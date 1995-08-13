 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сгоревший актюбинский автобус: опубликован предварительный список погибших
09:23 19.01.2018

В Актобе были доставлены тела 52 человек, погибших вчера во время пожара в автобусе

Медики констатировали термические ожоги, передает Казинформ.

"Мы всю ночь работали, проводили аутопсию тел с целью выяснения причины смерти. Паталогоанатомическое исследование показало, что люди погибли от термического ожога, а не от удушья. Мы свою работу завершили. Теперь правоохранительные органы должны продолжить работу", - говорит руководитель управления здравоохранения Асет КАЛИЕВ.

По словам замакима области Серика ТУЛЕНБЕРГЕНОВА, перевозку тел погибших на родину оплатит акимат области.

Более подробную информацию представители госкомиссии пообещали предоставить СМИ в пятницу, 19 января.

Предварительный список погибших в сгоревшем пассажирском автобусе опубликован на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана,

В нем пока значатся 28 человек. Все погибшие - мужчины из Наманганской области.

Список погибших:

1. МАДРАХИМОВ Хамидулло Мирзаабдуллаевич 05.12.1986

2. ТУРАЕВ Абдуназар Умаралиевич 10.03.1980

3. СУЛАЙМОНОВ Зайниддин Жакбаралиевич 12.10.1989

4. МАМАДАЛИЕВ Мамуржон Ахмаджон угли 01.09.1992

5. НИШОНОВ Отабек Анвар угли 16.10.1990

6. АБДУМУМИНОВ Кахрамон Абдугафур угли 16.12.1994

7. НИШАНОВ Акмалжон Авазбек угли 24.08.1996

8. УМАРАЛИЕВ Солижон Обиджон угли 13.08.1995

9. СУЛАЙМОНОВ Олимжон Мухаммаджонович 12.09.1976

10. ХОШИМБАЕВ Нурмухаммад Камолиддинович 27.05.1997

11. МУРОДУЛЛАЕВ Боходир Акбарали угли 17.07.1998

12. КУЧКАРОВ Элмурод Шавкатович 10.06.1996

13. МИРСАИДОВ Мирзохид Миркомилович 30.08.1981

14. НАЗАРОВ Мамуржон Махмуджонович 27.02.1984

15. ЮЛЧИБАЕВ Комилжон Каримович 10.10.1980

16. ГАФУРОВ Абдулатиф Абдумуталович 03.10.1977

17. ХАМРАЕВ Иброхимжон Исмаилович 20.09.1984

18. ЗАРИПОВ Ахмаджон Икромович 25.01.1980

19. АБДУЛЛАЖАНОВ Исмоилжон Эгамберди угли 14.05.1998

20. ИМОМАДИЕВ Вохиджон Вакосхонович 10.07.1987

21. ЭСАНОВ Абдувохид Абдуразокович 15.03.1979

22. ХАТАМОВ Кахрамон Абдуллажонович 27.05.1986

23. СОТВОЛДИЕВ Алишер Абдураимович 14.08.1976

24. РАХМОНОВ Омонулло Уктамжон угли 17.08.1997

25. ВАЛИЕВ Мухаммадризо Бокибой угли 31.10.1996

26. ХУСНИДДИНОВ Мухамадин Абдурашид угли 02.12.1998

27. ЗОКИРОВ Шохрух Тохиржон угли 07.02.1997

28. ГОФУРОВ Вохоб Хасанович 18.04.1986

МВД просит казахстанцев помочь опознать погибших в Актюбинской области

Министерство внутренних дел Казахстана призвало граждан помочь в опознании тел погибших в сгоревшем пассажирском автобусе в Актюбинской области.

"Учитывая сложности с опознанием тел погибших, просим граждан, имеющих соответствующую информацию, сообщить в МВД Республики Казахстан либо МЧС Республики Узбекистан сведения о гражданах Республики Узбекистан, выехавших в город Казань Российской Федерации транзитом через Казахстан 12-13 января 2018 года", - сообщил директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас САДУБАЕВ.

В информации полицейские просят указать номер сотового телефона выехавших лиц, а также любую другую дополнительную информацию (особые приметы включая наличие зубных протезов, имплантов, ранее перенесенных переломов костей, номер паспорта, его копию, фотографию и так далее).

Телефоны горячей линии МВД РК: 8-7132-56-29-67 8-7132-56-68-85 8-7132-93-61-55 8-7132-72-90-50 (факс).

Телефоны МЧС Республики Узбекистан: +998-71-147-10-50 +998-71-212-67-00.

19 Янв 2018,

Источник - ratel.kz
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