 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Если уж Россию признали агрессором, давайте пользоваться этим! - военкор Александр Коц
08:29 20.01.2018

Как сообщала "Русская Весна", вчера, 18 января в украинском парламенте был принят так называемый закон о реинтеграции Донбасса, в котором, кроме чудовищного ограничения прав мирного населения в зоне военного конфликта, Российская Федерация признается государством-агрессором. Это событие комментирует военкор Александр Коц, который не раз бывал в Донбассе и с Дмитрием Стешиным находился в Славянске в окружении ВСУ в первые недели войны.

Мои пять копеек по поводу закона о реинтеграции.

Россия признана агрессором. Или, как говорится в законопроекте, "оккупирующим государством". А ЛНР и ДНР, соответственно, - "оккупационными властями".

И в этом, конечно, главное противоречие нового закона. Во-первых, довольно странно называть агрессором государство, с которым ты не находишься в состоянии войны. Во-вторых, почему с оккупантом до сих пор не разорваны дипломатические отношения? Депутаты отказались это делать 226 голосами против 72.

В-третьих, в зоне оккупации до сих пор не введено военное положение. При этом проводится "антитеррористическая операция" против людей, которых Рада не признала террористами.

А все дело в циничном прагматизме Киева. С одной стороны - не придется сворачивать торговлю и бизнес-контакты с Россией. К примеру, в этом году Незалежная закупит у нас до 5 миллиардов кубометров газа.

С другой стороны, по новому закону, всю ответственность за содержание этих территорий, обеспечение соцвыплат, восстановление инфраструктуры и даже ущерб, нанесенный артиллерией украинской армии, несет… Россия.

Выглядит это, конечно, несколько экзотично - что же это за интеграция такая, если Украина открыто и на законодательном уровне отказывается от своих граждан.

Но если вчитаться в закон, то ни о какой реинтеграции речь там не идет. Он просто узаконивает то, чем Киев почти четыре года занимается вразрез с конституцией и правом.

Далее немного конкретики.

Мне кажется, раз уж Украина своим законом о реинтеграции Донбасса свалила на нас всю ответственность за обеспечение и содержание ЛДНР, то надо сказать спасибо и воспользоваться этим на всю катушку.

Протянуть туда российский интернет, расставить там российские вышки сотовой связи, прекратив эти пляски с "Водафоном", приковать их к нам газо- и нефтепроводом, запустить регулярное ж/д сообщение.

Чтоб прям от Ясиноватой или Дебальцево "Сапсаны" до Ростова ходили. С первыми "Джавелинами" обеспечить коридор доставки военной техники и оружия из Южной Осетии. Ну и, разумеется, начать раздавать российские свидетельства о рождении и паспорта. Чего уж теперь стесняться-то?

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516426140
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