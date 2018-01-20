Новая боевая стратегия США. Все предельно четко - главные враги Россия и Китай

11:16 20.01.2018 Пентагон излечился от атрофии



Новая стратегия вернула ему старых соперников



Министерство обороны США обнародовало новую Национальную военную стратегию, в которой утверждается: основная угроза для страны - это не терроризм, а соперничество мировых держав. В первую очередь речь идет о Китае и России, которая обвиняется в попытках "пошатнуть позиции НАТО", а также в "подрыве демократических процессов в Грузии, Крыму и на востоке Украины". При этом авторы стратегии потребовали увеличить финансирование оборонной отрасли, предупредив: в противном случае военное превосходство США продолжит сокращаться.



"Сейчас в сфере национальной безопасности Соединенные Штаты волнует в первую очередь не терроризм, а межгосударственное стратегическое соперничество",- говорится в открытой версии Национальной военной стратегии, обнародованной министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Широкой аудитории представили сокращенную до 11 страниц версию документа, в то время как его полный вариант остался засекреченным.



В тексте детально говорится о том, как Пентагон планирует реализовать планы, изложенные в декабре 2017 года президентом Дональдом Трампом в Стратегии национальной безопасности США (см. "Ъ" от 19 декабря). В ней, напомним, Россия и Китай названы "ревизионистскими державами", которые бросают вызов процветанию США и стремятся подорвать ее безопасность.



В обнародованном документе эти две страны также обозначены как главные соперники США. По мнению Пентагона, Россия и Китай хотят выстраивать мировой порядок согласно своим "авторитарным моделям" и влиять на политику суверенных государств. Так, в документе утверждается: Россия "нарушила границы соседних стран и накладывает вето на решения своих соседей в сферах экономики, дипломатии и безопасности". Цели Москвы, как отмечается в стратегии,- "пошатнуть позиции НАТО и изменить структуру безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке". При этом в документе упоминается, что РФ сочетает "использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и на востоке Украины" с "расширением и модернизацией ядерного арсенала". Москва на публикацию стратегии ответила ожидаемо: глава российского МИДа Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что "вместо нормального диалога США стремятся доказывать лидерство через такого рода конфронтационные концепции и стратегии".



Традиционные претензии были предъявлены Пентагоном и Китаю. Он, в частности, обвиняется в использовании "хищнической" экономической тактики и "милитаризации" обстановки в Южно-Китайском море для "запугивания" соседей.



О чем говорится в новом "Обзоре ядерной политики" США

О чем говорится в новом "Обзоре ядерной политики" США



Также в документе неоднократно упоминаются Иран и Северная Корея - они названы "странами-изгоями", которые "дестабилизируют свои регионы, пытаясь обзавестись ядерным оружием или поддерживая терроризм". Северную Корею упрекают в том, что она продолжает совершать "нелегальные действия" и делать "опрометчивые заявления", несмотря на санкции ООН, а Иран - в том, что он "продолжает сеять насилие и остается самым серьезным вызовом стабильности на Ближнем Востоке".



С внешними угрозами американские власти планируют бороться при помощи стратегии, которую можно обозначить тремя словами - "конкурировать, сдерживать и побеждать".



Для этого они считают необходимым прекратить период "стратегической атрофии" (как признал Джеймс Мэттис, в последнее время военное превосходство США на земле, в воздухе и космосе неизменно сокращалось) и работать над "восстановлением боевой готовности".



Речь, в частности, идет об "укреплении альянсов и привлечении новых партнеров". Представляя стратегию, Джеймс Мэттис вспомнил британского премьера Уинстона Черчилля, в годы Второй мировой войны сказавшего: "Что может быть хуже, чем воевать одним фронтом с союзниками? Только одно - воевать без союзников". Глава Пентагона заявил о важности поиска партнеров - в том числе "нетрадиционных для страны". К числу же старых друзей в стратегии отнесены страны-члены НАТО, а также ряд государств Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. Вашингтон высказывает им ряд пожеланий - в первую очередь, увеличить вклад в общую оборону. "Экономическая мощь современных демократий и наших партнеров растет, и они должны делать больше",- заверил Джеймс Мэттис.



Также в стратегии особо отмечается необходимость "реформирования работы министерства" для повышения его эффективности (в том числе с точки зрения расходования бюджетных средств и скорости реакции на происходящие события).



В числе приоритетов, по словам главы Пентагона, привлечение "дополнительных инвестиций, которые будут направлены на модернизацию ядерного арсенала, развитие кибервойск (нынешнюю ситуацию в киберпространстве министр назвал "Диким Западом".- "Ъ") и противоракетной обороны, а также на развитие вооружений для потенциальных конфликтов в космосе".



Как Вашингтон выпустил обновленную Стратегию национальной безопасности

Как Вашингтон выпустил обновленную Стратегию национальной безопасности



Как правило, заявленные в военной стратегии приоритеты впоследствии влияют на статью оборонных расходов в бюджете. Еще до официального обнародования документа ознакомившиеся с ним политики стали высказывать опасения, что реализовать планы Пентагона будет непросто. Так, председатель комиссии Палаты представителей по делам вооруженных сил Мэк Торнберри 17 января рассказал в интервью телеканалу Fox News, что реализация стратегии потребует выделения на военную отрасль дополнительных средств в бюджете 2019 года. "Можно придумать лучшую стратегию в мире, но Конгресс должен выделить на нее деньги",- напомнил политик. Он признал, что "подавляющее большинство республиканцев и демократов" согласно с тем, что вооруженные силы нуждаются в большем финансировании. Однако многие американские законодатели намерены допустить выделение дополнительных средств только на условиях сделки - то есть военные статьи бюджета окажутся "в заложниках" у других политических вопросов.



Так или иначе, американские военные уверены, что новая стратегия не останется исключительно на бумаге. "Если вы знаете министра Мэттиса или изучите его биографию, вы поймете, что он не склонен публиковать документы или давать указания, которые в действительности не намерен выполнять",- заверил председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. А сам господин Мэттис, заочно взывая к патриотическим чувствам членов Конгресса, отметил: бюджетные сокращения и неразбериха вокруг финансирования нанесли американским войскам больше вреда, чем "кто-либо из врагов на поле боя".



Екатерина Мареева

20.01.18 Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516436160

Новости Казахстана

