыс. единиц хранения находятся в запасниках Музея.[15]



И сегодня экспонаты расположены по принципу, предложенному Масперо, принимавшем новое здание Музея: на первом этаже - в хронологическом порядке, на втором - по типологии. Некоторые предметы Музея, в результате постоянного увеличения его коллекции, были переданы в другие музеи Египта: Асуанский, Луксорский и пр.[16]



ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: The 8th International Congress of Egyptology. Part 2 // www.guardians.net.

[2] Мариетт стал сотрудником египетского отдела Лувра в 1849 г. и в 1850 г. был направлен в Египет для приобретения древних рукописей, но вместо этого он занялся раскопками.

[3] Результатом этих раскопок стали работы Мариетта: Abydos. T. 1-2. P., 1869-1880; Dendérah. T. 1-6. P., 1870-1875; Aperçu de l’histoire d’Égypte. P., 1874; Deir-el-Bahari. T. 1-2. Lpz., 1877; Le Sérapéum de Memphis. P., 1882; Les mastaba de l’Ancien Empire. T. 1-2. P., 1889.

[4] Поздняков В.А. Египет. Каир, 2007, с. 274-275.

[5] В то время - пригород, в настоящее время - один из районов Каира.

[6] Подробнее о деятельности Мариетта см.: Томсинов В.А. Краткая история египтологии. М., 2004, с. 191-196.

[7] В то время - пригород, в настоящее время - один из городов-спутников Каира.

[8] Майдан ат-Тахрир (араб.) - "площадь Освобождения".

[9] Сын Г. Масперо, Анри, стал китаеведом и специалистом по языкам и истории Индокитая.

[10] См.: Cordier Н. Bibliographic des oeuvres de G. Maspero. P., 1922.

В русском переводе известны следующие работы Масперо: Древняя история народов Востока. В 3-х тт. M., 1895, 1903, 1911, 1941 (Египту посвящен 1-й том); Египет. М., 1915; Во времена Рамзеса и Ассурбанипала. В 2-х тт. М., 1916.

[11] В 1886-1899 гг. Масперо находился в Париже, где у него в 1896 г. занимался Б.А. Тураев.

[12] Подробнее о деятельности Масперо см.: Томсинов В.А., с. 196-198, 209-212.

[13] В 1915 г. В.С. Голенищев поселился в Египте, где создал и возглавил кафедру египтологии Каирского университета.

[14] История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. М., 1997, с. 438, 443, 449.

[15] Аккомаццо Л. Сокровища Египта: Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. Пер. с англ. 2001, с. 7-8.

[16] Аккомаццо Л., с. 12-13. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516451820

Новости Казахстана

