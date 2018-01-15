|В Кыргызстане вновь заработал недоугробленный бывшими казахскими хозяевами Хайдаркенский ртутный комбинат
21:04 18.01.2018
Снова заработал Хайдаркенский ртутный комбинат, обеспечив работой 200 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба представительства правительства в Баткенской области.
По словам директора указанного комбината Толубая Салиева, ртутный комбинат не работал из-за затопления шахты на протяжении 10 лет.
В июле 2017 года было подписано соглашение с отечественной компанией "Северстайл", которая выкачала воду из шахты с глубины 660 м, В результате создались полные условия для добычи сырья.
Уже10 дней как идет добыча, 400 человек будут обеспечены работой.
Согласно информации, запасов ртути хватит на 40 лет работы.
В настоящее время поступают заказы на ртуть из Китая, Турции, России и Бразилии.
Автор: Бахар Хакимова
Марал радиосу
15 января 2018