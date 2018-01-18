 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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National Interest: США не готовы к еще одной крупной войне
08:54 19.01.2018

Если американская администрация продолжит убеждать своих граждан, что новая война – это лучшее средство от всех бед, общественность США, вероятно, начнет задумываться о поиске новых лидеров, которые будут более внимательны к настроениям своих избирателей



В своей книге "Старый, добрый флаг. О Теодоре Рузвельте, Марке Твене и рождении американской империи" Стивен Кинцер пишет, что стремление американцев к вмешательству в другие страны подобно приливам и отливам. Наступает момент, когда США "пылают праведным гневом, и уверенные в своих силах они начинают войны и свергают правительства". После этого Вашингтон отступает до тех пор, "пока цикл не повторится вновь", пишет Кристофер Пребл в статье для The National Interest.

Сейчас американцы не стремятся развязать новую войну. Напротив, в США считают, что вмешательства в иностранные государства в конечном итоге подорвали американскую национальную безопасность. Граждане США хотят испробовать другие средства. Например, согласно результатам исследования Центра национальных интересов, 51% граждан США уверены, что внешняя политика Вашингтона после терактов 11 сентября 2001 года нанесла ущерб безопасности Соединенных Штатов. Восемь из десяти респондентов хотят, чтобы финансовые ресурсы были направлены на решение внутриполитических вопросов, а не внешних задач.

Согласно другому опросу было установлено, что 71% граждан США хотят, чтобы конгресс ограничил интервенционистские позывы Вашингтона. Избиратели уверены, что война - это крайнее средство. Граждане США хотят получить "четко определенные цели" перед тем, как Пентагон получит санкцию на отправку военных за рубеж. Избиратели хотят, чтобы военные миссии были рассчитаны на ограниченный срок, в течение которого будет достигнута победа. Также респонденты высказались за то, чтобы "конгресс осуществлял надзор за этими миссиями, получал полный отчет о том, где находятся войска и что именно происходит за рубежом". Большинство американцев хотят получить гарантии того, что военное оборудование, предоставляемое другим странам, не будет использоваться против мирных граждан.

Президент США Дональд Трамп получил поддержку избирателей, которые были недовольны опытом последних военных кампаний. Однако, несмотря на свои обещания, Трамп не начал радикальной перестройки внешней политики страны.

Трамп одобрил эскалацию войны в Афганистане и пообещал продлить присутствие войск США в Центральной Азии. Глава Белого дома увеличил численность американских солдат в ЕС и расширил участие США в гражданских войнах, бушующих в Сирии и Йемене. Похоже, что он даже готов начать новую войну на Корейском полуострове, которая по уровню затрат и количеству жертв могла бы затмить собой все предыдущие войны, в которых участвовали США после 11 сентября 2001 года.

Автор ссылается на собственные источники, которые сообщили, что высокопоставленные должностные лица администрации Трампа были разочарованы докладами исследовательских центров и ученых о том, что не существует эффективного военного решения в рамках противостояния действиям Северной Кореи. В Белом доме опасаются, что исследования, связанные с оценкой количества жертв и масштабов возможных разрушений в случае военных действий, могут снизить эффективность военных угроз Вашингтона в адрес КНДР и вероятность того, что северокорейское руководство капитулирует под давлением США.

С другой стороны, глава Белого дома и его советники по национальной безопасности должны понять, что недовольство граждан США в отношении зарубежных военных миссий Вашингтона в ближайшем будущем никуда не исчезнет. Короче говоря, президент должен задуматься о поиске невоенных решений для урегулирования сложных и, возможно, неразрешимых проблем.

Если американская администрация продолжит убеждать своих граждан, что новая война - это лучшее средство от всех бед, общественность США, вероятно, начнет задумываться о поиске новых лидеров, которые будут более внимательны к настроениям своих избирателей.

Александр Белов, 19 января 2018,

Источник - regnum.ru
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