Казахский "бешбармак" ( пять пальцев) надо переименовать в "атадэм" (пища предков), - Елубайулы

09:25 19.01.2018 ZAMANA.KZ: "Бесбармақ" емес, "Атадәм" деп атайық" ("Давайте, будем называть не "бешбармак", а "атадәм") - Переименовать главное национальное казахское блюдо предложил автор шымкентской газеты "Замана" Бекен ЕЛУБАЙУЛЫ.



"Сейчас зима, в это время казахи, как правило, едят много мяса. В каждом регионе главное казахское блюдо называют по-разному: "ет" (мясо), "қамыр тамақ" (еда с тестом). Чаще всего говорят "бешбармак", но это неправильно. Есть такие понятия, как "атажұрт", "атамекен" (земля предков, отцов), "ата заң" (закон предков), "ата салт" (традиция предков), "ата мұра" (наследие предков). Почему бы главное национальное блюдо не называть "атадәм" (пища предков)?" - предлагает автор.



подготовила

Назира Даримбет Источник - ratel.kz

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