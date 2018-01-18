Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия бюджета

09:12 20.01.2018 В связи с истечением срока действия резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств США они вынуждены прекратить работу из-за отсутствия средств. Конгресс США так и не принял до полуночи (08:00 мск) полноценный бюджет на 2018 год.



Еще до окончания процедурного голосования по законопроекту о временном финансировании правительства было очевидно, что сторонникам проекта не удастся набрать 60 голосов, необходимых для ограничения времени дебатов и постановки документа на окончательное голосование.



В администрации президента США подчеркнули, что демократы "поставили политику выше интересов национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам". Напомним, один из главных требований демократов является включение в бюджет мер по иммиграции. "Мы не будем вести переговоры о статусе незаконных иммигрантов, в то время как демократы удерживают наших законных граждан в заложниках по их безрассудным требованиям",- приводит Reuters заявление Белого дома.



С 2013 года это первый раз, когда правительство было вынуждено прекратить свою деятельность из-за того, что демократы и республиканцы не смогли договорится по ряду параметров бюджета. Тогда из-за бюджетного кризиса правительство США было вынуждено частично приостановить работу на 16 дней. Источник - kommersant.ru

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