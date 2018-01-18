Проект Алматинского курорта "Кокжайлау" - это грандиозная афера, - В.Борейко

13:49 19.01.2018 Проект курорта "Кокжайлау" - это грандиозная афера



ВАДИМ БОРЕЙКО



Финансист Дмитрий Жуков рассказал Ratel.kz об экономической составляющей проекта горнолыжного курорта в предгорьях Заилийского Алатау



Дмитрий ЖУКОВ – финансист, лауреат общественного ордена "Заслуженный финансист Казахстана", участник движения "Защитим Кокжайлау!", горнолыжным спортом и горным туризмом занимается более 30 лет.



Число Зверя



- Дмитрий, первое технико-экономическое обоснование (ТЭО) (см. резюме ТО) горнолыжного курорта (ГЛК) "Кокжайлау" было опубликовано в декабре 2013 года. Вы сделали его подробный финансовый анализ и весной 2015 года отослали его в Счетный комитет по контролю за республиканским бюджетом, откуда он был переправлен в акимат Алматы. Обо всем этом подробно рассказал в мае 2015-го Геннадий БЕНДИЦКИЙ в материале "Куда ни кинь – везде Есимов".



В частности, в своем анализе вы показали, что при государственных вложениях в этот проект в размере $750 млн: $450 млн на оборудование для ГЛК и другие работы и $300 млн – на инфраструктуру (эта цифра совпадает с той, что в феврале 2012 года называл министр по инвестициям и развитию Асет ИСЕКЕШЕВ: 112 млрд тенге, или, по курсу шестилетней давности, ? миллиарда долларов) - "государство может на данной афере получить $666 млн только финансовых потерь". "Число Зверя", однако.



- Я не подгонял под него специально (смеется).



- Почему вы назвали этот проект "аферой"?



- Потому что очевидно: он не выгоден ни городу, ни катающейся общественности. Я хорошо знаю наши горы и все их склоны, в том числе на Кокжайлау. Давным-давно, в начале 2000-х, видел первоначальный проект застройки урочища, когда он более или менее честно подавался. Кроме того, два подобных проекта считал сам – не в нашей стране. И понимаю, как работает отрасль горнолыжных курортов, в том числе по их расширению.



Везде в мире ГЛК росли "снизу"



- Если мы говорим о достаточно богатых странах, то курорты расширяются, как правило, следующим образом. К действующему ГЛК прирезается кусок территории, возможно, придается какая-то инфраструктура в виде подъемников – и распродаются лоты на землю. Там ставятся шале, рестораны для богатых людей. Как отдельный бизнес, тем более вблизи мегаполисов, такие курорты редко "отбиваются". А если и "отбиваются", то в особых местах – привлекательных с туристической точки зрения, где огромная гора интересная, снега много, низкие затраты. Или там уже была создана раньше инфраструктура, и ее только нужно нарастить.



Показательные примеры, которые я всегда привожу, – это грузинский курорт Гудаури, киргизский Каракол и Шерегеш в Кемеровской области России. Все они создавались не с помощью невероятного баблища со стороны государства или еще кого-то, а росли органично, "снизу", с примитивных хижин и гостевых комнат, которые обживали энтузиасты, и простеньких подъемников. И постепенно разрослись до настоящих международных курортов. Причем по приемлемым ценам. Я был в Гудаури, и проживание в гостевом доме с трехместным питанием и спиртным безлимитом (грузинское вино и чача) обошлось мне в $42 в сутки.



И, в принципе, таким же путем развивались те самые знаменитые альпийские курорты, которые нам постоянно тычут в нос: смотрите, как там хорошо, давайте у нас, как в Альпах, сделаем.



Да, на каком-то этапе там везде была поддержка государства – в виде налоговых льгот, преференций. Но в мире нет ни одного примера, когда бы "сверху" решили: мы поставим здесь курорт!



- То есть вообще ни одного прецедента аналогичного решения правительства и столь щедрых государственных инвестиций?



- Да.



О горнолыжном авантуризме



На снимке: и где здесь кататься? Лощина посередине - русло реки.



- Даже если бы подобный горнолыжный курорт можно было "замутить", для этого должен быть подходящий склон для катания. А склоны Кокжайлау я прекрасно знаю, там для трасс короткие, крутые, каменистые отрезки – это не место даже для среднего курорта. В лучшем случае – для маленького, "нишевого", для любителей "черных" (экстремальных. – В. Б.) трасс.



