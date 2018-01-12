Как казахстанская интеллигенция белены объелась...

23:31 19.01.2018 "Он, может быть, и сукин сын, но он наш сукин сын", – решила доморощенная богема и, вооружившись своими регалиями, пошла в крестовый поход против Уголовного кодекса, пытаясь спасти от его жерновов коллегу, спалившегося на взятке.



Наши артисты и писатели вдруг разом вспомнили, что когда-то к деятелям культуры прислушивались власть предержащие. И подумали: чем мы хуже? Как говорится, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. И все бы ничего, но обнажили оружие наши бойцы культурного фронта не в то время, не в том месте и не по тому поводу.



Они крепко держали язык за зубами, когда бушевала Жанаозенская трагедия, когда страну сотрясали "земельные митинги". А тут как прорвало. На душевный стриптиз в общественном месте творческую элиту спровоцировало то, что на прошлой неделе сотрудники Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции хлопнули на взятке в полтора миллиона тенге Ерлана Билалова, директора Казахского государственного академического театра драмы имени М.Ауэзова. Мзду, как сообщается, он якобы получил за аренду помещений в здании театра под детские представления в новогодние дни. В настоящее время ведется досудебное расследование.

И ладно бы, если бы богему возмутил такой беспредел в храме Мельпомены. Но негодованием ее переполнило то, что в такого рода преступлении был заподозрен истинный талант. Это латиняне считали, что "справедливость есть постоянная и неизменная воля каждому воздавать по заслугам". Это лидер нации сколько угодно может говорить о том, что "мы первыми в СНГ приняли Закон "О коррупции".



Когда принимали закон, я обратился ко всему населению, что никаких поблажек никому не будет. Ни родственники, ни братья, ни сватья – никто не может быть защищен, если он совершает коррупционное преступление". А вот в среде нашей так называемой творческой интеллигенции, видимо, царят совсем иные представления: "Дали на лапу – подставь другую". В данной конкретной ситуации они пытаются свести "нелепый", как они его называют, случай со взяткой к банальному творческому эксперименту. Пусть и далеко неоднозначному. Например, выступивший в поддержку Билалова народный артист СССР Асанали Ашимов (кстати, проработавший более полувека в этом театре) заявил, что "с каждым человеком может такое случиться – бывает, человек споткнется"…



Самое смешное во всей этой комедии положений то, что, бросая уличенному во взятке директору театра спасательный круг, спасители лишь способствуют тому, чтобы "похоронить" спасаемого – во всяком случае, похоронить его репутацию разу­много человека. Ведь на полотне, нарисованном его защитниками, Билалов получается не только индивидом с проблемными конечностями, то и дело спотыкающимися о что-то, пусть и весьма дорогостоящее, но и, простите уж за откровенность, умственно отсталым. Такие штрихи, например, внесла своей кистью руководитель государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии Любовь Ни. На специально созванной пресс-конференции в поддержку Билалова она заявила буквально следующее: "Настолько одаренный человек (имеется в виду Билалов – прим. авт.), столько ролей сыграл, он может попасться на провокацию". Между строк так и читается, что он не в состоянии отделять зерна от плевел, а мух от котлет. Остается только догадываться, как при такой неприспособленности к жизни, если не сказать недееспособности, подозреваемый вообще возглавляет один из главных театров страны. Так что провокацией тут больше попахивает со стороны самих защищающих своего коллегу. Тем более что Билалов, как сообщили в Агентстве по противодействию коррупции, полностью признал свою вину. А значит, особых причин устраивать ритуальные танцы над "трупом" с возгласами "Мы не дадим его потерять" не было и нет.



Впрочем, вопрос, спасут ли деятели культуры такими оригинальными методами господина Билалова от нависшего над его головой меча правосудия или же еще больше загонят его в ситуацию двойных вил, уже не столь важен. Гораздо важнее в этой ситуации разобраться в другом. Куда приведет деятелей культуры движение по такому пути? Вряд ли они, настолько "попутав рамсы", способны стать той самой силой, которая может вести за собой общество, а в случае необходимости "рождать государства". При нынешнем раскладе потешное войско, сформированное из писателей, поэтов, артистов, может родить только хаос. Да и то ценой превращения себя в экспонатов кунсткамеры.



Почему так получается, что у представителей нашей творческой интеллигенции то сабля тупая, то конь обгадился? Вряд ли когда-нибудь мы это поймем. Впрочем, возможно, и нет такой надобности. Как говорится, каждый способен на что-то великое, но, к сожалению, не каждому удается в этом помешать…

Автор: Юлия Кисткина

12.01.18 Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516393860

Новости Казахстана

