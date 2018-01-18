Новым главой Таможни Таджикистана назначен генерал Каримзода

18:11 19.01.2018 Рахмон сменил главу Таможенной службы Таджикистана



Президент Таджикистана отстранил от должности главу Таможенной службы генерал-лейтенанта Абдуфаттох Гоиба, сообщает пресс-служба правительства РТ.



Новым главой Таможенной службы страны назначен генерал-майор Хуршед Каримзода, который ранее занимал должность первого заместителя председателя таможенного ведомства республики.



В ходе правительственного заседания накануне президент отметил недостатки в работе Таможенной структуры.



В частности, недовольство президент высказал по вопросам недостаточного сбора таможенных платежей, совершения коррупционных преступлений со стороны сотрудников этого ведомства, допуска в стране низкокачественных продуктов питания.



В конце ноября президент Таджикистана сделал выговор за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей начальнику таможни.



"Оказывается, все это время нам ввозили в больших объемах некачественные, просроченные, вредные продукты, особенно мясо. И никто из соответствующих служб этого "не замечал", - сказал глава государства тогда. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - /ca-news.org

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