- В минувшую субботу я поднялся на Кокжайлау вместе с профессиональным горнолыжником и альпинистом, который все мне популярно объяснил. На плато он лыжной палкой обвел окрест: "Ну и где здесь прокладывать трассы?" Действительно, на склоне – негде. Разве что вырубать тянь-шанские ели, а потом корчевать пни.



- Плюс вверху, выше Трех братьев (скалы у пика Кумбель. – В. Б.), вечная мерзлота. Когда мне было 15 лет и я начал ходить в горы, там еще лежали остатки ледника. Сейчас он скрылся под моренным слоем – камнями и гравием. Если там копать и строить (канатную дорогу. – В. Б.) – мало не покажется: может поехать большой объем. Впрочем, я не специалист в этом деле: просто вижу, что там кататься нельзя.



- Что вы имеете в виду, говоря "может поехать"? Сойдет порода?



- Да. Если она держится на льду – может и сойти.



- Ваш рассказ навеял мне выражение "горнолыжный авантуризм".



- (Смеется.) Согласен, это чистая авантюра. Понятно, что в проекте нет никакой горнолыжной компоненты. Потому что, если развивать ГЛК, нужно со специалистами посоветоваться, с горнолыжниками. Если уж вам так приспичило строить международный курорт – для начала выберите подходящие склоны. Где будет чисто и хорошо. Где будет дешево. Где будет недорогая рабочая сила и местное население сможет на нем зарабатывать.



- Какие есть альтернативы Кокжайлау?



- Места в сторону Талгара, Каскелена и дальше.



- А развивать неосвоенные склоны Чимбулака?



- Соседние склоны – нет. Это специфический городской курорт, который работает в полную силу по выходным, а в остальное время кое-как. Замечательная наша алматинская "фишка". Которую Люка МАРШАН (директор Чимбулака, затем управляющий директор ТОО "Горнолыжный курорт "Кокжайлау". – В. Б.) превратил в унитаз. Если раньше с точки зрения рельефа Чимбулак был привлекателен – там были разные склоны и профили, где каждый мог выбрать себе трассу, то теперь это одна большая широкая "труба", от Талгарского перевала донизу, по которой интересно кататься только начинающим. Причем перед Азиадой-2011 и после нее там был уничтожен весь естественный травяной покров, и каждую весну в этом урочище происходит экологическая мини-катастрофа: идет эрозия почвы. Под снегом все это не видно, но если весной прогуляться – там довольно страшно.



Вид смога будет создавать ощущение чистоты и первозданной нетронутости



- Вернемся к вашему анализу. В нем вы фактически отказали разработчикам ТЭО в профессионализме. Там действительно были перлы, ставшие интернет-мемами, - например, 9-метровая глубина снега на Кокжайлау. Какие еще проколы вы заметили?



- Там еще говорилось о возможности курорта одновременно вместить 10 тысяч катающихся лыжников. Если такое число людей поставить рядом, то от Трех братьев до Кумбеля яблоку негде будет упасть. Это раз. Кроме того, чтобы такую толпу доставить из города до станции гондольной трассы на Медео, откуда собирались тянуть еще одну ветку на Кокжайлау, - посчитайте, сколько нужно автобусов, в каждом из которых помещается в среднем 30 человек.



Так же, от фонаря, бралась оценка рынка. Циркулем на карте вокруг Алматы чертили кружочек радиусом в четыре часа лету. И говорили: все, кто живет внутри круга, обязательно к нам захотят приехать, это и есть наш потенциальный рынок.



Никакого изучения рынка, опросов экспертов и лыжников не делалось. Когда одной канадской фирме заказали исследование склонов, ей были даны искусственные ограничения по тому, в каких районах искать. То есть им предложили заведомо плохие участки, с тем чтобы они выбрали Кокжайлау как наименее плохое место.



Ну, и еще один приятный момент в обосновании: вид алматинского смога с высоты будет создавать у катающихся ощущение чистоты и первозданной нетронутости. (Смеется.) И таких вещей в ТЭО было очень много.



- Иными словами, на основе "отфонарных" данных делались оценки экономической эффективности?



