На Казахстан наступает религиозное мракобесие: как с ним бороться? - САМ

00:28 20.01.2018 Медленно, но верно Казахстан погружается в пучину религиозного мракобесия. Об этом говорят не только эксперты, тому есть масса свидетельств в СМИ, в соцсетях, да и вообще в повседневной жизни. Мы попросили наших экспертов поразмышлять над тем, насколько опасна для общества и государства такая тенденция, надо ли ей противостоять, и если да, то как – разумеется, при сохранении права граждан на свободу совести.



Анатолий Косиченко, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК:

"Угрозу несет не сама религия, а ее радикализация"



- Я вообще против того, чтобы религиозность отождествляли с мракобесием. Вспомните природу самого термина "мракобесие": он происходит от слов "мрак" и "бес", то есть означает что-то темное от бесов. А ведь смысл религии заключается как раз в том, чтобы вести людей к Богу, к свету. То есть, наоборот, уводить от бесов.

Религия играет лишь позитивную роль и направлена на духовное развитие людей. Такой концентрации духовности нет больше нигде. Возьмите любую сферу – поэзию, живопись, кинематограф и т.д.: ни одна из них не сравнится с религией по духовному содержанию, потому как не позволяет так глубоко осознавать смысл жизни и не учит столь явственно обретению духовности и нравственности…

К сожалению, некоторые формы религии сегодня настолько искажены, что в них нет ничего высокого, духовного, разумного, а есть лишь сплошной негатив, который сталкивает между собой этносы и социумы. Надо понимать, что угрозу несет не сама религия, а ее радикализация, искаженное представление, использование в политических целях. Слишком много сегодня появилось неграмотных, неразвитых, недостойных людей, которые позволяют себе говорить о религии все, что им придет в голову, сея среди слабо верующих и особенно неверующих это самое мракобесие. Как правило, такие люди очень активны, в том числе и в соцсетях, у них большие аудитории. Вот почему создается общее впечатление, что мы из-за религии погрязли в мракобесии.

Противостоять этой тенденции можно и нужно. Для начала все наши религиозные объединения (во всяком случае, традиционные для Казахстана) должны активнее выступать в СМИ, доносить до населения истинные ценности религии, "выходить в народ" - может, через те же соцсети. Кто бы что ни говорил, а большинство наших имамов и священников – достаточно грамотные, имеют хорошее образование. Думаю, они могли бы выправить ситуацию, если бы были более публичными.

Другой вопрос, насколько такая активность священнослужителей оправдана в светском государстве, каковым является Казахстан? Отчасти поэтому деятельность религиозных объединений в основном скрыта от глаз общественности. Хотя их успехи заслуживают внимания, к примеру, та же патронажная деятельность. Они работают скромно, без лишних докладов и фотоотчетов, полагаясь на Бога и не ожидая оценки со стороны общества. А ведь если бы об этих делах знала широкая общественность, то наверняка у религии в Казахстане был бы более адекватный и позитивней образ.

Впрочем, это касается и многих других сфер нашей жизни. Взять, к примеру, культуру, науку, образование – все они находятся в недооцененном, подвисшем состоянии, имеют в глазах общества весьма заниженный потенциал. К тому же у нас, к сожалению, так и не сформировался корпус журналистов, которые бы профессионально занимались этими вопросами, в том числе могли бы грамотно освещать религиозную тематику.

Мои предложения просты:

Во-первых, предоставить возможность активнее выступать в СМИ грамотным специалистам и в области религии, и в сфере культуры, духовности, нравственности в целом;

Во-вторых, нивелировать псевдопроповедников вместе с их неквалифицированными и примитивными суждениями о религии.

Религия сегодня находится в непростом положении: формально ее уважают, но возможности раскрытия ее позитивного потенциала в обществе существенно ограничены. Иногда я думаю: а может, религии суждено пройти весь этот дискурс, чтобы, в конце концов, обрести заслуженный статус? Может, в этом и заключается историческая справедливость?



Еркин Байдаров, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Комитета науки МОН РК:

"Важно находиться в орбите своей культуры"



- Рост религиозности в Казахстане и странах Центральной Азии – это в целом естественный процесс. Реисламизация в регионе после распада СССР была ожидаемой, причем началась она еще задолго до этого события, несмотря на попытки советских властей всячески помешать ей. Одной из причин был также и идеологический просчет, когда в борьбе против традиционного ислама власти выбрали не тех союзников. Как следствие, сегодня мы имеем то, что имеем.



Религия представляет собой одну из важнейших культурно-цивилизационных матриц бытия человека и социума. Как и любая из форм общественного сознания, она имеет свои плюсы и минусы. Как распорядится ими тот или иной человек, во многом зависит от него самого - от его воспитания, образования и т.д. То есть религиозный, верующий человек может быть и интеллектуалом, и дилетантом, и героем, и преступником…

В какой-то степени вы правы, когда говорите о том, что рост религиозности в Казахстане сопровождается наступлением мракобесия. Это подтверждается свидетельствами в СМИ и примерами из повседневной жизни. Главная причина, на мой взгляд, кроется в том, что упал общий уровень образования - как среднего, так и высшего, как технического, так и естественно-гуманитарного. Отсюда и наступление мракобесия, которое выражается во враждебном отношении к просвещению и науке, к человеку иной культуры, в фанатичном и беспощадном утверждении своей веры и т.д.

Главное в этом явлении – защита тех или иных догм, которые попросту не соответствуют нынешнему этапу развития человеческой цивилизации, навязывание такими людьми своего понимания традиционных ценностей, обычаев и т.д. Как отмечал один из казахских философов советского периода Нурулла Сарсенбаев, обычаи и традиции – развивающиеся понятия. Каждое поколение людей по-своему относится к ним, по-своему их воспринимает. Как нельзя дважды войти в одну реку, так нет традиций без новаторства. Поэтому очень важно находиться в орбите своей культуры – иначе говоря, сохранять то, что мы называем "национальным кодом".

