Казахстан предлагает себя в площадку для Донбасо-украинских мирных переговоров

12:19 20.01.2018 Казахстан ответил на предложение Трампа принять переговоры по Донбассу



Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, комментируя инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о переносе места проведения заседаний Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Астану, выразил готовность принять участников дискуссий.



По словам Умарова, эта идея "возникла потому, что минский процесс застопорился", передает ТАСС.



Он подчеркнул, что готовность Астаны принять встречу по Донбассу не означает стремления "сорвать минский процесс".



"Идея в том, чтобы попытаться запустить дальнейшие переговоры... Мы хотим видеть какое-то решение [конфликта]", – пояснил постпред Казахстана при ООН.



"Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников [переговоров]. Идея в том, чтобы выйти из тупика, попытаться продвинуться в этом вопросе", – сказал постпред Казахстана.



Накануне стало известно, что президент Соединенных Штатов в ходе личной встречи с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в Астану. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла причины такого решения.



Инициативу Трампа уже прокомментировали в Кремле, Совфеде, в республиках Донбасса, а также в Киеве.

20 января 2018, Источник - взгляд

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