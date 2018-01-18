|"Православные" Ушайки. Собчак тоже залезла в прорубь
18:51 19.01.2018
Собчак впервые в жизни окунулась в прорубь на Крещение
Температура воздуха в районе речки Ушайки на тот момент составляла минус сорок градусов.
Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак искупалась в проруби в Томской области на праздник Крещения. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".
- Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо, Томск, за –40°С, - написала журналистка к комментарии к фото.
Собчак отметила, что купание проходило в деревне Корнилово Томской области, в речке Ушайке.
Напомним, многие знаменитости и политики приняли участие в крещенских купаниях. В их числе президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Коми Сергей Гапликов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Свердловской области Евгений Куйвашев и другие.
Анна Стрельцова/