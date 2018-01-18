Анкара решила построить вторую нитку "Турецкого потока"

21:36 19.01.2018 Газпром получил разрешение от Турции на строительство второй нитки морского участка "Турецкого потока".



"Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в Исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турции для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года", – приводит РИА "Новости" слова председателя правления Газпрома Алексея Миллера.



По его словам, реализация проекта идет полным ходом в соответствии с планом. Миллер также сообщил, что строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. "В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала", – добавил он.



В декабре стало известно, что Газпром уложил более 600 километров газопровода "Турецкий поток". Ранее в Минэнерго заявили, что новые санкции США не смогут навредить строительству магистрального трубопровода "Турецкий поток" по причине наличия международного договора России и Турции.



В ноябре в Анкаре заявили об опережающих темпах строительства "Турецкого потока". До этого Газпром сообщил о завершении строительства российской части газопровода.



К строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" Газпром приступил в мае. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первая нитка, которую планируется ввести в строй в марте 2018 года, предназначена для поставок газа потребителям в Турции. Вторую ветку должны ввести в строй в 2019 году. Она предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.



19 января 2018, Алексей Ласнов Источник - взгляд

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