- Причем "под ковер" заметались очевидные факты, что проект не будет никак "отбиваться". Я же делал расчет по их цифрам, которые они сами давали, и получалось, что государство влетает в огромный убыток. А если бы я как банкир или инвестор оперировал более реалистичными цифрами, то экономическая эффективность курорта просто уходила в минус: терялись все инвестиции, и, возможно, пришлось бы средства докладывать.



Но из-за того, что там сразу нарисовалась известная компания (Capital Partners. – В. Б.) со своими планами построить в урочище три ЖК (жилищных комплекса. – В. Б.), стала понятная истинная цель проекта. Сейчас они говорят, что уже ни при чем. Но свято место пусто не бывает: наверняка кто-то из застройщиков там уже ждет своего часа. Для застройки там очень удобное место – длинное пологое плато: кататься негде, а строить есть где.



- Другими словами, это чисто девелоперский проект?



- Совершенно верно. Только за счет народа: земля и инфраструктура отдаются застройщику бесплатно.



Расходы на ТЭО были завышены на порядок



- На первоначальное ТЭО, ПСД (проектно-сметную документацию) и в 2013-2014 годах из городского бюджета Алматы было выделено 2 млрд 650 млн тенге (по додевальвационному курсу – около $15 млн). Это разумная цифра?



- Это очень много. Это нереальная сумма.



- Она завышена?



- Как минимум – на порядок. Полтора миллиона долларов было бы более чем достаточно. Можно и дешевле найти, если хорошо покопаться. Для общего сравнения: на строительство ГЛК в Гудаури, где могло бы разместиться с десяток Кокжайлау, ушло на все про все, с ТЭО, ПСД, ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду. – В. Б.), возведением гостиниц, подъемников и т. д., - примерно $70 млн. А у нас планировали вбухать в участок, в 10 раз меньший, $750 млн.



- Какие работы входят в ТЭО?



- Должны входить: предпроектные изыскания, исследования участка, экспертная оценка с точки зрения катания, маркетинговые исследования, ОВОС, финансовые расчеты и техническая часть – какие подъемники можно поставить, от какой компании и т. д.



- Судя по тому, что народу в 2014 году показывали визуализированный коттеджный городок, в эту сумму вошло еще и проектирование.



- Боюсь, что за эти деньги они уже и домики запроектировали.



Новое – хорошо скорректированное старое



- А вы не помните, кто тогда выиграл тендер на ТЭО?



- По-моему, это было ТОО "Горнолыжный курорт "Кокжайлау".



- Так это то же самое ТОО, которому в ноябре 2017-го достался подряд на разработку нового технико-экономического обоснования проекта горнолыжного курорта. "ГЛК "Кокжайлау" было учреждено в 2012 году КГУ "Управление финансов города Алматы" – структурой акимата. В октябре прошлого года ТОО перегистрировалось, сменило учредителя (им стало управление туризма и внешних связей, опять же коммунальное государственное учреждение) и получило новое имя – Almaty Mountain Resorts. Сейчас его возглавляет Наиль НУРОВ. Но БИНы у обеих тэоошек одинаковые.



- Все (имеются в виду деньги. – В. Б.) – внутри (имеется в виду акимат. – В. Б.). А тогда ТОО "Горнолыжный курорт "Кокжайлау" руководил Александр ГУЖАВИН, бывший гендиректор Capital Partners.



- Недавно проведен новый тендер на разработку ТЭО, заключен договор, и этот лот уже подешевле будет: 175 млн тенге (без НДС), или $525 тыс. Это будет новое обоснование или скорректированное старое?



- Видимо, решили так: из старого ТЭО самые одиозные вещи уберем, скорректируем его и перепишем.



- Заново же исследования не будут проводить, наверное?



- Я думаю, нет. Никто не летает.



- То есть?



- В пиаре прежнего ТЭО был замечательный момент: якобы спутник кругами летал над Кокжайлау и фотографировал урочище. Так что, полагаю, это будет апгрейд старого ТЭО.



