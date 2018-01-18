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Турция пошла наперекор США, начав операцию против курдов, - "СП"
08:23 19.01.2018

Америка отправляет оружие для обороны своих сторонников

Заур Караев


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Керам Йылдырым

Страсти вокруг контроля сирийской территории, пролегающей вдоль границы с Турцией, не утихают, напротив - разгораются. Здесь соперничает несколько сил. Основные из них - это сама Турция и курды, которые уже создали в Сирии подобие протогосударства. Все остальные являются в основном союзниками Турции. Конфликт набирал обороты давно, но вылился в войну только после того, как Турция ввела сухопутные войска в Сирии и начала операцию "Щит Евфрата". Кончилась она разгромом Отрядов народной самообороны на севере Алеппо. И сейчас под контролем Анкары сотни населенных пунктов. Но на этом история не закончилась. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял несколько раз, что курдский анклав, образованный в результате турецкой операции, должен перейти под управление протурецких сил. И, похоже, слова эти повлекут последствия. Турция уже стянула значительное количество войск к границам контролируемой курдами территории. Помимо этого на днях к операции подключили десятки танков и прочей техники. Но пока солдаты не вошли в анклав, а вот артиллерия работает регулярно. Курдские сайты сообщают об обстреле Африна, который является главой целью Анкары. Причем, эти атаки осуществляются на регулярной основе. Озадачившись ситуацией, руководство самопровозглашенной курдской федерации призвало отвечать максимально жестко на каждое военное действие со стороны Турции.

А Анкара, похоже, настроена решительно, и сейчас в ее планах взять Африн, и атака на него будет развиваться с трех сторон - с юга, востока и запада. Да, курды окружены, и это сильно осложняет их положение - неоткуда ждать подмоги. Но сдаваться без боя, разумеется, никто не собирается.

Как дальше будет развиваться ситуация? Об это мы поговорили с Турецким военным экспертом Керамом Йылдырымом.

"СП": - Турция действительно собирается начать военную операцию на северо-западе Алеппо?

- Турция уже начала военную операцию для того, чтобы взять под контроль Африн. На турецко-сирийской границе находятся войска в полной боевой готовности. Сейчас ситуация отличается от того, что было в 2016 году (тогда была проведена операцию "Щит Евфрата", в результате которой Турция понесла значительные потери - авт.). Удар по городу будет нанесен с нескольких направлений. Со стороны Азаза (город, который находится немного восточнее Африна - авт.) Сирийская свободная армия полностью готова к тому, чтобы войти на территорию, оккупированную Отрядами народной самообороны. Со стороны Дар Тааза (находится южнее Африна - авт.) и Джандариса (находится юго-западнее Африна - авт.) силы турецкой армии также готовы к наступлению. Разумеется, проводятся разведывательные операции и артиллерийская подготовка с нескольких направлений. Это говорит о том, что операция уже началась.

18.01.18


"СП": - А когда следует ждать ввод войск?

- Этот вопрос надо задавать политикам. Эрдоган долго не мог решиться из-за Соединенных Штатов. Но сейчас все стало на свои места. США показали, что им безразличны интересы Турции, они не считаются с ними. Сотрудничество с Отрядами народной самообороны является сотрудничеством с террористами, но оно, как говорили американцы, должно было прекратиться после взятия Ракки. Этого не произошло, курды продолжают получать американское оружие. Непосредственно в Африн были отправлены автоматы, боеприпасы и тяжелое вооружение. Это случилось уже после того, как Эрдоган заявил о начале операции в Алеппо. И тут можно сделать только один вывод - США не заинтересованы в союзе с Турцией, а выступают на стороне врагов Турции. Друг моего врага - мой враг. Политики так не говорят, когда в чем-то виноваты США, поэтому нам не удастся это услышать. Но это - правда.

"СП": - Поставка оружия из США может как-то навредить операции?

- Оружие предназначено для того, чтоб убивать. У Отрядов народной самообороны много американского оружия, и это может увеличить количество жертв со стороны Турции, но самой операции это не помешает. Потому что она необходима. Угроза со стороны сирийских террористов высока. Чтобы избежать проблем, которые могли бы возникнуть в будущем, вопрос надо решать как можно скорее. Местное население симпатизирует Турции, и это не правда, что все сирийские курды ненавидят Турцию. Раньше многие из них ездили в Турцию работать, кто-то на границе торговал, люди выживали за счет Турции. Война все изменила, и теперь население многого лишилось. Диктатура, связанных с Отрядами народной самообороны чиновников, делает невозможной турецкую помощь. Поэтому многие ждут, когда операция начнется.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516339380
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