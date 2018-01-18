|Лидер оппозиции Зимбабве Рой Беннетт разбился в вертолето-аварии в США
07:48 19.01.2018
Лидер оппозиции Зимбабве погиб в результате крушения вертолета в США
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Лидер оппозиции Зимбабве Рой Беннетт погиб в результате крушения вертолета в горном районе американского штата Нью-Мексико.
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что в авиакатстрофе всего погибли пять человек, включая политика, еще один получил серьезные травмы.
По данным телекомпании, погибших перевозил частный вертолет Huey UH-1.
В настоящий момент неясно, что именно послужило причиной катастрофы.
Ранее стало известно, что по меньшей мере десять человек погибли в результате крушения военного вертолета Ми-17 в Колумбии.