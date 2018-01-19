Курс доллара на "черном рынке" Туркменистана уже более, чем втрое выше официального

18:26 19.01.2018 



Курс доллара США на "черном рынке" в Ашхабаде вырос до 11,0-11,3 манатов.



Последний раз американская валюта била рекорды в декабре 2017 года, тогда $1 на "черном рынке" можно было купить за 10,4 маната. Официальный курс доллара по-прежнему остается на уровне 3,5 маната за доллар.



Наряду с этим в редакцию "Хроники Туркменистана" продолжают поступать сообщения о проблемах с обналичиваем денег за рубежом. Этот факт, вероятнее всего, послужил причиной роста курса доллара.



Из сообщений (сохранены авторские орфография и пунктуация):



"С нового года обещали что студентам можно будет отправить 1000$, но по факту ничего и мы даже с трудом снимаем свои деньги с карт".



"Почему мы не можем получить свои собственно-заработанные деньги, а правительства об этом молчит? Вы и ваша организация не как не может об этом поговорит с правительством? Зачем они так мучает народ?".



"Не получается снимать деньги несколько дней подряд, хотя в банке говорят что можно снимать по 50 долл в день. Если получил деньги в один день, то в следующий раз получается только через несколько дней в остальное время блокируют. Те же проблемы и с безналом".



"За две недели сняла наличкой 150$. Стояли у банкоматов каждый день, но больше не получилось. 3 раза по 50$ сняли. Расплатиться в магазине получилось один раз на 80 долларов".



"У меня очень остро стоит вопрос о переводе денег. Почему я не могу отправить деньги не родственникам? Почему должна быть одинаковая фамилия? Дело в том, что моя бабушка заболела, я не могу выслать ей деньги на ее лечение (бабушка сейчас в реанимации). Я хочу выслать деньги ее подруге, но мне сказала бабушкина подруга, что она ходила в банк и ей сказали, что она не получит никаких денег. Что это за беспредел? В конце концов мне пришлось ехать в аэропорт и просить людей, которые едут в Ашхабад, что б они передали деньги".

19 января 2018 Источник - hronikatm.com

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