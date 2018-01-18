Аркадаг лично протестировал военный вертолет

18:23 19.01.2018 Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 января посетил авиабазу и проверил парк военных вертолетов, сообщает пресс-служба главы государства.



Летные характеристики одного из них глава государства решил опробовать лично. "Глава государства сел за штурвал нового военного вертолета, чтобы лично протестировать возможности поступившей в страну авиатехники", - говорится в сообщении.



Как сообщает издание "Хроника Туркменистана", на летное поле Бердымухамедов приехал на черном джипе. Напомним, с января в Туркменистане введен негласный запрет на использование автомобилей темных цветов. Ранее президент пользовался белыми машинами. Источник - hronikatm.com

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