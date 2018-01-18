КНДР надо дать гарантии безопасности, - речь Н.Назарбаева в ООН (текст)

08:40 19.01.2018 Опубликован полный текст выступления Президента РК на заседании Совбеза ООН



19 Января 2018 04:09 1492



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Опубликован полный текст выступления Президента РК на заседании Совбеза ООН

НЬЮ-ЙОРК-АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды опубликовала полный текст выступления Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на заседании Совета Безопасности ООН "Нераспространение ОМУ: меры доверия".



Уважаемый господин Генеральный секретарь!



Уважаемые члены Совета!



Дамы и господа!



Рад приветствовать вас на нашем тематическом брифинге. Избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и сегодняшнее наше председательство мы рассматриваем как доверие мирового сообщества к нашей стране и ее миролюбивой политике.



Являясь первым государством Центральной Азии на этом посту, мы стали "голосом" народов нашего региона в этом важном органе Всемирной организации.



Прошел первый год работы Казахстана в Совбезе. Мы старались быть максимально активными, конструктивными и беспристрастными в своем участии в решении злободневных вопросов повестки дня СБ.



Возглавляя Комитеты по Афганистану/ "Талибану", ИГИЛ/ДАИШ и "Аль-Каиде", Сомали/Эритрее мы вносим свой посильный вклад в их плодотворную деятельность.



Выражаю признательность всем государствам-членам Совета за тесное сотрудничество.



Уважаемые дамы и господа!



Сегодняшнее мероприятие является центральным в ходе председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН и специально посвящено одной из наиболее актуальных тем современной глобальной повестки.



Меры доверия, направленные на достижение целей мира и безопасности, играют ключевую роль в предотвращении конфликтов и решении насущных глобальных проблем.



С трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мною было выдвинуто предложение о создании региональной структуры по безопасности и мерам доверия в Азии.



В результате кропотливой дипломатической работы этот механизм создан. В настоящее время СВМДА успешно действует, объединяя 26 государств региона.



Спустя четверть века я вновь выступаю в стенах ООН от лица Казахстана в качестве уже непостоянного члена Совета Безопасности.



Но я вынужден констатировать, что вопрос

повышения взаимного доверия как между некоторыми странами, так и на глобальном уровне остается острым и становится все более актуальным.



Меры доверия должны оставаться в повестке дня, как важнейший элемент поддержания глобальной архитектуры безопасности, укрепления мира в масштабах всей планеты.



Почему?



Во-первых, меры доверия оправдали себя в процессе предотвращения угрозы тотального уничтожения во второй половине XX века, когда человечество находилось на грани новой масштабной войны.



В Уставе ООН записано, что наша главная задача - "спасти последующие поколения от бедствия войны".



За четверть века в системе ООН моя страна проделала стремительный путь - от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера глобального нераспространения, закрыв крупнейший в мире ядерный полигон в Семипалатинске.



Отказ от ядерного оружия и статуса ядерной державы был нашим осознанным, искренним выбором, добровольным актом, поддержанным всем народом Казахстана и по достоинству оцененным мировым сообществом.



Сегодня наша страна является участником всех фундаментальных международных договоров в сфере ядерной безопасности и юридически закрепила свой безъядерный статус.



Во-вторых, атмосфера взаимодоверия сможет способствовать формированию новой модели международного сотрудничества.



Ярким примером и практическим воплощением такого сотрудничества является открытие Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. Этим Казахстан внес свой очередной вклад в укрепление режима нераспространения и безопасного использования урана в мирных целях.



В-третьих, безъядерный путь Казахстана может стать примером и послужить практическим руководством для других стран.



Мы создали и укрепили нашу независимую страну, добились ее высокого международного авторитета, отказавшись от ядерного оружия и получив гарантии ненападения от ядерных держав. Мы призываем последовать нашему примеру руководство Северной Кореи.



В-четвертых, текущие возможности научно-технологического прогресса и реалии глобализации делают задачу нераспространения ОМУ вопросом выживания человечества.



Увеличение числа стран-обладателей ОМУ создает риск попадания ядерного, химического, биологического и радиологического оружия в руки деструктивных сил.



Имеющаяся сегодня правовая база по обеспечению ядерной безопасности не смогла предотвратить расширение "ядерного клуба держав" в конце 20-го века.



Полагаю, что столь необходимое укрепление режима нераспространения, основанного на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), требует глубоких ментальных изменений, новых многосторонних политических решений.



В качестве укрепления доверия в сфере нераспространения, предлагаю следующие меры.



Первое. Считаю необходимым усложнить выход из ДНЯО.



Пример КНДР может подтолкнуть на подобный шаг другие страны, имеющие амбиции обладать ядерным оружием.



