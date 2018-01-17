 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.01.2018
21:04  В Кыргызстане вновь заработал недоугробленный бывшими казахскими хозяевами Хайдаркенский ртутный комбинат
19:00  "Грелись паяльной лампой, рядом стоял бензин". Что случилось с актюбинским автобусом?
18:52  Чего США добиваются от Казахстана, - И.Алкснис
18:42  Politico: В "Институтах Конфуция" по всему миру Китай готовит себе агентов влияния
14:47  Путин - хватит жевать сопли. Пора с Америкой разговаривать по другому, - А.Нагорный
14:46  Пауки зашевелились. Заговор рос-банкиров, - А.Проханов
14:44  Asia Times: Почему в ЕС ополчились против политики США в отношении Ирана?
14:42  США – стрелок, курды – пули, Турция – порох, а кто – мишень? - М.Выбойщик
14:37  Имперские миры были разрушены именно языками и культурой, - А.Потемкин
14:35  Россия стремится крепче сдружиться с диктаторами Азии, - Юкако Оно
09:52  "Правда Востока". В Узбекистане имамы заставляют прихожан выписывать государственные газеты
09:46  Тортик за $179 тысяч. Племянница Елбасы вышла в замуж в Шымкенте...
09:38  "Иго" Золотой Орды: что это было на самом деле
09:35  Собчачнули Бузову. В Туркменистане запретили вредные привычки и секс на ТВ
09:32  В Казахстане паспорта на латинице будут выдавать с 2021 года
09:27  Иран и новая Американская стратегия, - Donya-e Eqtesad
09:16  Жуткое ДТП под Актюбинском. В "Икарусе" сгорели 52 узбека
09:00  Сможет ли Шукеев не завалить КазСельское хозяйство? - Д.Ашимбаев
08:37  Новым главой полу-независимой Каталонии стал "левый" сепар Роже Торрен
08:34  ЦРУ выловило китайского "крота" внутри себя. Полковник Чжэнь работал на "историческую родину"
08:30  Туркмения активизиует поиск новых газо-нефте-месторождений
08:27  Население Узбекистана избавили от платы за установку счетчиков за газ и электричество
07:54  Сирийские курды надеются на помощь Москвы, - И.Субботин
07:53  Россия окажется под центральноазиатским напряжением, - В.Панфилова
07:44  И скучно, и грустно... Британская премьерша Мэй учредила пост "министра по одиночеству"
06:14  В Кыргызстане начал работу сайт волонтеров - volunteer.kg
01:44  Кто ответит за дырявый Нацфонд Казахстана? - О.Червинский
01:14  Казахстан впустит Америку в "мягкое подбрюшье" России, - "СП"
00:38  Крен и креновые союзнички. Американский вояж Елбасы означает для России.., - К.Затулин
00:27  Когда будет следующая большая война? - Бьярне Реше
00:11  Операция "Труба Евфрата". Турция давно имеет планы на сирийские нефтепроводы, - А.Балиев
00:09  Связанный шиитским поясом. Ирану может потребоваться помощь России, - К.Стригунов
00:02  Вонючие дыры США. Во что выльются скандальные слова Трампа о "shithole", - И.Титов
00:00  Эффект Шукеева. Почему кредитный рейтинг Казахстана в одном шаге от "мусорного", - М.Асипов
Среда, 17.01.2018
21:14  Сдаться на милость богатого. Беднейшие страны ЮВА выбирают между Вьетнамом и Китаем, - "ВПК"
20:53  Назарбаев пожал крепкого Пенса
20:23  Что происходит с Казахстаном? Для обозначения таких стран есть специальное слово.., - Дж.Фриман
20:15  Узбекистан: обещанного металла три года ждут, - А.Новиков
20:06  Боевая готовность: США и Китай готовятся к торговой битве титанов, - Wall Street Journal
20:00  Древняя "замерзшая" гробница скифского царевича найдена в Сибири, - Independent
17:59  Астанинские полицаи на Porsche Cayenne врезались в ворота госрезиденции Елбасы "Акорда"
15:11  Последнее предупреждение Трампа, - Г.Мирзаян
15:10  Китай начнет сбрасывать доллар с постамента завтра, - Ю.Баранчик
15:05  Спрут против "Осьминога". Превратится ли Кыргызстан в бандитское государство, - У.Бабакулов
15:04  Баяны киргизских исламистов все громче звучат в России, - А.Приймак
15:02  Центризбирком России отказался принять политический ислам
14:57  Казахстанские ученые не понимают президентских апострофов, - А.Миклашевская
14:56  Таджикистан отказался от военных парадов ради 30-летия независимости
09:15  Новым президентом Национального Олимпийского комитета Узбекистана избрали Умида Ахмаджонова
08:54  Жертва пиара. Рахмон-мини затеял проверку аудитом... самого себя
08:53  Доходы рядовых таджиков растут? - "РО"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
"Грелись паяльной лампой, рядом стоял бензин". Что случилось с актюбинским автобусом?
19:00 18.01.2018

