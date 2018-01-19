 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Америка ставит на раскол между РФ и Поднебесной, - В.Скосырев
08:05 19.01.2018

Белый дом упрекнул Москву в пособничестве режиму Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп нашел способ опровергнуть обвинения в сговоре с Россией. Он заявил, что Москва помогает Северной Корее обходить санкции. Хотя никаких подтверждений приведено не было, западные спецслужбы сообщают о продаже нефтепродуктов и использовании корейских рабочих в РФ. По словам эксперта, Москва выполняет резолюцию СБ ООН. А она разрешает поставки горючего в рамках квоты и предписывает вернуть рабочих в течение двух лет. Подлинная цель США – ввести полную блокаду КНДР.

Вслед за Трампом ту же мысль, но в более развернутой форме, высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Возвращаясь из Ванкувера, где прошла встреча американцев со своими бывшими союзниками по войне в Корее, он сказал агентству Reuters, что Россия не соблюдает все санкции, и "есть свидетельства, что, может быть, срывает некоторые санкции".

Такие утверждения в устах западных политиков звучат не впервые. По данным европейских разведслужб, на судах, доставлявших контрабандное топливо в КНДР, "можно было прочесть знаки, которые указывали, что это были российские перевозчики". В США сообщалось, что в России нанято 35 тыс. рабочих из Северной Кореи.

В выступлениях Трампа и главы американской дипломатической службы легко прослеживалась еще одна линия. Оба они раздавали комплименты Китаю и резко критиковали Россию. По словам Трампа, Китай помогает, но Россия это сводит на нет. А Тиллерсон подчеркнул: "У нас никогда не было такой поддержки санкций со стороны Китая, какую мы получаем сейчас".

Трудно расценить эти пассажи иначе, чем попытку вбить клин между Пекином и Москвой, которые до сих пор в основном придерживались единой позиции по корейскому вопросу. Но, похоже, этот дипломатический маневр успеха не имел. Китай осудил совещание 20 стран в Канаде как продукт мышления в духе холодной войны. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сказал: это только приведет к "расколу международного сообщества, повредит решению ядерной проблемы полуострова". Как следует из его заявления, без участия Китая и России решить эту проблему невозможно.

Репортеры спросили Тиллерсона, не беспокоит ли его то, что санкции наносят вред обычным людям в КНДР. Госсекретарь ответил, что США за это ответственности не несут. В Северной Корее не хватает продуктов питания. Поэтому власти посылают рыбаков зимой далеко в море, не обеспечив достаточным запасом горючего. Многие рыбаки гибнут. Невзирая на все это, госсекретарь высказал удовлетворение тем, что санкции стали действовать на Пхеньян, и он в результате сделал шаги навстречу Сеулу.

В беседе с "НГ" Александр Воронцов, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, отметил: "Заявления США о том, что Россия не выполняет свои обязательства, голословны. Рабочая сила в России еще находится. Но решения Совета Безопасности, принятые в декабре, предписывают вернуть ее в течение двух лет. Что касается нефтепродуктов, то Северная Корея их традиционно закупает в России. Но в санкциях оговорена их квота. Нет пока полного эмбарго на поставку нефтепродуктов".

Другое дело, что США не удовлетворены резолюцией ООН, они постоянно расширяют свои национальные санкции. США хотят, чтобы Россия и Китай присоединились к ним и пошли на полную экономическую блокаду КНДР. Но это задача США. А Россия считает законными только те решения, которые принимает Совбез. Воронцов приезжал в КНДР в минувшем ноябре. "Экономическая ситуация там пока весьма благополучная. Ни о каком голоде речи нет", – заключил эксперт.

Ван Шэн, научный сотрудник Центра исследований Корейского полуострова в университете китайской провинции Цзилинь, говорит, что намерение Вашингтона усилить нажим на Пхеньян сейчас, когда идут переговоры между Севером и Югом, неуместно. Обе Кореи договорились сформировать единую олимпийскую команду. Их спортсмены пройдут вместе под флагом "объединенной Кореи" во время церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. Эти соглашения еще должны быть одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК). Но агентство АР называет их выдающимся шагом к разрядке.

В течение третьего дня переговоров на границе представители обеих стран также договорились сформировать объединенную женскую хоккейную команду. В совместном заявлении говорится, что олимпийская делегация КНДР приедет на Юг до начала игр, которые пройдут 9–25 февраля. В делегацию войдут группа поддержки из 230 человек, группа мастеров тхэквондо из 30 человек, спортсмены, журналисты и чиновники. Лыжники, не участвующие в играх, проведут совместную тренировку в КНДР.

Эти соглашения служат символом стремления двух государств к мирному решению конфликта. Но не ясно, сколько северян-спортсменов приедут в Пхенчхан. Ведь никто из них еще не получил разрешения международных спортивных чиновников. Пресса Сеула предсказывает, что лишь около 10 северокорейских атлетов попадут в дополнительную квоту, которую выделит МОК.

Владимир Скосырев
19.01.2018

Источник - Независимая газета
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