Важнейшая тема на повестке дня Турции - операция в сирийском Африне, - Дженк Башламыш

09:01 19.01.2018 Россия скажет: "Да"?



Важнейшая тема на повестке дня Турции - операция в Африне, которая, согласно заявлению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, "может начаться в любой момент".



В процессе развития этих событий, ускорившемся после того, как США объявили о решении создать пограничные формирования в Сирии численностью 30 тысяч человек, один из самых волнующих вопросов состоит в следующем: как Россия отреагирует на операцию в Африне? Из заявлений президента Эрдогана становится понятно, что контакты с Москвой по этому вопросу идут за закрытыми дверями.



Ответить прямо на этот критически важный вопрос в духе "Россия скажет: "Да"" или "Россия, однозначно, скажет: "Нет"" крайне сложно.



Прежде всего следует отметить, что после того как операция в Африне возникла на повестке дня, Москва, если не считать заявления из уст министра иностранных дел Сергея Лаврова, пребывает в молчании, и это обращает на себя внимание. В этом заявлении Лавров сказал, что решение США может нанести вред территориальной целостности Сирии. Но отметив, что в Африне должен обеспечиваться режим прекращения огня, Лавров отправил скрытый сигнал и Анкаре. Нетрудно догадаться, что Россия, которая желает прекращения гражданской войны в Сирии и скорейшего перехода к процессу мирного урегулирования, не сторонница начала столкновений в Африне, где находятся ее собственные военные. Москва хотела бы, чтобы Турция сосредоточилась не столько на наступлении на Африн, сколько на обезвреживании джихадистских сил в Идлибе.



Вопрос Отрядов народной самообороны (YPG) всегда присутствовал в качестве проблемы в отношениях двух стран, восстановившихся после уничтожения Турцией российского самолета, хотя и не выходил на передний план. В то время как Турция считает YPG сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК) и признает их "террористической организацией", Россия в отношении каждой из двух этих организаций занимает прямо противоположную позицию. Более того, известно, что Москва желает дать курдам роль в формировании будущего Сирии, что может дойти вплоть до автономии. С другой стороны, Россия для достижения своих целей в Сирии нуждается и в поддержке Турции (как и Ирана).



Поэтому изначально вопрос YPG поставил русских перед дилеммой: ни Турцию, ни YPG они не хотят потерять или настроить против себя.



Российский эксперт Андрей Кортунов, поделившийся своими взглядами с газетой "Коммерсантъ", придерживается того мнения, что операция в Африне может привести к выходу курдов из мирного процесса в Сочи, и, следовательно, Москва не будет благоволить такой операции.



Другой эксперт Андрей Федоров говорит, что России, даже если она не одобряет операцию в Африне, непросто зажечь "красный свет", поскольку это чревато риском потери Турции, при этом расчеты Эрдогана тоже опираются на это ожидание.



В этой ситуации Россия в данном вопросе должна найти такой выход, который позволит не настроить против себя Турцию, не толкнуть YPG окончательно в объятия США и не навредить своим интересам. Возможно, Москва в попытке решить это сложное уравнение ищет формулу "без операции".



Но независимо от того, зажжет ли Москва "зеленый свет" или нет, вопрос Африна, который для Турции является вопросом выживания, - только один акт "большой пьесы" для России.



Тогда чего на самом деле хочет Россия?



Несмотря на то, что в данный момент Россия построила союз с Турцией и Ираном в Сирии, русские, весьма вероятно, не относятся к этому трехстороннему сотрудничеству как к постоянному союзу. Для России важно усилить свои позиции в Сирии, склонить США к диалогу с нею и, сев с ними за один стол, создать представление, что две страны "равны". Это важнейшая тактика российской дипломатии не только в Сирии, но и во многих других международных вопросах.



То есть, на самом деле для России важнее суметь наладить отношения с США.



Дженк Башламыш (Cenk Başlamış)

Оригинал публикации: Rusya ’evet ’ der mi?

Medya Gunlugu, Турция



Опубликовано 18/01/2018 Источник - inosmi.ru

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