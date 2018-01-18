 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Боевая работа артиллерии ДНР (видео)
00:11 20.01.2018

Появилось видео артиллерийского обстрела объектов ВСУ под Донецком

В Сети появилось снятое беспилотником видео, демонстрирующее эффективность боевого применения Донецкой народной республикой артиллерии по позициям украинских силовиков.

Ролик под названием "Донецкая артиллерия работает по позициям карателей под Донецком" был снят летом, но опубликован на канале YouTube только в четверг, 18 января.

На нем, в частности, можно увидеть уничтожение штаба "Правого сектора*" в поселке Пески под Донецком, штабов ВСУ и минометного взвода. Кроме того, донецкие военные ликвидировали три украинских БМП и танк Т-64.




Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что президент Украины Петр Порошенко в январе выполнил обещание усилить группировку в Донбассе изощренным методом.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Алина Назарова

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516396260
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