Подковерненько



- Если делать новое, то по-хорошему опять надо смотреть все горы и "нулевой вариант" - отказ от строительства курорта, заново проводить маркетинг. Я не слышал, чтобы что-то такое затевалось акиматом. В его интересах сделать все более грамотно, успокоить общественность, заверить всех, что все будет экологично и приятно, – и побыстрее запуститься. Пройти точку невозврата. Пока мы тут разговариваем, пока создается ТЭО, трансформаторная подстанция там уже строится.



- Я видел ее в субботу, 13 января, и сфотографировал. Стоит незаконченная коробка, рабочих не наблюдалось – возможно, по причине выходного дня. А вот скажите: ведь в ТОО, учрежденных акиматовскими управлениями, наверняка ни тогда не было, ни сейчас нет специалистов, которые могли бы профессионально разработать ТЭО такого большого проекта. Они что – будут отдавать заказ в субподряд?



- Если бы они (акимат. – В. Б.) хотели все хорошо и правильно сделать, то это было бы максимально открыто и прозрачно. С привлечением общественности и экспертов. У нас много и своих специалистов, которые готовы бесплатно дать советы. И помочь избежать самых одиозных вещей. Но ничего этого не делается. Не озвучивается – кто будет специалистом, кто будет оценивать. Все опять происходит подковерненько.



Нет, я не думаю, что там (в ТОО "Almaty Mountain Resorts", которое разрабатывает ТЭО. – В. Б.) есть специалисты. Если б были – их, по крайней мере, показали бы.



Если краеугольный камень – кривой



- Сегодня, после возобновления проекта ГЛК "Кокжайлау", в первом же тендере на разработку ТЭО мы видим ту же схему, которая "прокатила" и пять лет назад: акиматовское управление само объявляет тендер на госзакупку – и само же, через учрежденное им ТОО, его и выигрывает. Наша редакция уже сделала официальный запрос в прокуратуру – городскую и Генеральную, а также в Агентство по делам госслужбы на предмет соответствия результатов этого конкурса законодательству о государственных закупках. В Генпрокуратуре нам ответили, что наше письмо перенаправлено в комитет внутреннего аудита Минфина. Мы ждем экспертной оценки тендера, проведенного в формате "тихо сам с собою". Хотя нарушение закона здесь мало того что самоочевидно, так его еще и подтвердил один из самых известных юристов Казахстана Виталий ВОРОНОВ.



В связи с этим у меня такое соображение. Первый тендер можно считать краеугольным камнем в фундаменте. И если он кривой – в итоге все здание, то есть проект, может завалиться. Или все-таки выдержит, устоит – благодаря национальным особенностям госзакупок?



- Идти на такие очевидные нарушения – это значит совсем ничего не бояться. Вряд ли там такие глупые люди, чтобы не понимать таких очевидных вещей. Но им, похоже, сказали: давайте делайте, мы вас прикроем.



- Вы думаете, у акимата есть гарантии защиты?



- Я думаю, да.



- Мне говорили, что в акимате есть скрытые, латентные защитники Кокжайлау – урочища, не курорта.



- Я общался: там есть грамотные хорошие люди, которые все понимают. Но у них другая ситуация.



- У них, видимо, другие ценности в приоритете.



Готов деньги поставить: площадки под застройку оптимизировать не будут



- 9 ноября прошлого года Бауыржан БАЙБЕК выступал в СЦК в Астане и сказал, что проект слишком дорогой и будет оптимизирован. Тем менее, он заверил всех в своей решимости его реализовать. Вы не знаете, в чем заключается оптимизация?



- Нет, пока об этом ничего не говорили. Опять же со слов акимата, будет уменьшена площадь вырубки деревьев.



- Из нацпарка под курорт отводилось всего 1002 гектара. Из них 27 га планировалось под вырубку. А 13 га с подведенной инфраструктурой – под коттеджный городок. В ходе презентаций площадь застройки увеличилась втрое.



- Да, они спроектировали одну площадку, потом решили еще две поставить.



- Как вы думаете, что именно из этого будет оптимизировано?



- Я уверен – готов деньги поставить: площадки под застройку оптимизироваться не будут.



- Вот эти 13 га?



