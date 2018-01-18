Русские Просветители Туркестана, - Б.Махдумзод

10:18 20.01.2018 Современные требования и образовательные и политические предполагают радикальные изменения структуры и методики обучения историческим дисциплинам школьников бывших союзных республик СССР, теперь называемых государствами СНГ.



Не менее важно разрешение данной проблемы в самой России, особенно в деле воспитания подрастающего поколения, не говоря о будущих дипломатах, журналистах, историках и вообще знания истории и культурологии.



Особенно настоятельно эта проблема выдвигается ныне в республиках Средней Азии. Наиболее точным по отношению к ней является геополитическое определение Ленина: "Туркестан – вся Средняя Азия, включая области Акмолинская, Актюбинсксая, Алматинская, Семиполатинская, Тургайская…"



К великому сожалению, теперь не осталось таких гигантов исторической мысли, способных объективно и научно предлагать общеприемлемые общественные концепции. Необходимо перечислить светлой памяти имена ученых, чьи труды и жизнедеятельность оказываются подражательным средством решения многих проблем сейчас, прежде всего гуманитарных и культурологических, на которых базируются политические и межнациональные. Это – супруги В.П. и М.П. Наливкины, супруги А.П. и О.А. Федченко, супруги П.И. и Е.Л. Хомутовы, В.В. Бартольд, Вельяминов-Зернов, А.И. Воейков, С.Р. Конапка, П.П. Иванов, В.И. Юферев, С. Понятовский, П.П. Семенов, Д.И. Иванов, Н.А. Северцов, В.Ф. Ошанин, А.С. Татаринов, И.В. Мушкетов, И.И. Краузе, Г.А. Лопатин и другие члены "хомутовского кружка".



Среднеазиатское ученое общество было представлено такими учеными как Г.А. Аминов, А.В. Буняковский, С.И. Жилинский, А.В. Каульбарс, Л.Ф. Костенко, А.А. Кушакевич, Л.Н. Соболев, К.В. Струве, Н.А. Аристов, И.Н. Бекчурин, М.И. Бродовский, Н.В. Дмитровский, Г.С. Загряжский, А.Л. Кун, А.М. Фетисов, Н.А. Маев, Д.К. Мышенков, Н.Б. Тейх, Ю.Д. Южаков и другие, обозначенные в резолюциях генерала фон Кауфмана как "туркестановеды".



В дореволюционное время действовали следующие общества Туркестана:



Ташкентское отделение общества востоковедения;



Туркестанский отдел общества любителей естествознания, антропологии и этнографии;



Туркестанский отдел русского технического общества;



Научно-медицинские общества Туркестанского края.



Кратко по проблеме Опираясь на конъюнктурные мотивы, историки Средней Азии не занимались серьезно дореволюционным прошлым края. Почти все работы были посвящены периоду, предваряющему революцию, а также гражданской войне, закончившейся в тридцатые годы. Поэтому многие факты самой революции и непосредственно ее периода до сих пор остаются невыясненными, как и десантный экспорт революции "Колесовским походом".



Первая и серьезная (пожалуй, и последняя) попытка научно осветить историю народов Узбекистана (Туркестана) сделана в военные и первые послевоенные годы коллективом талантливых историков под руководством профессора Толстова Сергея Павловича:



1-ый том "История народов Узбекистана", Ташкент, 1950.



2-ой том "История народов Узбекистана", Ташкент, 1947.



В последующие годы акцент исторической науки среднеазиатских республик направлялся преимущественно на послеоктябрьский период, как правило, кардинально искаженный в опубликованных произведениях среднеазиатских историков современности.



Прежде всего, надо было всему миру заявить, что никакой аннексии русских завоевателей в землях Туркестана не было!



Придумали термины "добровольное вхождение", "мирное присоединение" и тому подобную словоблудность. Все те монографии, сделавшие своих нечистоплотных авторов академиками "светилами" своих социалистических наций в Казахстане, Киргизии, Узбекистане до сих пор пылятся в библиотеках, любопытные могут прочитать.



Дошло до того, что перевирали даже события предвоенных и послевоенных лет, живые свидетели которых составляли основное взрослое дееспособное население Средней Азии.



Учитывая, что в крае большинство становится долгожителями, нетрудно представить реакцию очевидцев событий дореволюционного времени, гражданской войны и после.



В общеобразовательных школах и ВУЗах история края не преподается в надлежащем виде и объеме и поныне, нет даже достойных академических учебников.



В основном под "историей" понимали историю СССР, как долго дискутировалось в обществе и печати, выраженную историей России. Эта тенденция в той или иной форме сохраняется повсюду, где не унижаются до оголтелого, беспардонного национализма.



