Путин залез в Иордань. Чего не сделаешь выборов ради

09:06 19.01.2018 Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



По его словам, температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Песков добавил, что президент окунается в прорубь уже несколько лет.



Российский лидер также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, куда прибыл после рабочей поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.



Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января. Источник - РИА Новости

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