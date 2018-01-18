 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 18.01.2018
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Курдский вопрос может перерасти в турецко-сирийскую войну, - А.Шарковский
08:08 19.01.2018

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что Африн является суверенной сирийской территорией, и если Турция начнет там военную операцию, она будет рассматриваться как агрессор. Ранее глава турецкого дипломатического ведомства Мевлют Чавушолгу потребовал от Дамаска прекратить какую либо военную активность в "зоне деэскалации" сирийской провинции Идлиб.

В четверг Анкара и Дамаск обеднялись жесткими требованиями военного характера. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушолгу обратился к России и Ирану, как к гарантам прекращения огня в Сирии, с требованием надавить на Башара Асада и заставить его остановить наступательные действия в провинции Идлиб. Затем из Анкары требование прекратить военные действия было направленно в адрес Дамаска и практически моментально последовал ответный демарш.

Заместитель главы сирийского МИД доктор Микдад заявил: "Мы предупреждаем турецкий режим, что если они начнут военные действия в регионе Африна, это будет считаться актом агрессии турецкой армии в отношении территориального суверенитета Сирийской Арабской Республики". Он также напомнил турецкой стороне, что Африн и другие регионы северной и северо-восточной Сирии принадлежат Сирийской Арабской Республике и они останутся навсегда сирийской землей. Предупреждая о неприемлемости действий турецкой военной авиации в указанных регионах Фейсал Микдад сказал, что "сирийская противовоздушная оборона восстановила свои силы и готова противостоять любому турецкому воздушному нападению".

Предупреждение доктора Микдада было сделано вскоре после того, как министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал от Сирийской Арабской армии (САА) прекратить все военные операции в провинции Идлиб.

Между тем арабские информационные агентства сообщают, что турецкая армия и поддерживающие ее местные силы так называемой сирийской свободной армии (ССА) предприняли наступательные действия на юге кантона Африн, чтобы воспрепятствовать подвозу материальных средств и подходу подкреплений из районов, подконтрольных Дамаску силам курдской милиции. Военная активность Турции на севере Сирии грозит перерасти в межгосударственный вооруженный конфликт.

18.01.2018

Александр Шарковский
Заместитель ответственного редактора НВО

Источник - Независимая газета
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