Современным историкам образованщины, не обладающим достойным академическим базисом подлинного образования, трудно ориентироваться в первоисточниках по истории Туркестанского края, ибо в основной своей массе они созданы на канцелярских языках "шири-шакар", представляющих из себя ирано-тюркскую смесь утонченного звучания, зафиксированную новоарабской графикой сулс, а чаще каллиграфическими арабесками.



Для того, чтобы разобраться в этих манускриптах, иногда недостаточно знание араби, тюрки, фарси. Необходимо помнить, что основная масса населения края представлена сартами, таджиками, туркменами, казахами, каракалпаками, киргизами, уйгурами…



Поэтому хорошо зная диалекты, пользуемые данными этносами – легко прочитываются средневековые фолианты, созданные выдающимися каллиграфами Востока.



Даже документы и сочинения колониального периода, составлены на двух-трех языках. Вот почему выпускники исторических факультетов знаменитых ВУЗов страны советов, попадая в эти края, ничего путного не могли изобрести для своей научной карьеры.



Им было чрезвычайно сложно самостоятельно исследовать дореволюционную мусульманскую историографию. Другая тенденция в этих краях заключалась в том, что местные люди (аборигены-туземцы) не отличались принципиальным жестким национализмом в отличие от народов Кавказа, где русский человек выучивал их язык. Поэтому в отличие от русских старожилов дореволюционной и даже довоенной формации новые мигранты, в громадном количестве поселившиеся в этих краях не удосужились как-то попытаться освоить местные языки титульных наций союзных республик.



Эта характерная как колониальная черта поведения явилась причиной всплесков среди молодежи Ташкента-69, Душанбе-78, Алматы-86 и других.



До смешного странно было видеть заведующих отделами краеведческо-этнографических музеев среднеазиатских республик, не понимающих ни одного слова из языка этносов ими изучаемых. Между прочим, эти же "специалисты" трудятся в институте антропологии и этнографии им. Миклухо-Маклая, на восемнадцатом этаже левой башни РАН от входа. Полагаю, там никогда не было и не будет в этом институте сотрудников, честно едящих свой профессиональный хлеб за счет добросовестного исследования этнологии изучаемого этноса с достойным владением национальным языком изучаемого объекта. Почему сказано "честно" ?! Потому что именно этот коллектив ремесленников-шарлатанов, присосавшихся к академической стезе, обслуживая жуткую колониальную политику власти, сотворил мыслимые и немыслимые беды для всех народов Средней Азии. Самыми казуистически-срамными делами до сих пор занимается так называемая "секция народов Средней Азии и Казахстана".



Практические предложения



Однако есть совершенно прямой безболезненный путь освещения истории края в школьных и ВУЗовских программах, приводящий к оптимально высокому уровню изучения истории края. Для освоения данного пути изучения необходимо обратиться к методологическому творчеству основоположников русской востоковедческой науки: Бартольда, Григорьева, Крачковского, Ольденбурга, Семенова …



Любые занятия историей края, построенные на материалах русских исследователей, приносят несомненный успех. В них есть все: романтика вместе с напряжением духовным и физическим, авантюра, иногда граничащая с фантастикой, интриги в общении местных феодалов, научные расчеты без которых можно сразу погибнуть, эйфория пионеров первооткрывателей, знакомство с неизвестными науке и остальному миру природными аномалиями, даже сюжеты приключенческих детективов замешанных на мистике.



Например, из наследия русских исследователей мы воспользовались записями изыскательских работ некоторых пещер и обнаружили такое информационное богатство, которое интересует даже ЮНЕСКО. Прежде всего, была освидетельствована уникальная глубокая высокогорная пещера Сорока Колонн, с ее огромными залами, громадными исполинскими образованиями в виде сталагмитов со сталактитами.



Попали мы и в пещеру Кон-и-Гут, в которую совершила грабительский поход экспедиция Маллицкого 1896 года, бывшего директором гимназии и зятем такой одиозной личности как миссионер Остроумов, известного своими изощренными интригами с мусульманами.



Благодаря исследованиям первых просветителей Туркестана мы знаем о таких тонкостях географии, геологии, истории, краеведения, литературы, этнографии края, о чем никогда бы не узнали из современных источников даже академического уровня монографий.



Изучение творческого наследия



Другое направление нашей деятельности, способствующее наилучшему преподаванию истории народов Туркестана – это самое тщательное изучение научных обществ.



Первая попытка была сделана внуком декабриста, рожденным в Константинополе ныне патриархом историков Ташкента Б.В. Луниным, монография которого, изданная в 1962 г. оказалась теперь большой библиографической редкостью.



Возникновение научных обществ дореволюционного Туркестана представляет собой одно из объективно прогрессивных последствий присоединения Средней Азии к России, изучение которых далеко не исчерпано исторической наукой.



