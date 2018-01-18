The Strategist: Пакистан подбросил США головоломку

09:07 19.01.2018 На самом деле, после терактов 11 сентября США сделали огромную ошибку, рассматривая Пакистан в качестве союзника



Бывший министр обороны США Гарольд Браун, занимавший свой пост при администрации 39-го президента США Джимми Картера, описал гонку вооружений между Соединенными Штатами и СССР следующим образом: "Когда мы что-то строим, они делают то же самое. Когда мы ничего не строим, они продолжают строительство". Текущее состояние отношений между США и Пакистаном можно было бы охарактеризовать подобным образом, пишет Ричард Н. Хаасс в статье для The Strategist.



Когда США поддерживают Пакистан, руководство страны делает то, что не устраивает Белый дом. Когда Вашингтон вводит санкции против Пакистана, Исламабад продолжает делать то, что противоречит интересам США.



С точки зрения Пакистана, история отношений между Исламабадом и Вашингтоном - это история постоянного предательства со стороны Белого дома, который прекращал поставки помощи в Пакистан, когда ему заблагорасудится. Например, США вооружали моджахедов, которые совершали нападения на войска СССР в соседнем Афганистане в 1980-х, однако оставили регион вскоре после выхода советских войск в 1989 году. Правда, обычно забывают упомянуть о том, что прекращение поставок американской помощи было связано с развитием пакистанской ядерной программы.



В последующие годы США возобновили поставки помощи в Пакистан, однако взаимное недоверие все же осталось. В основном это было связано с тем, что пакистанские ученые помогали развивать ядерные программы Ливии, Северной Кореи и Ирана.



После терактов 11 сентября 2001 года страны вновь сблизились, когда администрация бывшего президента США Джорджа Буша предъявила пакистанскому правительству ультиматум. Исламабад должен был сделать выбор между США и талибами ("Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые укрыли в Афганистане членов "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причастной к нападениям на Соединенные Штаты. Пакистан пообещал США оказать поддержку в борьбе против террористов и не прогадал. В 2004 году Пакистан стал самым важным союзником США, не входящим в НАТО, это позволило Исламабаду получить доступ к некоторым самым передовым военным технологиям.



Теперь отношения с Пакистаном осложнились. Вместо того, чтобы высказать свое разочарование в частном порядке, президент США Дональд Трамп решил сделать публичное заявление:



"Соединенные Штаты поступило очень глупо, предоставив Пакистану более $33 млрд помощи за последние 15 лет. Мы не получили от них ничего, кроме лжи и обмана. Они держали нас за дураков. Пакистан предоставлял террористам убежище, тем самым, на которых мы охотимся в Афганистане, при этом Исламабад почти не помогал нам. С нас довольно!".



Белому дому следовало бы довести данное сообщение до сведения пакистанского руководства по дипломатическим каналам, поскольку публичная критика в адрес Исламабада лишь сокращает возможности для изменения политического курса Пакистана. Также не стоило бы сокращать связи между двумя странами в области безопасности.



На самом деле, после терактов 11 сентября США сделали огромную ошибку, рассматривая Пакистан в качестве союзника. С союзником можно договориться по широкому спектру политических вопросов. В случае с Пакистаном этого нельзя сделать.



Пакистан обладает самым быстрорастущим ядерным арсеналом в мире. Одновременно с этим страна готова предоставить убежище самым опасным террористам в мире. По словам Трампа, Исламабад также укрывает боевиков "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые делают все возможное для дестабилизации Афганистана. Политика Пакистана угрожает не только дипломатическим и военным усилиям США, предпринятым в Афганистане за последние 16 лет, но и жизни тысяч американских солдат.



Однако США не должны бросать Пакистан. Плохая ситуация всегда может стать еще хуже. Сегодня Пакистан - это слабое государство, завтра оно может оказаться в кризисной ситуации. Это станет настоящим кошмаром как на региональном, так и на глобальном уровне, учитывая присутствие террористов и ядерного оружия.



Таким образом, экономическая и гуманитарная поддержка должна продолжаться. Некоторое ограниченное сотрудничество в рамках антитеррористической борьбы в Афганистане все еще возможно. Чтобы уменьшить вероятность войны между двумя региональными конкурентами - Индией и Пакистаном, США также должны продолжать работать как с Нью-Дели, так и с Исламабадом.



Александр Белов Источник - regnum.ru

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