 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первый танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики. Что бы это значило?
22:27 19.01.2018

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Танкер, перевозивший в США партию российского сжиженного газа, развернулся в Атлантическом океане, сообщает Bloomberg.

Судно Gaselys, принадлежащее французской компании Engie, вышло из британского порта Айл-оф-Грейн. Оно должно было доставить российский сжиженный природный газ с "Ямала СПГ" в США, прибытие танкера в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона, ожидалось в субботу.

Однако из данных о передвижении судов в Атлантике следует, что танкер изменил курс посреди океана и теперь направляется в испанский порт Альхесирас. Как отмечает Bloomberg, владельцы груза, если они не обязаны поставить СПГ в определенный порт по условиям контракта, могут направить его в другое место - в зависимости от ситуации на рынке, хотя подобные случаи происходят нечасто.

По информации СМИ, Соединенные Штаты закупили голубое топливо у России из-за повышения цен на газ на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Рост стоимости сырья был вызван погодными условиями.

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построят три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одну дополнительную на миллион тонн. Производство СПГ на первой линии началось в декабре 2017 года.

Источник - ria.ru
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