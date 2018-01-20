Год Трампа: Шоу закончится либо войной, либо импичментом, - С.Гомзикова

15:25 20.01.2018 Чего добился "человек с нестабильной психикой" за время своего скандального президентства







В субботу, 20 января, исполняется ровно год со дня инаугурации Дональда Трампа в качестве 45-го президента США. Сама его победа на выборах в ноябре 2016-го стала сенсацией, а для некоторых его оппонентов - настолько сильным потрясением, что они до сих пор не могут с этим смириться.



Всем известно, с каким гигантским неприятием столкнулся Трамп, заступив на должность, практически на всех уровнях - в Конгрессе, Сенате, судах и Госдепартаменте. Какую кампанию по дискредитации развернули против него практически все американские средства массовой информации.



И надо отдать должное его противникам - во многом их старания увенчались успехом. Спустя год после вступления в должность, Трамп - самый непопулярный президент в истории США за 70 лет. Почти 60% американцев оценивают его деятельность "неодобрительно" и даже "крайне неодобрительно", что показал совместный опрос газеты Washington Post и телеканала ABC News.



Масла в огонь этого противостояния подлила недавно вышедшая в США скандальная книга журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", где автор изображает 45-го президента далеким от политики человеком с нестабильной психикой. После чего личному врачу американского президента Ронни Джексону пришлось опровергать эти обвинения публично на пресс-конференции. В целом он оценил общее здоровье главы государства на "отлично", подчеркнув, что для 71-летнего человека у него "очень много энергии и выдержки".



А на вывод Вулфа, что "Трамп интеллектуально неспособен быть президентом США, он не читает, не слушает, он глубоко не любопытен", объект критики предпочел ответить сам. Как уже повелось, через сообщение в своем Twitter:



"На самом деле, на протяжении всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость, и мой ум… я прошел путь от ОЧЕНЬ успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента Соединенных Штатов (с первой попытки). Мне кажется, это можно охарактеризовать не просто как „умный", а „гениальный"".



Впрочем, есть вполне конкретный повод для сомнения в гениальности Трампа - он так и не смог вывести российско-американские отношения из пике, в котором они оказались на излете президентского срока Барака Обамы. Хотя одним из десяти основных его предвыборных обещаний было как раз нормализация отношений с нашей страной. Но эти отношения за год не только не улучшились. Они доведены фактически до уровня холодной войны. И никакого просвета впереди.



То, что в данном случае Трамп не выполнил своих обещаний, признает и корреспондент CNN Мэтью Чанс.



По его словам, которые приводит RT, за год президентства Трампа "в отношении России были усилены санкции, дипломатия, конечно, провалилась. Возобновившаяся русофобия бросает тень на любое сотрудничество. И все это, несмотря на надежды Путина на улучшение отношений при президенте Трампе".



Здесь, правда, есть одна неточность (или намеренное смещение акцентов), потому что российский лидер никогда не питал особых иллюзий относительно Трампа.



Он заявлял как раз, что Россия готова работать с любым президентом США. Единственный приоритет, который отметил Путин: "Мне бы хотелось иметь дело с человеком, который может принимать ответственные решения и исполняет достигнутые договоренности. Фамилии совершенно не имеют значения…".



Впрочем, были, конечно, и те, кто хотел обманываться. Даже поднимал бокал за победу Трампа. Но в целом все ясно стало с новым президентом США достаточно давно. И сейчас остается лишь по традиции подвести некоторые промежуточные итоги.



- Как политический лидер, как президент, Трамп не вписывается в ту систему взглядов и отношений, сложившуюся в американском политическом истеблишменте, - комментирует взлеты и падения первого года 45-го президента США руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН, профессор Борис Шмелев. - Он, конечно, фигура яркая, заметная на политическом небосклоне мира и США. Но он не был выдвиженцем политической элиты США - не республиканской, не демократической. Он как бы сам по себе.



Но следует также иметь в виду, что Трамп не стал бы президентом, если бы за ним не стояла поддержка американского бизнеса. Значительная часть американского крупного и среднего бизнеса ориентировалась на него, и предлагала ему ту программу преобразований внутри страны, которая бы отвечала их интересам. И особенно настойчиво - есть такая информация - продвигал Трампа в президента клан Рокфеллера.