- Думаю, и другие два участка. Предполагаю, что уменьшат деньги, выделенные на "горнолыжку" (оборудование для ГЛК, профилирование склонов, постройка резервуаров для снежных пушек и противолавинного оборудования и т. д.): цена там была завышена в бешеное количество раз. Причем очень много было заложено в земляные работы, что легко спрятать и совершенно невозможно доказать. То есть оптимизировать там легко. Может быть, они просто решили пойти на вариант "Б". Не мытьем так катаньем: площадку мы вам предоставим – застраивайте, а вместо нормального курорта, как планировали, мы сделаем то же самое, но за меньшие деньги. Черт с ним, наворуем меньше.



Хочешь – пешком, хочешь – верхом



- Что бы вы предложили сделать на Кокжайлау вместо курорта?



- Можно сделать красиво и приятно – это вообще не вопрос. Даже с горнолыжкой. Для уверенно катающихся на склон можно поставить легкий трос, также сделать на склоне "Панорама" маленькую трассу для детишек и начинающих и проложить хорошую санную дорогу зимой, а летом конную тропу от гостиницы "Кумбель" до плато. Вернуть в народную собственность два бывших пионерлагеря – "Юный геолог" и "Юный энергетик" - и продлить спуск аж до экопоста. Наверху можно юрты поставить и подъемник на газе запустить. И никаких тебе неэкологичных вещей: хочешь – пешком иди, хочешь – на лыжах, хочешь – верхом или на санях. Будет замечательное семейное место, реальная "фишка".



Цыпленки тоже хочут жить



- В ноябре 2015 года вице-министр сельского хозяйства Е. КОШЕРБАЕВ после обращения экообщества "Зеленое спасение" обратился в акимат Алматы с запросом относительно перспектив возврата земель, отведенных под ГЛК "Кокжайлау", в Иле-Алатауский природный парк. Тогдашний замакима Румиль ТАУФИКОВ ответил ему, что возвращать урочище в парк "нецелесообразно". И объяснил тем, что на инфраструктуру уже потрачено из городского бюджета свыше 8 млрд тенге (по курсу до девальвации 2014 года, $42 млн): на разработку ТЭО, строительство сетей электроснабжения, канализационного коллектора, наружных сетей газоснабжения. Причем деньги потратили "впереди паровоза", когда весь проект еще не был одобрен.



Мне эта ситуация одну историю напомнила. Есть премия ДАРВИНА, присуждаемая за самые нелепые смерти. Так вот, в 1995 году в египетской деревне в колодец упал цыпленок. Его попытались спасти. В результате утонуло шесть человек.



В проект ГЛК уже закопали 8 миллиардов тенге. Сумма – да, большая. Для одной компании это, возможно, смертельная потеря. Для бюджета мегаполиса – ощутимая, но все-таки не критическая. Цыпленки тоже хочут жить, и я их желание хорошо понимаю. Однако если постоянно ссылаться на эти вложения и цепляться за них, есть риск потерять безвозвратно в десятки раз больше.



- Да. У американцев есть поговорка: "Throw good money after bad" (буквально: швырять хорошие деньги вслед за плохими). Плохо потратили часть денег – давайте еще хуже потратим все.



- По вашему мнению, ситуация в принципе обратима?



- Пока что обратима, да.



- А при каких условиях урочище Кокжайлау может быть возвращено в Иле-Алатауский национальный парк? Что должно случиться?



- Должна быть политическая воля. Или смена политической воли. Или экономическая ситуация должна измениться.



- Как случилось в 2015-м, когда бюджетная заявка на курорт не была одобрена?



- Да.



Две реальные цели проекта



- Каково наиболее вероятное развитие сюжета сейчас?



- Часть денег на этот проект все равно идет не из республиканского бюджета, а из городского. Стоит ожидать, что акимат додавит всю свою инфраструктурную часть – и потом скажет так называемым "инвесторам": "Ну, пока нет денег от республики, давайте застраивать". Думаю, по крайней мере, эту часть они себе таким образом хотят вырулить.



- Дмитрий, давайте резюмируем нашу беседу. Какова, по-вашему, конечная цель проекта горнолыжного курорта "Кокжайлау" - не декларируемая, а реальная?



- Цели две. Первая и основная – застройка урочища Кокжайлау коттеджами на готовой инфраструктуре, подведенной за счет государства. И вторая – "освоение" всеми заинтересованными сторонами бюджета в $450 млн на горнолыжное оборудование и на земляные и строительные работы. Если, конечно, до них дойдет дело. Источник - Ratel.kz

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