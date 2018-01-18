|Новым главой Таможни Таджикистана назначен генерал Каримзода
18:11 19.01.2018
Рахмон сменил главу Таможенной службы Таджикистана
Президент Таджикистана отстранил от должности главу Таможенной службы генерал-лейтенанта Абдуфаттох Гоиба, сообщает пресс-служба правительства РТ.
Новым главой Таможенной службы страны назначен генерал-майор Хуршед Каримзода, который ранее занимал должность первого заместителя председателя таможенного ведомства республики.
В ходе правительственного заседания накануне президент отметил недостатки в работе Таможенной структуры.
В частности, недовольство президент высказал по вопросам недостаточного сбора таможенных платежей, совершения коррупционных преступлений со стороны сотрудников этого ведомства, допуска в стране низкокачественных продуктов питания.
В конце ноября президент Таджикистана сделал выговор за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей начальнику таможни.
"Оказывается, все это время нам ввозили в больших объемах некачественные, просроченные, вредные продукты, особенно мясо. И никто из соответствующих служб этого "не замечал", - сказал глава государства тогда.