"СП": - Это имеет какое-то обоснование?



- Конечно. Дело все в том, что Соединенные Штаты в течение многих лет являлись проводником идеи глобализации, как известно. В рамках этой глобализации, на основании западной концепции либерализма, они достигла немалого. Это свободное перемещение капиталов, конкуренция рабочей силы, идей, финансов, товаров… Все это отвечало интересам Америки. Но до определенного этапа…



Потому что глобализация - это противоречивое явление. Об этом еще Стиглиц (Джозеф Стиглиц, американский экономист, лауреат Нобелевской премии - ред.) писал, наверное, лет двенадцать тому назад. И минусы стали все больше и больше бить по экономике США, задевать всю структуру социальных отношений.



Не буду вдаваться в подробности. Но издержки от глобализации в последние годы стали для США перевешивать те плюсы, которые они от этого имели.



И естественно, определенные социальные слои, которые сталкивались с этими негативными проблемами, начали требовать от Трампа, чтобы он пересмотрел целый ряд принципиальных вопросов, которые определяли внешнюю и внутреннюю политику Обамы.



Обама - либерал, левый либерал. Он стремился воплотить доктрины левой социал-демократии, и поэтому накладывал довольно большие обязательства на богатые слои США. Это тоже сковывало американский бизнес. Налоги, которые платил американский бизнес, сдерживали его инвестиционные возможности.



"СП": - Налоговую реформу, которую Трамп сумел-таки провести, называют "революционной" и главным его достижением. Поэтому?



- Прежде всего, эта реформа за счет снижения налога на прибыль компаний с 35 до 21% позволит вернуть часть американского капитала из-за границы в страну. Часть этого капитала, которая уходила государству и перераспределялись на всякие социальные нужды, можно будет направить на инвестиционные программы. Это тоже очень важный момент.



Трамп обязал крупный бизнес вернуть деньги в страну для того, чтобы осуществить так называемую реиндустриализацию. С тем, чтобы создать новые рабочие места и решить социальные проблемы.



И наконец, Америка, одна из немногих стран Запада, где в процессе глобализации существенно вырос разрыв между бедными и богатыми. Богатые стали еще богаче, бедные - еще беднее.



И это тоже проблема, которую Трамп должен будет решать. Но он собрался ее решить не на основе перераспределения внутреннего дохода. Не на основе увеличения налогового давления на богатых. А за счет возвращения капиталов в страну и начала нового процесса реиндустриализации, который создаст новые высокооплачиваемые рабочие места и улучшит социальную перспективу.



Вот в самом общем виде те проблемы, с которыми столкнулся Трамп. И надо сказать, он медленно, шаг за шагом, но все-таки эти проблемы решает.



На данный момент главная сложность, с которой он столкнулся, это, пожалуй, реформа медицинского страхования. Дело достаточно запутанное, сложное, противоречивое… Но он взялся распутать этот узел. И думаю, что-то тут сможет сделать, в конце концов.



"СП": - То есть, можно сказать, что Трамп планомерно реализует свой главный предвыборный лозунг "Америка превыше всего!"



- В целом, да. И в целом, можно сказать, что за год Трамп многое из того, то хотел сделать, сделал или делает.



Он хорошо "тряхнул" союзников. Подтвердил обязательства США перед партнерами по блоку НАТО. Но предупредил, что "за безопасность нужно платить". Это, в первую очередь, касается увеличения расходов на нужды обороны до двух процентов ВВП. Партнеры поскрипели зубами, но так или иначе это условие начали выполнять.



Хотя, естественно, решение этих сложнейших вопросов означает пересмотр всех прежних направлений внутренней политики, которые были характерны для периода Обамы.



Но в области отношений с Россией он ничего сделать не смог. А я думаю, не только не смог, но и не захотел. Потому что он встретил ожесточенное сопротивление со стороны политической элиты США - и республиканской, и демократической. Они связали его в этом плане по рукам и ногам.



