РосМИД Лавров: недобитые в Сирии террористы стекаются в Центральную Азию

22:49 19.01.2018 Недобитые в Сирии террористы стекаются в Центральную Азию. Об этом на заседании Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Заседание Совбеза посвящено вопросам безопасности в Афганистане и Центральной Азии.



По его словам, при явном попустительстве, а иногда и прямой поддержке внешних и местных спонсоров, север Афганистана превращается в опорную базу во главе с афганским крылом "Исламского государства". Эта организация запрещена в России как экстремистская и террористическая, напоминает ТАСС.



В северный Афганистан стекаются тысячи боевиков, в том числе и из недобитых в Сирии вооруженных формирований. При этом они открыто провозглашают своей целью свержение легитимных властей центральноазиатских государств, распространение своего влияние на все евразийское пространство, формирование халифата в этом регионе, подчеркнул Сергей Лавров в своем выступлении. Источник - vesti.ru

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