Детального изучения тех обществ, властно требует вопрос о влиянии русской культуры на жизнь, быт и культуру народов Туркестана, ибо важным последствием присоединения к России было постепенное культурное пробуждение угнетенных народов Туркестана.



В Среднюю Азию проникала не только самодержавно-шовинистическая культура колонизаторов романовых и черносотенцев пуришкевичей, но и передовая, демократическая культура коренного русского народа.



Чем глубже изучаем свидетельства современников, архивные материалы и рукописное наследие дореволюционных деятелей на научном и культурном поприще, чем больше систематизируем и обобщаем данные туркестановедческой литературы дооктябрьского периода, тем очевиднее становится весомость вклада, внесенного передовыми русскими людьми в развитие культурной жизни Средней Азии второй половины Х1Х – ХХ вв.



Из среды деятелей этих научных обществ вышли видные ученые, успешно продолжавшие исследовательскую, литературную, педагогическую деятельность уже в годы советской власти. Достаточно указать в качестве примера М.С. Андреева, В.Л. Вяткина, А.А. Диваева, А.А. Семенова, Д.И. Кашкарова, Н.Л. Корженевского и других.



Инициатива создания научных обществ в Туркестане, исходила прежде всего от группы видных и прогрессивно настроенных русских ученых, живущих в крае либо систематически посещавших его с целью научных исследований.



Это были В.Ф. Ошанин, Н.А. Северцов, братья А.Г. и Н.Г. Столетовы, К.В. Струве, супруги А.П. и О.А. Федченко, а также А.П. Богданов и другие.



Каждый из них в отдельности был интереснейшей уникальной личностью. Достаточно прочитать книгу Северцова как он пребывал в плену кокандцев и изучал их еще до завоевания. Описание путешествий Федченко приближает его не как покорителя ледников, а талантливого разведчика. Особый интерес представляют уроженцы города Владимира братья Столетовы, младшего Александра Васильевича – профессора физики в МГУ знают все по школьному учебнику физики, где он представлен как изобретатель нити накаливания электрической лампочки, поэтому обратим внимание на старшего брата. Николай Григорьевич Столетов – блестящий офицер Генерального Штаба, пребывающий на Востоке в качестве квалифицированного дипломата и разведчика профессионала. Столетов был умным, очень тонким интеллигентным офицером, как художник разбирающийся в изысканных утонченностях восточных хитросплетений узоров ислими. Он не только владел арабским, пухту, тюрки, урду, фарси, а читал на память диваны и рубаи Бедиля, Хафиза, Неваи, Саади, Рудаки и Фирдоуси. Очень хорошую характеристику, сохранившуюся в архиве губернаторства дает Николаю Григорьевичу его начальник, хозяин Туркестана – "ярым подшо" Константин Петрович Кауфман по рекомендации которого Столетов возглавил историческое посольство России к эмиру Афганистана Шер-Али хану накануне второй англо-афганской войны. После возвращения из Кабула в Ливадию генерал Столетов был зачислен в свиту императора. Генерал Столетов является подлинным героем русско-турецкой войны, благодаря его подвигу русские держали Шипку и благодарные болгары поставили ему памятник. Русская разведка своим современным образованием обязана ему, реформировавшему ее во главе Генерального Штаба на более секретный и оперативный уровень действий евразийского макиавеллизма. Достаточно сказать, что он оставил империи самую мощную разведку в мире, опережающую австро-венгерскую, британскую, германскую, турецкую, японскую вместе взятых.



В известной степени, научные общества способствовали сближению представителей русского народа с местным населением и особенно, с нарождающейся в среде последнего интеллигенцией. Деятельность научных обществ содействовала пробуждению в местной интеллигенции интереса к прошлому и настоящему Туркестана, особенностям жизни и быта населяющих его народов. Без преувеличения нужно сказать, что если представить мысленно значимость общего вклада дореволюционной русской науки в изучение природы и истории Туркестанского края, то следует признать, что итог деятельности туркестанских научных обществ составляет весьма значительную часть этого вклада.



О Бартольде



Ограничиваясь рамками, остановимся на личности, жизнедеятельности и творчестве такого ученого как Василий Владимирович Бартольд, немало сделавшего для работы Ташкентского Отделения Общества Востоковедения.



Вильгельм Вольдемар Бартольд стал именоваться после начала первой мировой войны Василием Владимировичем одновременно с переименованием Петербурга в Петроград. Для составления учебника по истории Средней Азии либо какой-то отдельно взятой республики региона необходимо определиться, схематично ориентируясь на творчество академика Бартольда В.В. по крайней надобности - если таковая возникнет – частично добавив из исследований других прогрессивных историков Туркестана.