Не подвергая сомнению ДНЯО, предлагаю рассмотреть возможность разработки специальной резолюции СБ ООН, определяющей четкие последствия для тех стран, которые нарушают Договор, включая санкционные меры и меры принуждения.



Второе. Необходимо выработать реально работающий механизм применения жестких мер против приобретения и распространения ОМУ.



Такие многосторонние соглашения следует утверждать отдельными резолюциями Совета Безопасности ООН.



В качестве главной меры по устранению стимулов для обладания ОМУ, считаю необходимым развивать юридически обязывающую систему гарантий ядерных держав государствам, добровольно отказавшимся от обладания атомным оружием, а также имеющим безъядерный статус.



Третье. Успех или неудача процесса модернизации системы глобальной безопасности напрямую зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристские анахронизмы.



Надо оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным.



Именно здесь нужно доверие между государствами.



Свое видение общемировых антивоенных мер я изложил в Манифесте "Мир. XXI век", который предлагает действия, способствующие к 100-летнему юбилею ООН построить мир без ядерного оружия. Если мировое сообщество поддержит, то эта цель достижима.



Четвертое. Надо обязательно вернуть в международную жизнь политическое доверие и системный диалог.



Хорошим примером этого может служить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Сделка по ядерной программе Ирана продемонстрировала собой возможность успешной многосторонней дипломатии в сфере нераспространения.



Она стала практическим примером решения сложнейших вопросов путем переговоров.



Данное соглашение стало возможным благодаря атмосфере доверия, в создание которой внес свой вклад и Казахстан.



Выражаю надежду на дальнейшее успешное осуществление СВПД, несмотря на то, что в настоящее время возникли определенные сложности с реализацией своих обязательств со стороны некоторых участников этого Соглашения. Данный вопрос мы обсудили с Президентом США.



Схожий конструктивный подход, на наш взгляд, можно применить и в вопросе урегулирования ядерной проблемы Северной Кореи.



Как известно, текущие события на Корейском полуострове демонстрируют глубинные противоречия.



В этой связи, мы призываем вовлеченные

стороны к скорейшему и конструктивному решению северокорейского вопроса.



Мы выступаем за предоставление "ядерной пятеркой" гарантий безопасности КНДР как важного условия для создания атмосферы доверия и возвращения Пхеньяна за стол переговоров.



Казахстан готов предоставить площадку для переговоров в случае такой необходимости у вовлеченных сторон.



Меры доверия как никогда актуальны и для Ближнего Востока, где сегодня происходят драматические события.



Конфликт в Сирии влечет негативные последствия далеко за пределами региона.



Здесь важно отметить, что именно взаимодоверие стало основой для диалога на Астанинской площадке, которая вносит свой посильный вклад в процесс сирийского мирного урегулирования, дополняя Женевские переговоры. В Астане прошло 7 таких переговоров.



Пятое. Одним из самых эффективных средств в борьбе с расползанием ОМУ считаю создание зон, свободных от ядерного оружия.



Это также представляет собой форму проявления коллективного доверия.



Считаю важным продолжать усилия по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке.



Призываю заинтересованные стороны возобновить работу и надеюсь, что оставшиеся между некоторыми странами разногласия вскоре будут преодолены.



Шестое. Сегодня существует риск новой волны гонки вооружений с использованием научных достижений.



В этой связи, международному сообществу следует усилить контроль над созданием и распространением новых военных и информационных технологий.



Считаю, что меры доверия необходимы также при формировании общих подходов к предотвращению милитаризации космического пространства. Эти вопросы достойны отдельного заседания ООН.



Уважаемые дамы и господа!



Реалии сегодняшнего дня таковы, что многие конфликты можно предупредить и эффективно урегулировать только при условии наличия взаимопонимания и взаимного доверия между мировыми ядерными державами.



На них лежит высочайшая ответственность перед человечеством по предотвращению ядерной катастрофы. Именно крупнейшие ядерные державы должны быть во главе борьбы за безъядерный мир, показать пример сокращения ОМУ.



Но это не означает, что остальные страны должны оставаться в стороне, что от них мало что зависит.



Мировое сообщество - это единый организм, который силен в своем многообразии и многоукладстве, который может выживать и развиваться при наличии баланса и гармонии

между населяющими нашу планету нациями и народами.



Именно поэтому мы должны совместно добиваться более безопасного мира и более справедливого мирового порядка, основанного на верховенстве международного права.



Безусловно и то, что в этом деле особая роль и историческая миссия принадлежит Совету Безопасности ООН.



Убежден, что в XXI столетии человечество в силах пройти достойный путь к миру, свободному от угрозы ОМУ.



Верю, что доверие, воля и разум мирового сообщества, помноженные на энергию коллективных действий, не дадут нашей планете шагнуть в пропасть глобальной катастрофы.



Благодарю за внимание. Источник - inform.kz

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