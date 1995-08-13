Сгоревший актюбинский автобус: опубликован предварительный список погибших

09:23 19.01.2018 В Актобе были доставлены тела 52 человек, погибших вчера во время пожара в автобусе



Медики констатировали термические ожоги, передает Казинформ.



"Мы всю ночь работали, проводили аутопсию тел с целью выяснения причины смерти. Паталогоанатомическое исследование показало, что люди погибли от термического ожога, а не от удушья. Мы свою работу завершили. Теперь правоохранительные органы должны продолжить работу", - говорит руководитель управления здравоохранения Асет КАЛИЕВ.



По словам замакима области Серика ТУЛЕНБЕРГЕНОВА, перевозку тел погибших на родину оплатит акимат области.



Более подробную информацию представители госкомиссии пообещали предоставить СМИ в пятницу, 19 января.



Предварительный список погибших в сгоревшем пассажирском автобусе опубликован на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана,



В нем пока значатся 28 человек. Все погибшие - мужчины из Наманганской области.



Список погибших:



1. МАДРАХИМОВ Хамидулло Мирзаабдуллаевич 05.12.1986



2. ТУРАЕВ Абдуназар Умаралиевич 10.03.1980



3. СУЛАЙМОНОВ Зайниддин Жакбаралиевич 12.10.1989



4. МАМАДАЛИЕВ Мамуржон Ахмаджон угли 01.09.1992



5. НИШОНОВ Отабек Анвар угли 16.10.1990



6. АБДУМУМИНОВ Кахрамон Абдугафур угли 16.12.1994



7. НИШАНОВ Акмалжон Авазбек угли 24.08.1996



8. УМАРАЛИЕВ Солижон Обиджон угли 13.08.1995



9. СУЛАЙМОНОВ Олимжон Мухаммаджонович 12.09.1976



10. ХОШИМБАЕВ Нурмухаммад Камолиддинович 27.05.1997



11. МУРОДУЛЛАЕВ Боходир Акбарали угли 17.07.1998



12. КУЧКАРОВ Элмурод Шавкатович 10.06.1996



13. МИРСАИДОВ Мирзохид Миркомилович 30.08.1981



14. НАЗАРОВ Мамуржон Махмуджонович 27.02.1984



15. ЮЛЧИБАЕВ Комилжон Каримович 10.10.1980



16. ГАФУРОВ Абдулатиф Абдумуталович 03.10.1977



17. ХАМРАЕВ Иброхимжон Исмаилович 20.09.1984



18. ЗАРИПОВ Ахмаджон Икромович 25.01.1980



19. АБДУЛЛАЖАНОВ Исмоилжон Эгамберди угли 14.05.1998



20. ИМОМАДИЕВ Вохиджон Вакосхонович 10.07.1987



21. ЭСАНОВ Абдувохид Абдуразокович 15.03.1979



22. ХАТАМОВ Кахрамон Абдуллажонович 27.05.1986



23. СОТВОЛДИЕВ Алишер Абдураимович 14.08.1976



24. РАХМОНОВ Омонулло Уктамжон угли 17.08.1997



25. ВАЛИЕВ Мухаммадризо Бокибой угли 31.10.1996



26. ХУСНИДДИНОВ Мухамадин Абдурашид угли 02.12.1998



27. ЗОКИРОВ Шохрух Тохиржон угли 07.02.1997



28. ГОФУРОВ Вохоб Хасанович 18.04.1986



МВД просит казахстанцев помочь опознать погибших в Актюбинской области



Министерство внутренних дел Казахстана призвало граждан помочь в опознании тел погибших в сгоревшем пассажирском автобусе в Актюбинской области.



"Учитывая сложности с опознанием тел погибших, просим граждан, имеющих соответствующую информацию, сообщить в МВД Республики Казахстан либо МЧС Республики Узбекистан сведения о гражданах Республики Узбекистан, выехавших в город Казань Российской Федерации транзитом через Казахстан 12-13 января 2018 года", - сообщил директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас САДУБАЕВ.



В информации полицейские просят указать номер сотового телефона выехавших лиц, а также любую другую дополнительную информацию (особые приметы включая наличие зубных протезов, имплантов, ранее перенесенных переломов костей, номер паспорта, его копию, фотографию и так далее).



Телефоны горячей линии МВД РК: 8-7132-56-29-67 8-7132-56-68-85 8-7132-93-61-55 8-7132-72-90-50 (факс).



Телефоны МЧС Республики Узбекистан: +998-71-147-10-50 +998-71-212-67-00.



19 Янв 2018, Источник - ratel.kz

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