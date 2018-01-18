Лидер оппозиции Зимбабве Рой Беннетт разбился в вертолето-аварии в США

07:48 19.01.2018 Лидер оппозиции Зимбабве погиб в результате крушения вертолета в США



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Лидер оппозиции Зимбабве Рой Беннетт погиб в результате крушения вертолета в горном районе американского штата Нью-Мексико.



Об этом сообщает Fox News.



Отмечается, что в авиакатстрофе всего погибли пять человек, включая политика, еще один получил серьезные травмы.



По данным телекомпании, погибших перевозил частный вертолет Huey UH-1.



В настоящий момент неясно, что именно послужило причиной катастрофы.



Ранее стало известно, что по меньшей мере десять человек погибли в результате крушения военного вертолета Ми-17 в Колумбии. Источник - russian.rt.com

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