"Православные" Ушайки. Собчак тоже залезла в прорубь

18:51 19.01.2018 Собчак впервые в жизни окунулась в прорубь на Крещение



Температура воздуха в районе речки Ушайки на тот момент составляла минус сорок градусов.



Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак искупалась в проруби в Томской области на праздник Крещения. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".



- Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо, Томск, за –40°С, - написала журналистка к комментарии к фото.



Собчак отметила, что купание проходило в деревне Корнилово Томской области, в речке Ушайке.



Напомним, многие знаменитости и политики приняли участие в крещенских купаниях. В их числе президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Коми Сергей Гапликов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Свердловской области Евгений Куйвашев и другие.



Анна Стрельцова/ Источник - life.ru

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