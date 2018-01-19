Чуйские самозахватчики земли осадили Дом правительства Киргизии

10:28 20.01.2018 Жители собрались перед Домом правительства с требованием провести трансформацию чуйских земель, на которых построено около 20 тысяч домов



Жители Сокулукского и Аламудунского районов Чуйской области вышли на митинг к Белому дому. Они потребовали провести трансформацию земель, на которых построены дома. В настоящее время в указанных двух районах около 20 тысяч домов не имеют документов.



Собравшиеся заявили, что из-за нерешаемости вопроса трансформации не могут решить вопросы устройства своих детей в детские сады, школы.



Митингующие попытались встретиться с представителем правительства. Но у представителей правительства не нашлось времени для того, чтобы выйти и встретиться с собравшимися, поэтому жители решили снова выйти на митинг 20 января.



Жамалидин Парманкулов

Источник: super.kg

19 января 2018 Источник - super.kg

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