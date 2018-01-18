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|Первым вице-министром по инвестициям и развитию Казахстана назначен Роман Скляр
08:34 19.01.2018
Кадровые перестановки
Назначен первый вице-министр по инвестициям и развитию РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Роман Скляр назначен на должность первого вице-министра по инвестициям и развитию РК. Ранее пост первого вице-министра занимал Алик Айдарбаев, освобожденный от должности в связи с переходом на другую работу.
Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в городе Павлодар. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "Инженер-строитель", Московский институт современного бизнеса по специальности "Экономист" и Казахский институт правоведения и международных отношений.
Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ "Экибастузуглеавтоматика", позже работал инженером по технике безопасности СП "Вахинвест" и в различных коммерческих структурах.
В 2005-2006 годы занимал посты руководителя аппарата, заместителя акима г. Павлодар, в 2006-2007 годы работал заведующим отдела развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны.
В 2007-2008 годы работал Директором департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны. С 2008 года по 2011 года занимал должности заместителя акима Павлодарской области, первого заместителя акима Павлодарской области.
С мая 2011 года по октябрь 2013 года был на посту вице-министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
В период 2014-2016 годы работал вице-президентом АО "Казахстан Темир Жолы". В марте 2016 годы избран депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии "Нұр Отан", занимал пост Председателя Комитета по экономической реформе и региональному развитию. С мая по декабрь 2016 года работал вице-министром национальной экономики РК.
С декабря 2016 года и по настоящий момент занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию РК.
Награжден орденами "Құрмет", "Парасат".