Друзья Василия Владимировича: Игнатий Юлианович Крачковский, а также Петрушевский И.П. и Якубовский А.Ю. в какой-то степени продолжили его изыскания. Видные довоенные историки-исследователи, оставившие ценное творческое наследие также являются учениками знаменитого академика.



Изучение и популяризация творчества основоположников русской востоковедческой школы имеет не только важное научное, но и большое воспитательное значение.



"Избирая новый путь, нельзя забывать путь пройденный, дабы не оставить без должного внимания то хорошее и полезное, что было в прошлом плохого и ненужного"*



(А.Н. Кононов "Некоторые вопросы изучения истории отечественного востоковедения" М., 1960, с. 24)



В Ташкенте жили исследователи, не являющиеся представителями школы Бартольда: Керенский Ф.М. (отец Керенского А.Ф.), Панафидин Т.Е., Граменицкий С.М., Зимин Л.А., Гаврилов М.Ф., Лавров М.В., Панков А.В., Семенов А.А., Ягелло И.Д…



Они делали научные доклады на заседаниях Отделения Общества Востоковедения. Их творчество чрезвычайно важно в деле изучения прошлого народов Узбекистана. Однако всякие другие источники могут только дополнить монолитное творчество Бартольда т.к. его научное наследие велико и всеобъемлюще по вопросу истории Востока и в особенности истории Средней Азии*



(Б.В. Лунин "Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность". Ташкент, 1962, с. 142)



О Василии Владимировиче Бартольде теперь даже историки края имеют смутные представления т.к. его девятитомное собрание сочинений давно стало бестселлером, востребованным людьми далекими от научного востоковедения и истории как увлекательное чтиво краеведческого характера, в силу бартольдовского стиля изложения. Наш исследовательско-поисковый клуб любителей истории Отечества – КЛИО определил время и места пребывания академика Бартольда в городах, селениях Ферганской Долины и даже встретился с пожилыми людьми, лично знавшими его и помогавшими ему в поисках и приобретении старинных манускриптов.



Значение деятельности русских просветителей Туркестана



Академик Т.Н. Кары-Ниязов говорил, что остается "поражаться упорству, терпению и самоотверженности этих ученых, преодолевших зачастую невероятные по своей трудности препятствия. Только благодаря замечательному энтузиазму многих благородных тружеников науки могла быть проделана громадная работа, положившая начало географическому, зоологическому, ботаническому, почвенному и геологическому изучению Туркестана"*



(Т.Н. Кары-Ниязов, Очерки истории культуры Советского Узбекистана, М. 1955, с. 54)



Туркестанский и Закаспийский кружки любителей археологии провели большую работу по учету и описанию памятников древности Туркестана, особенно развалин поселений, погребений, статуарных изваяний (каменные бабы), остатков ирригационных систем, наскальных изображений, эпиграфических объектов, архитектурных сооружений и др. Членами кружков были сделаны выдающиеся научные открытия, привлекшие внимание виднейших представителей русского и зарубежного востоковедения. Печатные труды научных обществ составили заметный вклад в туркестановедческую литературу и в определенной мере не утратили своего научного значения и сейчас. По инициативе членов научных обществ Туркестана был составлен многотомный и единственный в своем роде "Туркестанский сборник", который, по словам академика В.В. Розена "должен быть … настольной книгой всякого занимающегося Средней Азией, ее прошлым или настоящим"* ( Записки Восточного отделения Русского археологического общества, т.1, СПб, 1887, с. 27)



Советской историографии было чуждо огульно отрицательное отношение к наследию дореволюционной науки и краеведения. Мы не должны игнорировать фактор времени и пространства, конкретные условия того или иного периода. То, что сейчас является малозначимым, для своего времени было делом важным и нужным, представляло собой определенный вклад в науку, обогащало ее конкретными данными, подготавливая почву для дальнейшего движения вперед отечественной науки. Ограниченность размаха дореволюционных научных работ, отсутствие в трудах исследователей обобщающих выводов были социально обусловлены. К тому же это касается работ, осуществляющихся на территории Туркестана, а значит в обстановке колониальных окраин.



Народы Средней Азии высоко ценят заслуги дореволюционных русских ученых и краеведов (даже теперь неграмотные пожилые люди многих из них помнят поименно и по фамильно) ибо "вместе с появлением русских на земле Средней Азии начали появляться… ростки культуры и просвещения. Не царизм и его сатрапы, а передовые представители России несли эту культуру"* (газета "Правда", 1 марта 1948 года)



В многогранной и плодотворной деятельности дореволюционных научных обществ Туркестанского края мы по праву наблюдаем одно из объективно прогрессивных последствий присоединения Туркестана к России.



Бахромхонтура Махдумзод,

Москва



Красная Пресня, январь 2018 Источник - ЦентрАзия

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