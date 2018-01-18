 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-президент Киргизии Атамбаев хочет официально возглавить правящую партию СДПК
14:31 20.01.2018

Алмазбека Атамбаева ждет кресло председателя СДПК

Социал-демократическая партия Кыргызстана планирует провести курултай в феврале. В ходе курултая будет рассмотрен вопрос избрания экс-президента Алмазбека Атамбаева на должность председателя партии.

Эту информацию подтвердили члены политсовета СДПК. Пока что точная дата курултая не определена, но организационная работа продолжается.

20 ноября 2017 года Алмазбек Атамбаев провел последнюю пресс-конференцию в качестве президента. Тогда он говорил, что будет готовить СДПК к следующим парламентским выборам, проведет чистку и сам возглавит список. Поэтому аналитики предполагают, что экс-президент может стать спикером или премьер-министром, открыть новую страницу в политической карьере. Занимая пост президента, Алмазбек Атамбаев говорил, что после своего ухода не собирается занимать высокие политические посты, а займется укреплением состава СДПК и творчеством.

Справка: Алмазбеку Атамбаеву сейчас 61. Он активно начал вмешиваться в политику с 1995 года. В своей политической карьере он был депутатом Жогорку Кенеша, министром, премьер-министром. С 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года работал в качестве президента Кыргызской Республики.

Источник: газета "Супер-Инфо" №794 от 19.01.2018 / стр. 4
Автор: Бектур Токтоноев

Источник - gezitter.org
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