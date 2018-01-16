Эрдоган бьет по курдам, но попадает по России, - В.Мухин

10:54 20.01.2018 Намеченный на конец января в Сочи Конгресс сирийского национального диалога уже на грани срыва



Угроза президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать боевую операцию в сирийском Африне, похоже, начинает реализовываться. По данным арабских и сирийских СМИ, вчера турецкие войска нанесли массированные удары по оборудованным в этом анклаве опорным пунктам курдских отрядов народной самообороны (YPG). При этом в небе над Африном были замечены самолеты ВВС Турции. О жертвах и потерях среди населения, сил YPG и дислоцированных в Африне российских подразделений голубых касок пока не сообщается.



По данным ближневосточных соцсетей, протурецкие формирования нанесли серьезный урон и сорвали наступление Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников на юге провинции Идлиб.



Здесь войска Башара Асада в боях пытаются взять стратегическую авиабазу Абу-Духур. Но это, похоже, только прелюдия к большой войне, которую Анкара и ее союзники в Сирии готовят против отрядов YPG на севере Сирии. Эрдоган в ходе своего выступления 16 января с.г. в парламенте заявил, что к масштабным боевым действиям против отрядов курдов YPG, которые в Турции считаются террористическими, будут подключены бойцы сирийской оппозиции. И с их участием бои развернутся не только в Африне, но и в Манбидже.



Ряд турецких СМИ уже опубликовали планы Вооруженных сил Турции по взятию кантона Африн. В частности, газета Haberturk написала о том, что перед началом наземной операции Анкарой спланирован массированный авиаудар по 149 целям, где находятся отряды YPG. По данным издания, "первая фаза операции может продлиться до шести суток, при этом планируется, что одновременно с авиацией будет активно задействована и размещенная на границе артиллерия". Газета Millieyet уточняет, что после этого начнется наступление сухопутных сил турецкой армии, основу которой составят бронетанковые подразделения. По версии Анкары, столь грозные акции направлены на то, чтобы помешать инициативе США создать из отрядов YPG на севере Сирии так называемые силы безопасности границы (СБГ).



Впрочем, нет большого секрета в том, что действующие в Африне курдские отряды самообороны YPG имеют сейчас мало общего с американцами. По данным Минобороны РФ, еще в сентябре 2017 года Россия ввела в Африн свои подразделения и с помощью военной полиции развернула наблюдательные пункты (НП), которые обеспечивают "соблюдение режима прекращения боевых действий в так называемой зоне деконфликтизации". Там создан Комитет национального примирения, в который вошли представители местных органов самоуправления, оппозиции и российского центра по примирению сторон. Как символ представительства Дамаска и Москвы в кантоне на НП и на ряде объектов вывешены флаги РФ и Сирийской Арабской Республики (САР).



Действуют российские военные подразделения полиции и НП и в районе Манбиджа. Правда, здесь замечены и американцы, которых отряды YPG также объявили своими союзниками. Между тем, угрожая в минувший понедельник начать боевые действия в Африне и других курдских провинциях, Эрдоган прямо потребовал от союзников и дружественных стран "не становиться на пути Анкары в ее борьбе с террористическими формированиями". В противном случае, сказал Эрдоган, Турция не отвечает за возможные последствия. "Уберите флаги своих стран из районов дислокации террористов, пока нам не пришлось передать их вам лично. Сорвите нашивки своих армий с униформы террористов, пока нам не пришлось зарыть в землю тех, кто стоит в одном ряду с боевиками", – заявил глава Турции. Кому было направлено это обращение – непонятно. Но звучавшие ранее от Анкары угрозы в адрес курдов и сил коалиции во главе с США можно рассматривать и как посыл России. Ведь возможное начало боевых действий турецкой армии в Африне и Манбидже угрожает российским миротворческим подразделениям.



В то же время США верны своей двойственной позиции по САР и продолжают собственную игру. Ряд арабских газет сообщили о деталях секретного соглашения между США и Сирийскими демократическими силами (SDF), одним из пунктов которого является передача СБГ переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). С их помощью силы SDF и отряды YPG, которые составляют их основу, смогут противостоять возможным воздушным угрозам. А эти угрозы могут быть со стороны как турецкой, так и сирийской авиации. Утверждается, что первая партия американских ПЗРК поставлена курдам на прошлой неделе в кантон Африн. Если это так, то возникает вопрос, как они туда попали. Ни Пентагон, ни российское военное ведомство на этот счет пока никаких официальных комментариев не дают. Однако уже ясно, что силы безопасности границы на основе формирований SDF действительно создаются при поддержке США, так как об этом 14 января сообщило командование коалиции. "Подразделения СБГ будут размещены у границ районов, находящихся под контролем SDF", – говорится в официальном сообщении.



В эти границы кантон Африн, который находится под протекторатом России, явно не входит. Весьма спорное положение занимает и Манбидж, где имеются российские миротворческие наблюдательные пункты. Но если с их территории в случае агрессии со стороны Турции курды применят американские ПЗРК, большие потери ожидаются с обеих сторон.



Декан факультета политических наук турецкого университета Мармарай профессор Дженгиз Томар заявил агентству Anadolu, что есть три фактора, отвечающих "на вопрос о причинах, побудивших Анкару на проведение операции в Африне". "Это попытка террористов YPG при поддержке США создать 30-тысячные СБГ, захват силами режима Асада аэродрома Абу-Духур в провинции Идлиб и вероятность приглашения Россией представителей SDF на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи".



У Турции, как и у РФ, есть свои интересы в регионе. У Анкары эти интересы обусловлены не только борьбой с "террористами" YPG. У Турции имеются собственные геополитические и экономические цели, которые далеки от поддержки целостности Сирии. Они связаны с удержанием в этой стране территорий, занятых протурецкой сирийской оппозицией в Идлибе, Алеппо, Латакии и других провинциях, контролируемых сейчас США. Пока в Москве на эти интересы особого внимания не обращают. Но примечательно, что на днях ряд проамериканских и протурецких сирийских оппозиционных вооруженных группировок заявили, что не поедут на Конгресс национального диалога в Сочи.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

16.01.2018 Источник - ng.ru

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