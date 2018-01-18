Елбасы подписал в США договоров на 7,5 млрд долларов

08:26 19.01.2018 Назарбаев рассказал для чего приехал в США



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил значение своего официального визита в США в контексте реализации Послания "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", передает МИА "Казинформ".



"В рамках четвертой технологической революции, которой посвящено нынешнее мое Послание народу Казахстана, нам необходимо развивать цифровые технологии, в которых США занимают лидирующую роль. Мы провели встречи с представителями американских деловых кругов и заключили коммерческие соглашения на 7,5 млрд долларов. Среди этих соглашений для нас самыми необходимыми и важными выступают новые фонды, которые повысят привлекательность Казахстана для инвесторов. К примеру, достигнуты договоренности между "Самрук-Казына" и американскими партнерами на 500 млн долларов, Goldman Sachs, Oppenheimer на реализацию совместных проектов в РК выделят 3 млрд долларов", - сказал на пресс-конференции Глава государства, отвечая на вопросы журналистов.



Он также перечислил высокотехнологичные компании, с которым заключены выгодные и необходимые для дальнейшего прогресса Казахстана коммерческие соглашения: General Electric,Nasdaq, Microsoft, Amazon, IBM и другие. Источник - МИА "Казинформ"

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