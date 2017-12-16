Китайский муж и русская жена - идеальная пара, - "Хуаньцю шибао"

08:32 19.01.2018 В "Российской газете" 31 мая была опубликована "реклама" под заголовком "Идеальная формула смешанных российско-китайских браков", где среди привлекательных черт мужа-китайца указывались забота о семье, приверженность здоровому образу жизни, хозяйственность, серьезное отношение к супружеству; в то же время положительные качества жены-россиянки включали в себя самостоятельность, образованность, красоту и трудолюбие, а также то, что она не ограничивает свободу мужа. Такая "реклама" была также размещена на странице "Международного радио Китая" (China Radio International).



За публикацией последовали дискуссии в российском интернет-сообществе. Один из пользователей с ником "Кеша" поделился мнением о том, что публикация такого рода в "Российской газете", официальном печатном издании российского правительства, выглядит неуместно. Размещение такой "пропаганды" побуждает русских красавиц выходить замуж за китайцев, что может негативно повлиять на рост численности населения России. В то же время пользователь с ником "Андрей" считает, что в этом нет ничего странного. Российско-китайские браки образуют прекрасные союзы, о чем свидетельствует тот факт, что многие русские девушки уже обрели свое счастье в браках с китайцами.



Репортер "Хуаньцю шибао" считает, такая "реклама" - начало совместной деятельности "Международного радио Китая" и "Российской Газеты". Господин Цзинь, руководитель проекта, не раз подчеркивал, что они публикуют "обсуждаемые темы", а не "рекламу". Этому проекту предшествовало интернет-общение между российской и китайской молодежью в рамках "Китайско-российского года молодежного обмена". Обе стороны планируют по итогам сотрудничества запустить 100 интерактивных тематик и сетевых исследований, главными темами будут вопросы культуры, образования, жизни, занятости, любви и идеалов и так далее.



Господин Цзинь сообщил репортерам, что темы обсуждения подобных новых явлений не только вызвали незамедлительную реакцию молодежи в обеих странах, но и породили некоторое недопонимание. "Многие русские молодые люди полагают, что это реклама для китайцев, находящихся в поиске партнерши. Другие думают, зачем же русским женщинам искать китайского мужа?" Господин Цзинь считает, что эти обсуждения расходились с их первоначальным намерением при создании этой темы. "Такие качества, как трудолюбие у китайских мужчин, щедрость и открытость у российских женщин, являются консенсусными для многих стран. Мы просто демонстрируем этот способ выражения интереса.



Одна так называемая реклама от 25 мая



Ранее уже встречались обсуждения темы замужества русских девушек и китайцев. В 2013 году Елена Кузьмина, журналист РИА "Новости", опубликовала статью "Китайский муж плюс русская жена - идеальная пара". Оказывается, большинство китайцев, взявших в жены русских женщин говорят: "Русские женщины во всех планах лучше, чем китайские женщины". Что касается русских девушек, то они заинтересованы в том, чтобы найти китайского мужа по многим причинам: они не пьют, прилежно работают. Более того, русские женщины считают китайцев, почитающих традиционные нравственные нормы, более привлекательными для роли мужа.



В 2004 году одна русская девушка по имени Мария Лю, которая вышла замуж за китайца, в интервью китайской газете "Хуаньцю шибао" ("The global times") сказала: "Брак между людьми разных национальностей - это счастливая судьба, ведь для любви нет различий между гражданством или национальностью". Она твердо уверена, что китайские мужчины действительно обожают своих жен и очень нежно заботятся о детях. Но для многих китайцев, жизнь - это борьба, поэтому иногда чувствуется усталость от этой борьбы. Однако Мария считает, что это можно понять: "В конце концов, они же делают это ради своей семьи".



Оригинал публикации: 俄媒：中国丈夫和俄罗斯妻子等于完美组合

Хуаньцю шибао

Опубликовано 16/12/2017 Источник - inosmi.ru

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