Трагедия с междугородным автобусом: 52 человека погибли во время аварии на трассе Самара-Шымкнет в Казахстане. Такое количество жертв объясняется тем, что "Икарус" вдруг заполыхал как свеча. Предварительная причина возгорания - замыкание проводки. Однако эксперты, опрошенные "МК", считают, что водитель автобуса был пьян. А свидетели говорят о драке в салоне перед пожаром.

"Грелись паяльной лампой, рядом стоял бензин": очевидцы о сгоревшем автобусе

В автобусе находились жители Узбекистана, которые после праздников возвращались с родины на работу в Россию через Казахстан. Всего там было 57 человек, но выбраться из огня удалось только пятерым. Двое из выживших - водители автобуса, граждане Казахстана, они получили ожоги первой степени.

Как заявил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов, выжившие "сильно не пострадали" и отказались от госпитализации.

Основная версия ЧП - возгорание проводки. При этом один из очевидцев происшествия сообщил СМИ, что причиной пожара могла стать драка в пассажирском транспорте. "Да это только-только случилось. Это наша машина из гаража, сейчас там проезжал. Говорят, что узбеки в автобусе грелись паяльной лампой, и кто-то что-то между собой не поделил, пнул баклажку с бензином. Она попала на паяльную лампу, и сразу все вспыхнуло в салоне, поэтому никто и не успел выбраться", - сообщил он в эфире телеканала РЕН-ТВ.

О том, что люди не смогли спастись именно из-за слишком быстрого возгорания, подтвердили и в Комиссии по расследованию происшествия. "Автобус сгорел очень быстро. В таких машинах всегда много горючих материалов, и поэтому огонь распространяется с молниеносной скоростью", - сообщил Руслан Иманкулов.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области предположили, что автобус мог быть переоборудован, поэтому пассажиры не смогли выбраться через окна. "Когда автобус остановился, все водители выбежали. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь была заблокирована", - сказал представитель пресс-службы ведомства Виталий Синев.

Глава общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль напомнил, что "Икарус" - один из самых безопасных автобусов. "На случаи чрезвычайных происшествий там предусмотрены выходы везде где только можно. Можно выйти через крышу, разбить стекла, через водительское место, двери автобуса вообще открывают руками. Другое дело, что подобные автомобили выдаются рабочим бригадам. Там разрешают пить и курить, обычному пассажиру в таком автобусе было бы некомфортно. Число жертв можно объяснить только тем, что все были пьяными. Из 57 смогли выбраться
только пять - это очень серьезно. Я считаю, что вся вина за случившееся лежит на водителе, потому что он не предпринял никаких действий".

Как стало известно "МК", перевозчик не имел лицензии на осуществление нерегулярных пассажироперевозок, а автобус не проходил обязательного технического осмотра с 2016 года. Установлено, что владельцем автобуса Kassbohrer Setra Х335РСМ 1989 года выпуска является Ордухан Сабироглы Мехтиев.

По словам политолога из Казахстана Толганай Умбеталиева, такие трагедии на территории страны не редкость. "Это не первый подобный случай. На международные рейсы транспорта не хватает, очень часто водители берут слишком длинные маршруты, чтобы заработать. В итоге засыпают за рулем и выезжают на встречную полосу. Нередко бывают и драки в автобусах, были случаи, когда автобусы сгорали полностью, но тогда это заканчивалось менее трагично по масштабам".

Лучшее в "МК" - в короткой вечерней рассылке: подпишитесь на наш канал в Telegram

Дарья Зеленская

№27594 от 19 января 2018

Источник - Московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516291200
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  