Конечно же, мы должны противостоять мракобесию и бороться с ним. Здесь важную роль может сыграть формирование в Казахстане антиэкстремистской и антитеррористической субкультуры. Об этом, кстати, говорится в недавно изданной Институтом евразийской интеграции коллективной монографии "Коммуникативное пространство РК: современное состояние и перспективы развития", презентация которой состоялась в Астане в конце прошлого года.

Мы не должны забывать, что Казахстан с его многонациональной и многоконфессиональной структурой органически включен в глобальное культурное пространство (Global Cultural Space). Различные субкультуры, в том числе зараженные и "токсичной культурой" (Т. Роззак), будут по-прежнему влиять на граждан Страны Великой степи.

Здесь нам стоит согласиться со словами главы государства о том, что серьезное переосмысление происходящего сегодня в мире, – это часть огромной мировоззренческой, идеологической работы, которую должны провести и общество в целом, и система образования в частности. С последней ассоциируются высокие устремления и общественные идеалы, а также надежды на лучшее будущее. Только образованные люди могут, не посягая на права граждан, уважая мнение других, разрушить стену непонимания, культивировать общечеловеческие ценности, духовные идеалы, терпимость, эмпатию и любовь не только к ближним, но и к чужим.



Асылбек Избаиров, директор Института геополитических исследований:

"Кому-то выгодно наводить тень на ислам"

- Чтобы дать объективный ответ на ваш вопрос, нужно, прежде всего, рассмотреть степень религиозности самого общества. Как утверждает профессор А. Косиченко, она достигла своего пика и дальше уже не будет расти. Да и вообще ошибочно считать, что в Казахстане высокий уровень религиозности. Это не так.

Впрочем, у религиозного общества есть свои плюсы: оздоровление, нетерпимость к алкоголю и т.д. Другое дело - проявление религиозного невежества со стороны как общества, так и религиозных проповедников. То есть в основе тех негативных процессов, о которых вы говорите, лежит не религиозность населения и не религия как таковая, а неправильная ее трактовка и подача.

То, что вы называете мракобесием – это результат того, что некоторые проповедники, не зная сути и назначения религии, пытаются навязать сильно секуляризированному постсоветскому социуму некоторые сугубо догматические положения. Но наше общество к этому не готово. Многих это шокирует. В результате происходит обратная реакция - усиливается исламофобия.

То есть мы столкнулись с ситуацией, когда многим проповедникам не хватает целостного и системного подхода к вопросам муамалата (взаимоотношения социума и ислама). Это привело к тому, что они несправедливо замалчивают цивилизационные аспекты ислама, а его понимание опускается до уровня "можно ли бить жену".

К тому же мировосприятие казахстанского социума сегодня сильно поляризовано, и отсюда столь разная реакция, к примеру, на то же нашумевшее видео, где имам высказывается о допустимости применения силы в отношении жены. При этом я не стал бы говорить о "массе свидетельств в СМИ" относительно наступающего мракобесия. Это преувеличение. Такие факты можно по пальцам пересчитать. Просто вокруг некоторых резонансных высказываний и событий создается сильный эмоциональный фон.

В то же время сами казахские традиции глубоко переплетены с предписаниями ислама, и порой трудно определить, где проходит условная граница между национальным и религиозным. Ведь все эти традиции исторически формировались под влиянием религиозного, мусульманского мировоззрения казахского народа.

Классический пример – беташар. Да, такого ритуала в исламе нет, и его присутствие в жизни современных казахов вызывает неадекватно резкую реакцию у представителей некоторых нетрадиционных течений, привыкших рубить сплеча, руководствуясь догматическими подходами к религии. Но ведь если вдуматься, сама идея открытия лица невесты как знака принятия в семью – прямое порождение мусульманской культуры. Кстати, такая традиция отсутствует у некоторых родственных нам тюркских народов, волею истории не вошедших в орбиту мусульманской цивилизации.

Допускаю, что, возможно, негативный фон вокруг ислама создается кем-то специально. Например, какая была необходимость именно сейчас запускать в медиа-пространство видео двухгодичной давности с лекцией, где имам учит наказывать жен? Почему подобные вопросы, которые не были востребованы на протяжении всего периода независимости, актуализировались именно сегодня? Видимо, кому-то выгодно наводить тень на ислам, который в сознании казахов всегда являлся несущей конструкцией.



Арман Кудабай, журналист и блогер:



"Они пытаются внедрить религиозные принципы в общественные нормы"



- Противодействовать надо. И свобода совести здесь вовсе ни при чем. В таких случаях мы почему-то начинаем акцентировать внимание на правах одних, но при этом забываем о том, что точно такими же правами обладают и другие.



Опасность сложившейся ситуации, на мой взгляд, заключается в желании отдельных лиц и групп все-таки внедрить религиозные принципы в общественные нормы. Взять, к примеру, открытие молебен при учебных заведениях... Тогда, по логике, нужно открыть там также церкви, костелы, синагоги, пагоды. Ведь в нашей стране, согласно Конституции, все религии и конфессии имеют равные права.



А когда мы начинаем давать приоритетное право одним, то тем самым подготавливаем почву для более завышенных требований с их стороны. И завтра они, к примеру, могут сказать: почему бы не предусмотреть специальные перемены для школьников на чтение молитвы? А потом они станут высказывать претензии по поводу того, что не все дети молятся во время этих перемен...

Автор: Сауле Исабаева

18.01.18 Источник - camonitor.kz

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