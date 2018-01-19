Израильское оружие побеждает в Индии российское

09:14 19.01.2018 Стратегический партнер Москвы входит в альянс с Вашингтоном и Тель-Авивом



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня завершает шестидневный визит в Индию - первый для главы еврейского государства за последние 15 лет. Поездка продемонстрировала, что ключевым для двух стран становится военно-техническое сотрудничество. В частности, стороны договорились возобновить переговоры о заключении контракта на поставку Дели противотанковых ракет Spike на $500 млн. Сближение двух стран происходит на фоне нового "медового месяца" в отношениях США и Израиля, а также превращения Индии в главного партнера Вашингтона в Азии.



Финальным пунктом завершающегося сегодня визита Биньямина Нетаньяху в Индию стала деловая столица страны - Мумбай. Посещению города, где находится старейшая в Азии Бомбейская фондовая биржа, предшествовала поездка в Гуджарат - родной штат премьер-министра Нарендры Моди, считающийся витриной индийских экономических реформ. Решение Биньямина Нетаньяху отправиться в регионы было обусловлено той ролью, которую они играют в реализации госпрограммы для иностранных инвесторов "Make in India" ("Делай в Индии").



Деловая программа визита завершилась подписанием пакета из девяти соглашений о развитии сотрудничества в сферах обороны, энергетики, кибербезопасности, кинопроизводства, а также нефтегазовой отрасли. В поездке господина Нетаньяху сопровождала делегация из 130 ведущих израильских бизнесменов. Индия занимает девятое место в списке торговых партнеров Израиля. При этом израильтяне надеются, что в ближайшие три года смогут увеличить экспорт в Индию на 25% (товарооборот двух стран в 2016 году составил около $4,5 млрд). Способствовать развитию двусторонних отношений должно и принятое недавно израильскими властями решение упростить визовый режим для индийских бизнесменов.



Ключевым же направлением израильско-индийских отношений становится военно-техническое сотрудничество. По итогам визита достигнута договоренность возобновить переговоры о заключении контракта на поставку Дели израильских противотанковых ракет Spike на $500 млн. Будущее сделки до последнего момента оставалось неясным. В начале января Минобороны Индии неожиданно объявило о решении не заключать контракт в связи с разработкой собственных ракет аналогичного класса. Однако, как выяснилось, индийские ракеты смогут быть приняты на вооружение не ранее 2022 года и, по словам начальника штаба сухопутных войск Индии Бипина Равата, это может негативно отразиться на ходе антитеррористических операций и ослабить оборонный потенциал страны. В итоге индийское правительство решило вернуться к переговорам - к нескрываемому удовлетворению израильской делегации.



Как отметил в ходе визита Биньямин Нетаньяху, израильско-индийское сотрудничество в оборонной сфере не ограничивается ракетами Spike. В 2017 году правительство Индии, например, подписало с представителями израильской аэрокосмической отрасли сделку на $2 млрд. Она включает в себя поставки наземной версии системы противовоздушной обороны Barak 8, а также военно-морской версии, которая будет установлена на авианосце индийского военно-морского флота. Также обе страны проводят совместные учения и сотрудничают в сфере разведки.



Визит израильского премьера в Индию подтвердил переход к качественно новому уровню отношений между двумя ключевыми игроками соседних регионов - Ближнего Востока и Южной Азии. Он начался в ходе прошлогоднего визита в Израиль индийского премьера Нарендры Моди. Став первым в истории индийским лидером, посетившим еврейское государство, господин Моди продемонстрировал смену акцентов в политике Дели на Ближнем Востоке, происшедшую после прихода к власти в стране в 2014 году правительства националистической "Бхаратия джаната парти".



Ставка на максимально широкое привлечение в страну инвестиций и новейших зарубежных технологий (в том числе в области ВПК) перевела для Индии еврейское государство, с которым на протяжении десятилетий складывались весьма скованные отношения, в разряд приоритетных партнеров.



"Для Индии Израиль представляет огромный интерес, прежде всего с точки зрения военно-технического сотрудничества, потенциал которого обозначился еще в 1990-е годы. Мы покупаем у Израиля то оружие, которое просто не можем найти у других поставщиков, в том числе у России, либо которое в большей степени устраивает нас по своему качеству и признано нами лучшим",- заявил "Ъ" вице-президент Observer Research Foundation (Индия) Нандан Унникришнан.



Напомним, что до недавнего времени военно-техническое сотрудничество было хорошо налажено между Москвой и Дели: последние пять лет Индия ни разу не выпадала из тройки крупнейших покупателей российского оружия. Однако в 2017 году ситуация изменилась: стороны не заключили ни одного нового контракта. Так, в подвешенном состоянии находятся переговоры по лизингу второй атомной субмарины проекта 971 "Щука-Б", которую индийские ВМС планировали взять у России; невысокими темпами налаживается проект по созданию истребителя пятого поколения (FGFA). Вопреки договоренностям, достигнутым на высшем уровне, Россия и Индия пока не смогли заключить два важных контракта. Первый подразумевает поставку 48 вертолетов Ми-17В-5, второй - передачу от четырех до шести дивизионов зенитных ракетных систем С-400. По данным "Ъ", тема ВТС была одной из ключевых во время встречи вице-премьера Дмитрия Рогозина с Нарендрой Моди в декабре 2017 года. И если контракт на Ми-17В-5 уже практически согласован, то по С-400 возникли сложности: по словам источника "Ъ" в системе ВТС, индийские военные затребовали раскрыть детальную структуру цены.



"Израиль заполняет ряд ниш на индийском рынке оружия, которые Россия не может занять из-за технологических ограничений, а США - из-за бюрократических причин и стремления увязать поставки оружия с общеполитическими вопросами,- отметил в разговоре с "Ъ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.- Например, израильские противотанковые ракеты Spike с инфракрасной системой самонаведения не имеют полного аналога в России. Кроме того, Израиль опережает Россию в области беспилотной авиации и является крупным поставщиком соответствующих технологий в Индию". По словам эксперта, "в некоторых случаях индийцы отдают приоритет сотрудничеству с Израилем и при наличии российского аналога из стремления диверсифицировать источники поставок". "По сравнению, например, с американцами израильтяне действуют более гибко и проявляют большую готовность к передаче технологий",- добавил господин Кашин.



Беспрецедентное сближение Индии и Израиля происходит на фоне нового "медового месяца" в отношениях еврейского государства с США, а также превращения Дели в главного партнера Вашингтона в Азии. В связи с этим Нандан Унникришнан отмечает: резкая активизация израильско-индийских связей во многом стала возможной благодаря новому стратегическому партнерству Индии с США, о котором в октябре прошлого года в ходе визита в Дели объявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. "В то время как Израиль занимает место ключевого союзника Вашингтона на Ближнем Востоке, Индия становится ключевым партнером США в Индо-Азиатском регионе",- резюмирует господин Унникришнан.



Марианна Беленькая, Сергей Строкань, Александра Джорджевич

19/01/18 Источник - коммерсант

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