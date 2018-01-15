В Кыргызстане вновь заработал недоугробленный бывшими казахскими хозяевами Хайдаркенский ртутный комбинат

21:04 18.01.2018 Снова заработал Хайдаркенский ртутный комбинат, обеспечив работой 200 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба представительства правительства в Баткенской области.



По словам директора указанного комбината Толубая Салиева, ртутный комбинат не работал из-за затопления шахты на протяжении 10 лет.



В июле 2017 года было подписано соглашение с отечественной компанией "Северстайл", которая выкачала воду из шахты с глубины 660 м, В результате создались полные условия для добычи сырья.



Уже10 дней как идет добыча, 400 человек будут обеспечены работой.



Согласно информации, запасов ртути хватит на 40 лет работы.



В настоящее время поступают заказы на ртуть из Китая, Турции, России и Бразилии.



Автор: Бахар Хакимова

Марал радиосу



15 января 2018 Источник - gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516298640

Новости Казахстана

