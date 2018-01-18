Американские сенаторы подводят под санкции глав-рос-узб-буржуя А.Усманова. Шьют взятки Медведеву

23:21 19.01.2018 Усманова подводят под американские санкции



Сенаторы-республиканцы требуют ввести санкции против российского миллиардера Алишера Усманова и генерального прокурора Юрия Чайки.



Требования политиков содержатся в письме, опубликованном на сайте комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Сенаторы утверждают, что Чайка и Усманов вовлечены в коррупцию, ссылаясь на материалы "Новой газеты", Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).



Усманова сенаторы представляют как "одного из наиболее влиятельных российских олигархов, близких к Кремлю и имеющих долю в ведущих медиа". Ссылаясь на документы ICIJ, TheNewYorkTimes и TheGuardian, сенаторы пишут о $200 млн инвестиций в Facebook и $85 млн, пожертвованных Усмановым в пользу фонда, якобы связанного с премьером Дмитрием Медведевым. На последний платеж сенаторы смотрят как на "Одну из форм взяточничества". Источник - vesti.uz

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