Полит-эмигрант Омурбек Бабанов сдал мандат депутата КырПарламента

19:02 19.01.2018 Омурбека Бабанова лишили депутатского мандата



Экс-кандидат в президенты Кыргызской Республики Омурбек Бабанов решением Центризбиркома лишен мандата депутата Жогорку Кенеша, сообщает Sputnik Кыргызстан.



"Комиссия приняла заявление политика о добровольном сложении полномочий. В пятницу состоялось заседание членов Центризбиркома, где и был рассмотрен этот вопрос", - говорится в публикации издания.



30 декабря 2017 года Омурбек Бабанов сложил с себя депутатские полномочия и заявил об уходе из политики.



"...Еще до президентских выборов я давал слово своей команде, что если не получу поддержку большинства народа, то уйду из политики. С полным осознанием всех вышеуказанных обстоятельств я заявляю о полном уходе из политики, включая партийную деятельность. Это непростое и нелегкое решение, но считаю его единственно верным в сложившейся ситуации. В этой связи заявляю о сложении с себя полномочий депутата Жогорку Кенеша. Хочу, чтобы у других в списке нашей партии появилась возможность стать депутатом. Это справедливо", - заявил тогда Бабанов.



Утром 4 ноября 2017 года стало известно, что Генеральная прокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело в отношении лидера фракции "Республика - Ата Журт" Омурбека Бабанова. Основным обвинением для возбуждения уголовного дела считается выступление Бабанова во время предвыборной агитации в Оше 28 сентября. Сам Омурбек Бабанов заявил, что "все это шито белыми нитками, и это известно каждому из нас".



Он вылетел из Кыргызстана еще в октябре 2017 года и до сих пор не вернулся.



19 декабря 2017 года в телерадиокомпанию НТС, принадлежащую по некоторым данным Омурбеку Бабанову, пришли судебные приставы, которые предъявили определение суда на запрет телевещания и арест имущества компании. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - tengrinews.kz

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