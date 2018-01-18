Казахский "бешбармак" ( пять пальцев) надо переименовать в "атадэм" (пища предков), - Елубайулы

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 19.01.2018
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13:48  Санкции и надежды. Что привело к массовым протестам в Иране, - М.Хамеди
13:45  Интриги иранского двора. Почему протесты 2018 года не превратились в революцию, - Н.Кожанов
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09:23  Сгоревший актюбинский автобус: опубликован предварительный список погибших
09:14  Израильское оружие побеждает в Индии российское
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09:06  Путин залез в Иордань. Чего не сделаешь выборов ради
09:01  Важнейшая тема на повестке дня Турции - операция в сирийском Африне, - Дженк Башламыш
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08:06  Афганская инициатива позволит Кремлю надавить на Вашингтон, - И.Субботин
08:05  Америка ставит на раскол между РФ и Поднебесной, - В.Скосырев
07:48  Лидер оппозиции Зимбабве Рой Беннетт разбился в вертолето-аварии в США
Четверг, 18.01.2018
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19:00  "Грелись паяльной лампой, рядом стоял бензин". Что случилось с актюбинским автобусом?
18:52  Чего США добиваются от Казахстана, - И.Алкснис
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14:47  Путин - хватит жевать сопли. Пора с Америкой разговаривать по другому, - А.Нагорный
14:46  Пауки зашевелились. Заговор рос-банкиров, - А.Проханов
14:44  Asia Times: Почему в ЕС ополчились против политики США в отношении Ирана?
14:42  США – стрелок, курды – пули, Турция – порох, а кто – мишень? - М.Выбойщик
14:37  Имперские миры были разрушены именно языками и культурой, - А.Потемкин
14:35  Россия стремится крепче сдружиться с диктаторами Азии, - Юкако Оно
09:52  "Правда Востока". В Узбекистане имамы заставляют прихожан выписывать государственные газеты
09:46  Тортик за $179 тысяч. Племянница Елбасы вышла в замуж в Шымкенте...
09:38  "Иго" Золотой Орды: что это было на самом деле
09:35  Собчачнули Бузову. В Туркменистане запретили вредные привычки и секс на ТВ
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09:16  Жуткое ДТП под Актюбинском. В "Икарусе" сгорели 52 узбека
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08:27  Население Узбекистана избавили от платы за установку счетчиков за газ и электричество
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Казахский "бешбармак" ( пять пальцев) надо переименовать в "атадэм" (пища предков), - Елубайулы
09:25 19.01.2018

ZAMANA.KZ: "Бесбармақ" емес, "Атадәм" деп атайық" ("Давайте, будем называть не "бешбармак", а "атадәм") - Переименовать главное национальное казахское блюдо предложил автор шымкентской газеты "Замана" Бекен ЕЛУБАЙУЛЫ.

"Сейчас зима, в это время казахи, как правило, едят много мяса. В каждом регионе главное казахское блюдо называют по-разному: "ет" (мясо), "қамыр тамақ" (еда с тестом). Чаще всего говорят "бешбармак", но это неправильно. Есть такие понятия, как "атажұрт", "атамекен" (земля предков, отцов), "ата заң" (закон предков), "ата салт" (традиция предков), "ата мұра" (наследие предков). Почему бы главное национальное блюдо не называть "атадәм" (пища предков)?" - предлагает автор.

подготовила
Назира Даримбет

Источник - ratel.kz
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