"СП": - А лавировать не получилось?



- Думаю, не захотел. Он принес отношения с Россией в жертву интересам своей внутренней политики. Как бы сказал своим противникам: "Не хотите улучшений отношений с Россией? Ладно, признаю, она плохая. Но за это в области внутренней политики вы мне должны уступить там-то и там-то".



Я так понимаю ту ситуацию, в которой сейчас играет Трамп.



Между тем, он не выпускает из виду перспективу сотрудничество с РФ. И, может быть, в какой-то отдаленной перспективе даже постарается их нормализовать. Но это будет крайне сложно сделать. Поскольку Конгресс связал ему руки целым рядом законодательных актов, без отмены которых он не может ничего предпринять.



"СП": - В этом году должны состояться промежуточные выборы в Конгресс. Есть надежда, что по их итогам у Трампа там будет больше союзников?



- Это сейчас важнейшая задача президентской администрации. Думаю, что и Трамп над ней работает. Мне кажется, что многих представителей Республиканской партии в новом Конгрессе не будет. Их место займут новые люди, которые будут верны Трампу, будут разделять его взгляды.



Но законы приняты. И для того, чтобы их отменить, нужно очень постараться.



Впрочем, я не уверен, что Трамп будет настолько сильно контролировать Конгресс, что сможет преодолеть его вето и добиться пересмотра решений, которые там принимали в связи с Россией. Поэтому каких-то позитивных изменений в отношениях с США в ближайшей перспективе ожидать не приходится.



Нужно прямо сказать, что настроения в американском политическом истеблишменте и в обществе - ярко антироссийские. Русофобия там зашкаливает. Вся эта надуманная история с якобы вмешательством Москвы в предвыборную кампанию широко обыгрывается американскими СМИ. И развернуть эту пропагандистскую машину крайне сложно.



К тому же, критика США в отношении России поддерживается большинством их союзников в Европе. Есть расхождения, но они не принципиального плана. Сформировалась общая стратегическая культура США и Европы, поэтому у них общее видение угроз. И общие видения их преодоления.



"СП": - Как в этих условиях мы должны строить отношения и разговаривать?



- А как тут можно разговаривать? Надо исходить из той ситуации, которая сложилась. Ничего другого тут не дано. Где есть какие-то пути для сотрудничества с США, надо сотрудничать. Там, где их нет, надо исходить из реальной ситуации.



Думаю, нужно искать какие-то возможности для укрепления международных позиций России на других направлениях. Это Китай, это страны Азии, Африки, Латинской Америки. Здесь мы можем добиться каких-то позитивных сдвигов в укреплении международных позиций России.



Но надо иметь в виду, что холодная война, которая сейчас существует, - надолго. И главное, не допустить, чтобы эта холодная война приобретала все более жесткие формы.



Россия, конечно, заинтересована в сотрудничестве с Западом - без этого сотрудничества нам сложно будет решать наши внутриэкономические проблемы. Это очевидно совершенно. Но это не значит, что Россия должна капитулировать, отказаться от всех своих представлений.



Во всяком случае, я думаю, было бы ошибкой в этой ситуации искусственно формировать дальнейшее обострение в отношениях с Западом. Как и соглашаться на своеобразную капитуляцию, что сделал в свое время Горбачев. Это было бы две крайности.



"СП": - И все же, если коротко подвести итог первого года президентства Трампа, что бы вы сказали - удачный был год или нет?



- Трамп сформулировал программу, которая требует больших усилий и рассчитана на реализацию в течение длительного периода. Он только в начале пути.



Но если подвести баланс между плюсами и минусами, достижениями и провалами, то, учитывая сложности задач, с которыми он столкнулся, в целом я бы охарактеризовал первый его год как положительный,



Много было и неудач, естественно - в течение одного года он просто не смог решить все проблемы. Но в целом его не смяли, он избежал импичмента, он проводит свою политику.



Надо признать и другое: напряженность в американском обществе нарастает. Очень широкие слои американского общества и значительная часть политического истеблишмента его политику не принимают.



Светлана Гомзикова

20.01.18 Источник - Свободная пресса

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