Афганская инициатива позволит Кремлю надавить на Вашингтон, - И.Субботин

08:06 19.01.2018 В МИД РФ предлагают Кабулу и талибам свою переговорную площадку



Сегодня в рамках Совета Безопасности ООН, председательство в котором с 1 января перешло к Казахстану, состоятся переговоры на высоком уровне, посвященные Афганистану и Центральной Азии. В них примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Не исключено, что на встрече будет поднята проблема примирения между враждующими сторонами в Исламской Республике. Москва все отчетливее подчеркивает готовность предоставить свою площадку для такого диалога. Эксперты отмечают: активность РФ не случайна.



Встреча в Нью-Йорке будет носить название "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития". Переговоры пройдут под председательством главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова. Ожидается, что во встрече примут участие несколько министров иностранных дел республик Центральной Азии, в том числе Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.



Российская сторона накануне переговоров в Нью-Йорке отмечала, что складывающаяся ситуация в Афганистане "требует комплексного подхода со стороны региональных государств и международного сообщества в целом для адекватного реагирования".



"Опыт международных усилий по стабилизации в Афганистане доказывает неэффективность попыток силового решения проблем, – говорилось в заявлении МИД РФ, очевидно, отсылающем к стратегии США по Афганистану и Южной Азии. – Нужны серьезные шаги по запуску процесса нацпримирения на основе резолюций СБ ООН. Мы инициировали начало диалога в рамках Московского формата и возобновили работу контактной группы "ШОС–Афганистан". Твердо выступаем за скорейшее начало прямых переговоров между правительством ИРА (Исламской Республики Афганистан. – "НГ") и движением талибов в интересах прекращения братоубийственной гражданской войны. Готовы предоставить для этого соответствующую площадку".



Московский формат был применен в апреле 2017 года: тогда на посвященную Афганистану встречу в Москве прибыли представители 11 стран. По афганскому досье российская сторона также предпринимает достаточно активные действия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Работа контактной группы "ШОС–Афганистан" была приостановлена в 2009 году, однако в 2017 году возобновлена по инициативе российского президента Владимира Путина. Собеседники "НГ" в Кабуле предполагают, что подобная активность российской стороны может объясняться желанием подыграть другому важному игроку в регионе – Китаю.



"Стратегия Трампа отчасти направлена на то, чтобы ускорить поляризацию региона, – считает кабульский источник "НГ". – Индия уходит в зону влияния США. Соответственно по мере того, как давление на Пакистан будет усиливаться, он будет отталкиваться от США в объятия таких игроков, как Китай. С учетом китайского влияния на Россию не исключено, что Пекин уговорит Москву поддерживать Исламабад. Не случайно было много сообщений о разных переговорных площадках: пакистанцам это выгодно, они сбрасывают в информационное пространство тему переговоров, посылая тем самым сигналы, что они могут заставить "Талибан" (запрещен в РФ. – "НГ") идти на уступки. Но пока циркулируют такие сообщения, давление на Пакистан притормаживается".



В российской экспертной среде полагают, что российские планы по афганскому примирению продиктованы желанием перехватить инициативу у Запада. "Москва стремится использовать как можно более эффективно председательство Казахстана в СБ ООН, – пояснил "НГ" политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. – Визит Лаврова связан в том числе с поддержкой казахстанского председательства. Именно благодаря этому председательству состоялась недавняя поездка ооновской делегации в Афганистан. И именно оно обеспечило афганскую повестку дня сейчас в СБ ООН, где Москва, видимо, готова двигать свою площадку. Что касается того, зачем это нужно. Очевидно, что Россия последовательно стремится в каком-то смысле перехватить миротворческую инициативу по Афганистану у западных партнеров. Она уже устами Путина выразила поддержку военному пребыванию США в ИРА. Инициативы России должны развить ее имидж эффективного миротворца, который имеет каналы, аргументы и ресурсы влияния на "Талибан".



Эксперт отмечает, что на сегодняшний день нет серьезных мировых игроков, которые демонстрируют возможность оказывать давление на талибов, подстегивая их к миру. "Пакистан сегодня с подачи администрации Трампа является "плохим парнем", – констатирует Дубнов. – Турки пока не готовы полностью включиться в афганскую миротворческую повестку дня. Китай уклоняется от конкретного миротворчества в Афганистане. Остаются среднеазиатские партнеры, соседи Афганистана и России, а также сама Россия. И ей, на мой взгляд, уместно заняться миротворческой ролью".



На сопернический характер отношений Москвы и Вашингтона по афганскому досье указывает и другой аналитик. "Если анализировать поведение американцев, то их не волнует ничего, кроме как мирная инициатива РФ в ИРА, – отметил в разговоре с "НГ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Безусловно, в западном публичном пространстве обсуждали и предполагаемую связь между талибами и РФ, и поставки оружия талибам. Но если публично эта тема и существовала, то в личных разговорах западные эксперты и дипломаты не высказывали особого волнения по этому поводу. А вот когда речь заходила о Московской площадке, то действительно было заметно, что они волнуются. Мне кажется, что эта инициатива действительно повысит роль Москвы в урегулировании афганского кризиса. Как далеко это пойдет – большой вопрос, но сам факт существования Московской площадки – это сильное давление на США. Давление, которое России можно конвертировать в продвижение по другим делам".



Соперничеством эксперт объясняет и заявление постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила накануне, что Афганистан, как никогда, близок к налаживанию контактов с "Талибаном". "Политика США по Афганистану действует, – заявила Хейли. – Мы видим, что сейчас мы ближе к переговорам с "Талибаном" и мирному процессу, чем когда-либо в прошлом. Полагаю, мы действительно будем содействовать мирному процессу, поскольку мы не желаем, чтобы Афганистан когда-либо стал прибежищем террористов".



Проблема терроризма в ИРА пока не решена, на этом сходятся все игроки. Накануне заседания в СБ ООН МИД РФ выразил обеспокоенность, что ситуация в Афганистане влияет на безопасность соседних регионов.



Игорь Субботин

19.01.2018 Источник - ng.ru

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