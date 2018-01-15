Близ Байконура оказывается до сих пор стоит крепость гуннов-эфталитов Алып (фото)

19:50 19.01.2018 Правила хорошего гунна



Крепость Алып-корган (Алыб)



Оказывается, космодром "Байконур" был построен неподалеку от древней столицы эфталитов, основавших Кушанскую империю. Одна древняя крепость находится всего в 20 километрах от стартовой площадки.



В V веке нашей эры эфталиты или, как их еще называли, тохары завоевали территорию Афганистана и Пакистана, а затем подмяли под себя еще и индийское царство Гуптов. На протяжении нескольких десятков лет царь тохаров Тораман воевал с персидским царем Перозом I за господство в Азии. Победить персов удалось хитростью. Как пишут летописцы, эфталиты начали притворное отступление и заманили неприятеля в ров, накрытый сетью. В этой битве правитель персов был убит. Сыну Торамана Михаракулу удалось расширить южные границы империи вплоть до берегов Инда.



Долину реки Куандарьи, которая была родиной тохаров-эфталитов, археологи называют Жетыасар, что переводится как "Семь крепостей". На самом деле крепостей здесь намного больше. Это такие городища, как Алтынасар, Базараасар, Курайасар, Томпакасар, Жалпакасар… А в непосредственной близости от "Байконура" находится крепость Алып.



Кстати, византиец Прикопий Кесарийский писал, что эфталиты "белы лицом, управляются одним царем и соблюдают справедливость". Поэтому современные ученые часто называют их белыми гуннами.



Алан ИСАЕВ | Астана Источник - Экспресс-К

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