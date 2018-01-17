"Грелись паяльной лампой, рядом стоял бензин". Что случилось с актюбинским автобусом?

19:00 18.01.2018 Трагедия с междугородным автобусом: 52 человека погибли во время аварии на трассе Самара-Шымкнет в Казахстане. Такое количество жертв объясняется тем, что "Икарус" вдруг заполыхал как свеча. Предварительная причина возгорания - замыкание проводки. Однако эксперты, опрошенные "МК", считают, что водитель автобуса был пьян. А свидетели говорят о драке в салоне перед пожаром.



"Грелись паяльной лампой, рядом стоял бензин": очевидцы о сгоревшем автобусе



В автобусе находились жители Узбекистана, которые после праздников возвращались с родины на работу в Россию через Казахстан. Всего там было 57 человек, но выбраться из огня удалось только пятерым. Двое из выживших - водители автобуса, граждане Казахстана, они получили ожоги первой степени.



Как заявил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов, выжившие "сильно не пострадали" и отказались от госпитализации.



Основная версия ЧП - возгорание проводки. При этом один из очевидцев происшествия сообщил СМИ, что причиной пожара могла стать драка в пассажирском транспорте. "Да это только-только случилось. Это наша машина из гаража, сейчас там проезжал. Говорят, что узбеки в автобусе грелись паяльной лампой, и кто-то что-то между собой не поделил, пнул баклажку с бензином. Она попала на паяльную лампу, и сразу все вспыхнуло в салоне, поэтому никто и не успел выбраться", - сообщил он в эфире телеканала РЕН-ТВ.



О том, что люди не смогли спастись именно из-за слишком быстрого возгорания, подтвердили и в Комиссии по расследованию происшествия. "Автобус сгорел очень быстро. В таких машинах всегда много горючих материалов, и поэтому огонь распространяется с молниеносной скоростью", - сообщил Руслан Иманкулов.



В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области предположили, что автобус мог быть переоборудован, поэтому пассажиры не смогли выбраться через окна. "Когда автобус остановился, все водители выбежали. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь была заблокирована", - сказал представитель пресс-службы ведомства Виталий Синев.



Глава общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль напомнил, что "Икарус" - один из самых безопасных автобусов. "На случаи чрезвычайных происшествий там предусмотрены выходы везде где только можно. Можно выйти через крышу, разбить стекла, через водительское место, двери автобуса вообще открывают руками. Другое дело, что подобные автомобили выдаются рабочим бригадам. Там разрешают пить и курить, обычному пассажиру в таком автобусе было бы некомфортно. Число жертв можно объяснить только тем, что все были пьяными. Из 57 смогли выбраться

только пять - это очень серьезно. Я считаю, что вся вина за случившееся лежит на водителе, потому что он не предпринял никаких действий".



Как стало известно "МК", перевозчик не имел лицензии на осуществление нерегулярных пассажироперевозок, а автобус не проходил обязательного технического осмотра с 2016 года. Установлено, что владельцем автобуса Kassbohrer Setra Х335РСМ 1989 года выпуска является Ордухан Сабироглы Мехтиев.



По словам политолога из Казахстана Толганай Умбеталиева, такие трагедии на территории страны не редкость. "Это не первый подобный случай. На международные рейсы транспорта не хватает, очень часто водители берут слишком длинные маршруты, чтобы заработать. В итоге засыпают за рулем и выезжают на встречную полосу. Нередко бывают и драки в автобусах, были случаи, когда автобусы сгорали полностью, но тогда это заканчивалось менее трагично по масштабам".



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Дарья Зеленская



№27594 от 19 января 2018 Источник - Московский комсомолец

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